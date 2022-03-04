連鎖日本餐廳送雞蛋！全線6間分店　堂食+外賣即送12隻雞蛋！

【飲食優惠】日式雞蛋料理專門店由即日起免費送雞蛋！連鎖日本餐廳「Tamago-EN」宣布，即日起全線6間分店，凡惠顧堂食或外賣自取，每人可獲贈12隻日本雞蛋！店內同時設外賣自取85折優惠，每日精選一款餐單半價！超市貨架被搶購一空，買不到雞蛋的朋友可以留意！

（圖片來源：Tamago-EN）

日式雞蛋料理專門店「Tamago-EN」宣布，全線6間分店凡惠顧堂食或外賣，即可獲贈日本雞蛋！由即日起，惠顧堂食即送12隻日本雞蛋；外賣自取則以每張訂單計算，每張訂單可獲贈12隻日本雞蛋。外賣自取或以電話致電分店下單均可使用優惠。數量有限，送完即止！

（圖片來源：Tamago-EN）

除了免費送雞蛋，Tamago-EN全線分店設有外賣自取優惠，多款精選菜式可享優惠價85折，包括「Tamago-EN親子丼」（$58）、「吉列豚滑蛋丼」（$58）、「明太子三文魚忌廉蛋包飯」（$75）、「明太子三文魚忌廉蛋包飯」（$80）、「和牛肉醬意粉」（$75）及「煙肉明太子忌廉意粉」（$58）。每日更會在以上6款外賣自取餐點，隨機抽出一款設半價優惠，最平$39起就可以食到！

Tamago-EN採用日本沖繩農場直送雞蛋，所有雞蛋經過獨特UV殺菌等嚴格工序，可以生食，蛋香濃郁。餐廳必試招牌「終極TKG生雞蛋拌飯」（$39），雲朵狀蛋白配上金黃色蛋黃，加入秘製雞蛋醬油及日式拌飯料，賣相非常吸引！

不習慣吃生雞蛋可以選擇招牌「Tamago-EN親子丼」（$78）、「燉牛肉蛋包飯」（$118）、「燴雞肉蛋包飯」（$88）、「和牛漢堡配太陽蛋」（$138）、「Tamago-EN特製5款玉子串燒」（$78）、「大阪燒風八爪魚捲」（$78）、「芝士明太子筷子捲」（$38）、「半熟蛋薯仔沙律」（$58）等。

甜品及飲品方面也有不少選擇，當中有多款加入日本雞蛋製成，人氣款式包括「提拉米蘇梳乎厘班戟」（$88）及其他口味班戟。所有班戟即叫即製，蛋香味十足，口感鬆軟，配上各式配料更邪惡！特飲方面，用生雞蛋蛋黃製成的奶昔（朱古力味、士多啤梨味，$48）最為受歡迎。

Tamago-EN「小小心意」免費送日本沖繩蛋優惠

推廣日期：由即日起至另行通知

推廣地點：全線分店

*每日數量有限，送完即止。



外賣自取優惠

推廣日期：由即日起至另行通知

推廣地點：全線分店



Tamago-EN 地址：

旺角店｜朗豪坊4樓08號舖

西九龍店｜奧海城二期UG51號舖

鑽石山店｜荷里活廣場2樓282號舖

九龍灣店｜德福廣場二期413-414號舖

元朗店｜形點一期2060號舖

北角店｜北角匯二期216-217號舖

營業時間：

旺角店｜12:00-22:00

其他分店｜11:30-22:00

電話：

旺角店｜2650 3335

西九龍店｜2815 4133

鑽石山店｜2887 5268

九龍灣店｜2380 0681

元朗店｜2640 2488

北角店｜2361 2125

*優惠條款及最終決定權以官方為準。

