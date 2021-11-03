adidas限時優惠官網劈價25折起！人氣白鞋$170/老爹鞋$329

【限時優惠】adidas多年來推出多樣款式波鞋、悠閒鞋及運動鞋等，深受不同年齡層人仕喜愛。adidas官網現正推出期間限定優惠，多款人氣之選都以優惠折扣發售，單一帳單買滿3對或以上更可再獲額外5折優惠，折上折非常抵買！各位鞋迷想知優惠詳情和熱門鞋款即看下文了解啦！



adidas推出限時超抵優惠，由即日起至11月5日23：59，在官網共有562款不同熱門男女鞋款以折扣價發售，指定鞋款買滿2對即獲額外6折優惠，3對或以上更即獲額外半價優惠，折上折非常抵買！

共有562款鞋減價發售。（圖片來源：adidas官網）

是次官網快閃限時優惠款式多達562款，多個人氣系列包括 Ultraboost、Superstar、ZX、Ozweego等都有，適合不同人仕需要。

必買文青必備小白鞋ADVANTAGE 運動鞋，以6折HK$340即可入手（原價$569），連同其他指定鞋款買滿3對就可以再有5折，折實的話，$170就可以買到這對白球鞋。

而以雙腳涼快感覺主打的CLOUDFOAM LITE RACER CC 運動鞋（黑色/灰色）今次也大為劈價，$370即可買到（原價$529），適合跑步及日常穿著等。連同其他指定鞋款買滿3對折上折，$185就可以入手。

近年超流行的復古感老爹鞋亦可以優惠價買到！OZWEEGO 運動鞋（白色）只需6折$658就可入手（原價$1099），連同其他指定鞋款買滿3對額外5折，更只需$329就可以買到近年大熱人氣之選，非常抵買！

優惠共有562款不同款式可以選購，滿足大家各式需要。

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adidas官網限時優惠由即日起至11月5日23：59。所有優惠以官方網站為準。

adidas官網限時優惠

網站：adidas官網

優惠期限：即日起至2021年11月5日23：59

