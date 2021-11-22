冬日美食節2021灣仔會展將開鑼　7大展區/必搶優惠/門票日期詳情

【冬日美食節2021】2021年冬日美食節登場！今年冬日美食節將於聖誕期間於灣仔會展舉行，分為7大展區，售賣多國美食、零食、冷凍食品、海味乾貨等，更乘勢推出$1優惠及必搶折扣！



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（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

冬日美食節2021聖誕登場 美食節日期、時間、門票價格一覽

2021年第19屆冬日美食節將於2021年12月24日至28日、一連5日於灣仔會議展覽中心舉行，日期撞正聖誕佳節，放假期間又再多一個聖誕好去處！

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冬日美食節2021首4日的開放時間由早上10時開放至晚上8時，而12月28日為最後一日，縮短至晚上7時結束。每位入場費定價$20，現場僅收取八達通購買門票；3歲以下及65歲以上人可免費入場，入場時須出示長者卡或身份證。

日期：2021年12月24日至28日

時間：10:00am 至 08:00pm（結束日提早一小時關閉）

地址：灣仔會議展覽中心 3號館

價錢：$20（僅收取八達通）（3歲以下及65歲以上人免費入場）



（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

冬日美食節2021率先看7大展區+必搶優惠！

第19屆美食節一共分為7大展區，包括「買回家 • 慢慢歎」美食街、日韓食材及環球美食、國際品酒嘉年華及高級食品區、東南亞特色食品區、節日食品、糧油及參茸海味區、健康綠色食品及素食區，以及至尊品牌區。

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

7大展區側重點各有不同，想歎美食要去美食街，主打優惠糧油則要去糧油及參茸海味區，冬日美食節2021更率先在官方網站公布必搶優惠資訊，包括必搶$1買100%零添加純橙汁、盤菜買一送一、$50兩支龜苓膏特飲等等。優惠詳情將陸續於官方網頁更新，屆時可前往官網查詢。

（圖片來源：冬日美食節官方Facebook）

入場須知要留意：須用安心出行？會場嚴禁進食!

有興趣入場就要留意喇！根據現行政府防疫措施及冬日美食節規定，入場人士使用「安心出行」或登記個人資料均可入場，惟入場人士必須全程佩戴口罩，且在會場期間嚴禁進食。為減少人流接觸，現場購票將僅限於使用八達通，且需留意，展覽會在每日關閉前15分鐘停止入場。

（圖片來源：安心出行）

為確保衛生情況，冬日美食節將加強現場參展攤位及會場的消毒及清潔，在多個位置提供酒精搓手液，並設置體溫檢測站量度入場人士的體溫。