九龍城美食20間｜極濃沙嗲火鍋／高質咖啡店／日式居酒屋／泰國菜

九龍城美食2025｜九龍城泰國菜｜九龍城出名多美食，除了多泰國美食，其實也有不少茶餐廳、Cafe、糖水店在此！今次《香港01》好食玩飛記者為大家精選了20間必食餐廳，即看下文啦！



九龍城美食【1】方榮記沙嗲牛肉專家——朝聖極濃沙嗲湯底火鍋！

九龍城火鍋老字號「方榮記沙嗲牛肉專家」是沙嗲牛肉專門店，主打沙嗲牛肉麵及極濃郁的港式秘製沙嗲湯底火鍋！沙嗲湯底十分足料、帶有濃濃的花生香味，搭配頂級手切牛肉，惹味又邪惡！餐廳更是杜琪峰經典電影《PTU》其中一個重要取景地，絕對要朝聖一波！

方榮記沙嗲牛肉專家

地址：九龍城侯王道金利樓地下



九龍城美食【2】根——Jer@MIRROR開設！必食苔玉、仙人掌造型甜品

根是由MIRROR成員Jer柳應廷開設的Cafe，以大自然的「根」為主題，店內設有一大株半截樹幹豎立於Cafe內，Cafe門外的長櫈也是由倒塌的大樹樹皮和樹枝重生而成，非常有意義！餐廳主打西餐，人氣餐點有卡邦尼意粉、辣蒜香草烤雞等熟食；苔玉、仙人掌等庭園風造型甜品，好睇又好食！

根

地址：九龍城沐泰街7號Parkside At The Henley零售區1座地下4號舖



九龍城美食【3】Lento——打卡玩具咖啡店+精緻拉花咖啡

Lento是位於太子道西的玩具咖啡廳，由於老闆是一個玩具控，餐廳各個角落都擺放了不少Labubu、Crybaby、Jelly Cat等公仔收藏！餐廳提供高品質的咖啡、精緻的餐點，如和牛三文治、避風塘蟹肉意粉、三文魚牛油果夏威夷飯等。不少食客亦稱讚咖啡的拉花精緻可愛，更會因應不同食客而創作出不同的咖啡拉花，別具特色！

Lento

地址：九龍城太子道西428-430號地舖



九龍城美食【4】三和敘——奢華壽司、鐵板燒、爐端燒集於一店！

三和敘是一間單棟式高級日式居酒屋，以「三」代表壽司、鐵板燒、爐端燒三種料理，「和」代表和食，在居酒屋內集合傳統日本料理。餐廳以廚師發辦形式提供餐點，每種料理都有專屬菜單，且嚴選時令食材，例如：牛舌、黑豚肉五花腩串、北海道毛蟹花膠羹、炭燒活龍蝦等都是必食之選！

三和敘

地址：九龍城福佬村道46號地舖



九龍城美食【5】禮——必食時令生蠔／蟹膏玉子燒／厚切牛舌芯

「禮」是提供多樣化的日本料理的居酒屋，裝潢亦還原傳統日式居酒屋，牆身亦清酒樽裝飾，提供串燒、刺身、海鮮、壽司等一系列日本料理，必食推介有時令生蠔、蟹膏玉子燒、厚切牛舌芯、脆皮風鱔、南蠻炸雞等。

禮

地址：九龍城打鼓嶺道79號地舖



九龍城美食【6】陸奧酒場——必試特色日本清酒！串燒即叫即燒

「陸奧酒場」以戰艦陸奧號為名，是結合模型和清酒為主題的日式居酒屋，引入各式各樣的模型和不同地區釀造的特色日本清酒，主打一系列即叫即燒的串燒燒物，人氣推介包括芝士年糕、鰻鹽燒、免治雞肉棒、牛舌芯等。

陸奧酒場

地址：九龍城獅子石道15號地舖



九龍城美食【7】泰象館——鰂魚沙律／芝士蝦丸

泰象館是九龍城廣為人知的地道泰國餐廳，經常排長龍。店鋪主打鰂魚沙律、芝士蝦丸、咖哩炒蟹等。另外推薦蛋包鮮蝦金邊粉，被雞蛋包住的金邊粉更有蛋香味，鮮蝦嫩滑彈牙；另外也可試試口感豐富的招牌炒飯，同樣以雞蛋鋪面，夾帶著青豆、青口、魷魚、蝦、扎肉、等配料，相當有驚喜。

