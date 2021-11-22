冬日美食節2021灣仔會展將開鑼　7大展區/必搶優惠/門票日期詳情

撰文：陳俊堯
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【冬日美食節2021】2021年冬日美食節登場！今年冬日美食節將於聖誕期間於灣仔會展舉行，分為7大展區，售賣多國美食、零食、冷凍食品、海味乾貨等，更乘勢推出$1優惠及必搶折扣！

一文看清冬日美食節日期、時間、門票價格及參展商詳情，瀏覽內文看更多！

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

冬日美食節2021聖誕登場 美食節日期、時間、門票價格一覽

2021年第19屆冬日美食節將於2021年12月24日至28日、一連5日於灣仔會議展覽中心舉行，日期撞正聖誕佳節，放假期間又再多一個聖誕好去處！

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冬日美食節2021首4日的開放時間由早上10時開放至晚上8時，而12月28日為最後一日，縮短至晚上7時結束。每位入場費定價$20，現場僅收取八達通購買門票；3歲以下及65歲以上人可免費入場，入場時須出示長者卡或身份證。

日期：2021年12月24日至28日
時間：10:00am 至 08:00pm（結束日提早一小時關閉）
地址：灣仔會議展覽中心 3號館
價錢：$20（僅收取八達通）（3歲以下及65歲以上人免費入場）

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

冬日美食節2021率先看7大展區+必搶優惠！

第19屆美食節一共分為7大展區，包括「買回家 • 慢慢歎」美食街、日韓食材及環球美食國際品酒嘉年華及高級食品區東南亞特色食品區節日食品糧油及參茸海味區健康綠色食品及素食區，以及至尊品牌區

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

7大展區側重點各有不同，想歎美食要去美食街，主打優惠糧油則要去糧油及參茸海味區，冬日美食節2021更率先在官方網站公布必搶優惠資訊，包括必搶$1買100%零添加純橙汁、盤菜買一送一、$50兩支龜苓膏特飲等等。優惠詳情將陸續於官方網頁更新，屆時可前往官網查詢。

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

入場須知要留意：須用安心出行？會場嚴禁進食!

有興趣入場就要留意喇！根據現行政府防疫措施及冬日美食節規定，入場人士使用「安心出行」或登記個人資料均可入場，惟入場人士必須全程佩戴口罩，且在會場期間嚴禁進食。為減少人流接觸，現場購票將僅限於使用八達通，且需留意，展覽會在每日關閉前15分鐘停止入場。

（圖片來源：安心出行）

為確保衛生情況，冬日美食節將加強現場參展攤位及會場的消毒及清潔，在多個位置提供酒精搓手液，並設置體溫檢測站量度入場人士的體溫。

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）
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