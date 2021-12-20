【便利店精品】百變小櫻迷注意！7-11便利店今期推出基路仔系列精品，當中包括水晶球、暖手抱枕、毛公仔及產品滿滿的福袋，合共有9款精品！另外更推出Netflix 熱門劇集《EMILY IN PARIS》長遮，詳情請看下文！



便利店推9款基路仔系列精品！可愛水晶球/暖手抱枕/毛公仔/福袋

百變小櫻當中的經典人物基路仔，長期捕獲不少粉絲！7-11便利店今期就推出9款基路仔系列精品，包括戴上皇冠的基路仔水晶球（$219）；基路仔暖手抱枕（$189）特別適合天氣轉冷時使用，更可當作咕𠱸靠腰；30CM高的基路仔毛公仔 （$169）亦非常可愛！

基路仔福袋$199 率先看6款精品！

另外基路仔福袋（$199）更加是內容滿滿，每個福袋包括可放些少個人用品的可愛毛絨Clutch、黃色或粉紅色卡套（隨機一款）、印有基路仔頭象或咕羅咭的多用途磁石扣（隨機一款），以及指定款吊飾一個。

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《EMILY IN PARIS》第二季將開播 另推限量精品長遮

另外，隨著Netflix熱門劇集《EMILY IN PARIS》第二季即將播出，7-11亦將推出《EMILY IN PARIS》長遮，大家想入手基路仔及《EMILY IN PARIS》周邊產品，記得留意優惠日期並到店選購喇！

基路仔精品 換購詳情

地點：全線7-11門店

換購日期： 2021年12月22日至2022年1月4日

備註：價錢或有變動，一切以店舖售價為準。