泰象館

地址：九龍城城南48號地下



九龍城美食【8】BTS美食站——招牌菜泰脆炸豬手

BTS美食站是以泰國地鐵站（BTS）為主題的餐廳，就連餐牌也以地鐵路線圖為設計靈感，十分有創意，且價錢便宜又大份，CP值勁高。餐廳招牌菜泰脆炸豬手，外層酥脆，豬手鮮嫩多汁，配有秘製醬汁變得更惹味；另外也推薦冬蔭海軍海鮮部隊鍋，大蝦、魷魚、帶子、青口多款海鮮，配埋酸酸辣辣的冬陰菇，非常出色。

BTS美食站

地址：九龍城南角道11號地下



九龍城美食【9】Blossom——超滑流心Tiramisu／虹吸手沖咖啡

Blossom在香港以咖啡店的形象示人，提供多國菜和咖啡，在九龍城和西環都有分店，以舒適的用餐環境和精緻的餐點而聞名。提供全日早餐、意粉、日式定食，以及各種咖啡和甜點。例如Tiramisu，結合了咖啡的醇香、酒的微醺、芝士的濃郁和雞蛋的香氣，還有超滑流心的效果！手沖咖啡也是其中一大亮點，店家會精選不同產地的咖啡豆供顧客選擇，並提供虹吸或意式咖啡等不同沖煮方式！

Blossom

地址：九龍城南角道45號地舖



九龍城美食【10】泰金國 Thai Cold City——括泰式燒牛肉／炒金邊粉

泰金國在九龍城開業超過12年，去年底從衙前圍道搬至侯王道大舖，搬店後仍然有大量食客大排長龍，稱得上人氣爆棚！店面裝潢雖然較簡單，但勝在食物款式多，且味道有水準。招牌菜包括泰式燒牛肉、炒金邊粉、冬蔭功湯、炸蝦餅及肉碎生菜包，都是入座必點！

泰金國 Thai Cold City

地址：九龍城侯王道9號地下A號舖



九龍城美食【11】 清真牛肉館——牛肉餅／羊肉嗆湯麵

每逢經過九龍城，都必定會看到這間老字號餐廳——清真牛肉館！清真牛肉館由1950年開業，至今已有逾70年，吸引不少人慕名前來，其中最著名的是牛肉餅，牛肉餡料充足之餘，外皮酥脆，多汁又好味！另外亦有牛肉餃子、五香牛腩飯、羊肉嗆湯麵等菜式，通通都屬於老饕推薦菜式！

清真牛肉館

地址：九龍城打鼓嶺道33-35號地舖



九龍城美食【12】 樂園——沙嗲牛肉西多士／紅豆冰

提到香港九龍城，當然少不了老牌茶餐廳！樂園最為人熟知的招牌菜莫過於沙嗲牛肉麵和沙嗲牛肉西多士——皆因其沙嗲汁是由自家獨製，味道濃郁且不會太厚，食落口中恰恰好！

與此同時，餐廳各式粉麵、奶茶、紅豆冰等傳統食物亦在水準之上，很多街坊都會到此幫襯。不過要留意，餐廳每逢人多時，就會要求食客最多只可落單一次！

樂園

地址：九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓6號舖



九龍城美食 【13】豪門小菜火鍋——芝士西澳龍蝦伊麵／蒜茸粉絲蒸扇貝

九龍城聚集了不少中式小菜店，這家豪門小菜火鍋的小炒保證夠「鑊氣」，推介招牌芝士西澳龍蝦伊麵及蒜茸粉絲蒸扇貝，另外生菜包也值得一試，有別於泰式的生菜包，豪門小菜火鍋在生菜包的豬肉碎中加入了蜆肉，讓味道多了一份海鮮的鮮甜，配上爽脆的生菜同吃，口感十分豐富。

