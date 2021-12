【便利店精品】百變小櫻迷注意!7-11便利店今期推出基路仔系列精品,當中包括水晶球、暖手抱枕、毛公仔及產品滿滿的福袋,合共有9款精品!另外更推出Netflix 熱門劇集《EMILY IN PARIS》長遮,詳情請看下文!



便利店推9款基路仔系列精品!可愛水晶球/暖手抱枕/毛公仔/福袋

百變小櫻當中的經典人物基路仔,長期捕獲不少粉絲!7-11便利店今期就推出9款基路仔系列精品,包括戴上皇冠的基路仔水晶球($219);基路仔暖手抱枕($189)特別適合天氣轉冷時使用,更可當作咕𠱸靠腰;30CM高的基路仔毛公仔 ($169)亦非常可愛!

基路仔福袋$199 率先看6款精品!

另外基路仔福袋($199)更加是內容滿滿,每個福袋包括可放些少個人用品的可愛毛絨Clutch、黃色或粉紅色卡套(隨機一款)、印有基路仔頭象或咕羅咭的多用途磁石扣(隨機一款),以及指定款吊飾一個。

+ 1

《EMILY IN PARIS》第二季將開播 另推限量精品長遮

另外,隨著Netflix熱門劇集《EMILY IN PARIS》第二季即將播出,7-11亦將推出《EMILY IN PARIS》長遮,大家想入手基路仔及《EMILY IN PARIS》周邊產品,記得留意優惠日期並到店選購喇!

基路仔精品 換購詳情

地點:全線7-11門店

換購日期: 2021年12月22日至2022年1月4日

備註:價錢或有變動,一切以店舖售價為準。