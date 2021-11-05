戶外用品及運動博覽｜營具運動服會場限定優惠　劍擊舞獅任體驗

近年因疫情關係無法出國旅行，反而發掘了不少香港秘境或「深度遊」，遠足、露營、車中泊等愈見普及，而且愈玩愈專業，裝備亦同時要升級，香港戶外用品及運動博覽於今天起一連三日（至11月7日）於香港會議展覽中心舉行，場內除了多個品牌設優惠外，大會更邀請了奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音及三項鐵人代表Oscar Coggins主持開幕禮，而蘇慧音更會出席「2020東京奧運獎牌得主全接觸」活動與支持者見面。



同場亦舉行香港戶外及運動攝影比賽2021，參賽者展示多張優秀的作品。（何匡汶攝）

親身體驗劍擊、巴西戰舞、舞獅

除了購物優惠，博覽更集結了多項戶外活動及體育運動體驗、教學、展覽及表演等。大會準備了多項熱門但平日難得一試的運動，供入場市民親身體驗一下，包括了劍擊、高爾夫球、巴西戰舞、舞獅、平衡車及泰拳等。

按圖看「香港戶外用品及運動博覽」有什麼運動體驗供市民參與：

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戶外教室 教你紮營戶外沖咖啡

遠足、露營等活動愈來愈受歡迎，加上不少連鎖戶外品牌進駐香港，令活動的入門門檻下降，裝備亦愈見專業。大會在展覽中舉辦戶外教室，邀請了先後三次完成攀登珠峰的著名攀山家曾志成，與入場市民分享實用小知識，包括紮營、繩結、執背囊技巧及戶外沖泡精品咖啡等。

曾志成（左一）將會到場分享紮營、繩結、執背囊技巧及戶外沖泡精品咖啡等小技巧。（資料圖片）

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世界級教練教在家健身要點 單車花式表演

Life Fitness世界十大教練王君萍及多名健身教練，也會到場與市民分享在家鍛鍊的要點，包括瑜伽、親子健身、HIIT及舞蹈健身等。另外，大會亦邀請了單車特技表演隊TriForce舉行極限單車表演，並由亞運落山單車銅牌得主Brian Cook擔任司儀並解說。熱愛單車的市民，亦不可錯過由前港隊單車代表張富肇等單車收藏家借出多年具有歷史意義的單車收藏品，包括港隊單車戰衣及冠軍級戰車，讓入場市民亦可以感受運動員的風采。

極限單車表演令觀眾熱血沸騰。（資料圖片）

「車中泊」風潮殺到 旅行車「駕到邊泊到邊」

「車中泊」的潮流由日本興起，意指自駕遊並於車上住宿。這風潮近年吹到香港，令不少人開始認識「車中泊」的好玩之處，既可以享受駕駛的樂趣，還可每天轉換地點，保持新鮮感。大會將聯同Rack Rider Hong Kong Club，一次過展出8部不同型號的旅行車，讓市民感受一下汽車露營的樂趣。

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運動服飾fashion show

同場亦會舉行fashion show，由多運動員擔任模特身，包括前港隊亞運落山單車銅牌得主Brian Cook、前香港單車代表隊成員張富肇、前香港首席網球選手陳詠悠等，再加上17LIVE人氣主播，一同演繹最新的運動服飾。

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香港戶外用品及運動博覽2021

展期：11月5至7日（一連三日）

時間：上午11:00至下午8:00（星期五及六）｜上午11:00至晚上7:00（星期日）

地址：香港會議展覽中心展覽廳5 BC

入場費：一般門票$40｜持有長者咭$20｜一米以下小童免費