豪門小菜火鍋

地址：九龍城衙前塱道22號地舖



九龍城美食 【14】 順興餐廳——菠蘿油／蛋撻

順興餐廳同樣是九龍城的老牌茶餐廳，有超過30年歷史，最出名的是它的菠蘿油、蛋撻等，仍然保留舊香港時特有的麵包部餅櫃。另外香港人對奶茶都好有要求，而順興餐廳的樽仔奶茶、絲襪奶茶等可以算是一流名物，又香又滑，配熱辣辣的菠蘿油，簡直是絕配！

順興餐廳

地址：九龍城衙前圍道56-58號



九龍城美食【15】石屋咖啡冰室——朱古力咖啡／全日早餐

石屋冰室主是一家充滿舊時代蹤跡的冰室， 離香港三級歷史建築物九龍城侯王古廟只有約2分鐘路程。冰室有不少懷舊設計，如舊海報、茶杯用具及烏絲燈泡等。食物以西式為主，在懷舊的建築物下歎杯朱古力咖啡，叫一個All Day Breakfast也是一個不錯的體驗。

石屋咖啡冰室

地址：九龍城聯合道133號石屋家園地舖



九龍城美食【16】 大和堂咖啡店——雞蛋仔／自家製黑糖青檸湯力

大和堂咖啡店前身是一間由1932年，開始經營的中醫藥堂—大和堂活化而成，電影《乾柴烈火》亦曾在該藥堂取景。大和堂咖啡店仍保留很多舊時的原有攞設及裝修，包括大和堂的金漆牌匾、百子櫃、舊式鐵閘等，除了好有紀念意義，亦有不少港人專程去打卡！

該店的懷舊裝潢吸引不少人來打卡，但食物方面毫不馬虎！例如特色菠蘿油、雞蛋仔與雞、自家製黑糖青檸湯力等，配合港式情懷之餘，又會結合西式輕食，如推出適合素食者吃的傳統英國早餐，認真睇得又食得！

+ 1

大和堂咖啡店

地址：九龍城衙前塱道24號地舖



九龍城美食【17】泰發泰國餐廳——招牌檸檬燒牛肉／泰式燒豬頸肉

泰發泰國餐廳以正宗泰國菜而聞名，在九龍城有2間分店，餐廳的特色是堅持地道的泰國風味，連老闆娘和所有員工都是泰國人，廚師更是從泰國邀請到香港，確保菜品的原汁原味！餐廳受歡迎的招牌菜有招牌檸檬燒牛肉、泰式燒豬頸肉、咖喱軟殼蟹等，招牌檸檬燒牛肉被燒至恰到好處，外層帶點焦香，肉質鮮嫩多汁，呈粉嫩色澤，配上檸檬醬汁酸甜開胃，能中和牛肉的油膩感！

泰發泰國餐廳

地址：

九龍城城南道8號東昇閣地舖

九龍城城南道10號地舖



九龍城美食【18】南角——忌廉腐乳醬北海道帶子闊條麵

南角是一間由戰前舊唐樓五金舖 「怡順榮」，活化而成的Cafe，該店同樣保留了牌匾、鐵窗花等裝潢，但同時又混合日系風格，復古味甚濃。該店最為人所知的招牌菜是它的忌廉腐乳醬北海道帶子闊條麵，當中的腐乳是出品自九龍城義香荳腐食品，非常有創意！

南角

地址：九龍城南角道3號地下3號舖



九龍城美食【19】 地茂館甜品——桑寄生蛋茶／杏仁糊

地茂館甜品早於1990年開業，至今已逾30年，是九龍城必食的老字號！該店主打傳統港式糖水，最出名的除了是自家磨製而成的杏仁糊、合桃糊和芝麻糊外，其湯圓、糖不甩都是人氣甜點，同時必不可少的是它的桑寄生蛋茶，都只是$25一碗，價錢親民！

地茂館甜品

地址：九龍城福佬村道47號地舖



九龍城美食【20】 潮州合成糖水——腐竹薏米清心丸

合成糖水開業超過50年，屹立在九龍城半個世紀，主打潮州式糖水，其中就以清心丸為主角，是潮州糖水的主要材料，亦是它最受歡迎的甜點之一，其呈透明狀，口感煙韌，人氣產品包括有綠豆邊清心丸、腐竹薏米清心丸、紅豆沙清心丸等，同時亦有傳統糖水。

潮州合成糖水

地址：九龍城龍崗道9號地下



