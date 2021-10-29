萬聖節Cosplay必買！《魷魚遊戲》口罩3大港牌推介　最平$2/個

《魷魚遊戲》口罩3大港牌推介！Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，不少口罩製造商順應潮流，推出黑色特別版口罩，以下推介3款香港買到的《魷魚遊戲》系列口罩，最平$2/個，全部都印上劇中經典圖案，再穿上一套桃紅色衣服，就可以完成一個超低成本的Cosplay造型！



（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》口罩推介【1】HK-M魷魚遊戲口罩

香港口罩廠HK-M Mask（香港口罩科技）推出全新魷魚遊戲系列口罩，防疫規格達到ASTM F2100 Level 3，分為多款圖案和顏色，除了最經典的三角形、圓形和正方形，還有椪糖遊戲見到的星星和雨傘圖案，最後當然不少得主角的號碼「456」！不過，口罩以盲盒方式發售，一盒裡面隨機有3款口罩，想抽到心水圖案就要試試運氣！

HK-M魷魚遊戲口罩即日起於官網接受預訂，1盒30個口罩售港幣60元，10月31日晚上11時30分截止。

《魷魚遊戲》口罩推介【2】IAP口罩黑色特別版口罩

IAP口罩推出黑色特別版《魷魚遊戲》成人版口罩，分別印上經典三角形、圓形和正方形圖案，輕易就可以扮到劇中的「工作人員」！防疫規格方面，BFE、PFE及VFE均達99%，達ASTM Level 2標準。要留意，每盒口罩內只會有1款圖案，獨立包裝，價錢為港幣99元/盒（50片獨立包裝）。官方網站有售。

（圖片來源：IAP口罩官網）

《魷魚遊戲》口罩推介【3】GIMANS CARE「遊戲」成人立體口罩

港產口罩品牌GIMANS CARE經常推出不同卡通角色口罩，今次亦隨《魷魚遊戲》帶起的熱潮，乘勢推出印上三角形、圓形和正方形圖案的立體口罩，防疫規格達ASTM F2100-19 LEVEL 3（BFE、PFE及VFE>= 99%）。由於是立體口罩，價錢會比以上2款稍貴，每盒15片獨立包裝售價為港幣118元，屈臣氏官網有售。