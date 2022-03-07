麥當勞停業38間分店一覽 沙田區最多！附最新營業時間 91間收6點

【麥當勞停業/麥當勞營業時間】麥當勞停業分店及其他分店營業時間一次過睇！麥當勞38間分店暫停營業！麥當勞繼早前有部分分店及全線甜品站停業後，再宣布有多達38間分店停業，當中以沙田、深水埗及黃大仙區最多！另外有約90間分店調整營業時間，提早至下午6時關閉。

麥當勞停業│38間分店停業 沙田區最多！91間麥當勞營業時間收6點

疫情嚴峻，麥當勞宣布因應人手與物流均受到影響，需要調整多間分店營業時間。麥當勞全港超過245間分店中當中，合共38間會暫停營業，另外91間營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間。

停業分店遍布各區，當中以沙田、深水埗、黃大仙及灣仔區最多！沙田區共有6間分店停業，而另外3區則各有4間。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞停業│麥當勞38間停業分店如下：

港島區



皇后大道西分店：香港皇后大道西265號地下

海洋公園(小食亭)分店：香港香港仔海洋公園山頂小食亭

愛東分店：香港筲箕灣愛東邨愛東商場地下11號舖

杏花邨 II分店：香港柴灣盛泰道100號杏花邨杏花新城地下G46舖

莊士敦分店：香港灣仔莊士敦道178-186號舖華懋莊士敦廣場地下2號舖

合和分店：香港灣仔皇后大道東183號合和中心322-323號舖

跑馬地馬場分店：香港跑馬地馬場2號公眾看台

囍寓分店：香港灣仔莊士敦道74-80號地庫及地下部份

九龍區



真善美分店：九龍土瓜灣真善美邨富寧街5, 7, 9號地舖

樂意居分店：九龍土瓜灣馬頭圍道418號樂意居地下一號舖及一樓全層

九龍城廣埸 II分店：九龍城賈炳達道128號九龍城廣場地下上層UG02B, UG03 & UG05號舖

嘉業分店：九龍旺角荔枝角道1號嘉業大廈地下(部分)及1樓

萬勝閣分店：九龍深水埗荔枝角道150-174號萬盛閣地下1號舖

新港豪庭分店：九龍大角咀塘尾道51號新港豪庭地下 F, G, H號舖及一樓部份

富運分店：九龍油麻地彌敦道569-573A號富運商業中心地下B舖

美居中心分店：九龍深水埗元州街213號美居中心9-19號舖舆23-26(部分)地舖

青山道分店：九龍深水埗青山道212-214號瑞麗閣地下及一樓

蘇屋分店：九龍深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G09號及G10號舖

白田分店：深水埗白田邨(第七期及第八期)白田商場LG403號

鯉魚門廣場分店：九龍油塘鯉魚門廣場二樓201號舖位

竹園分店：九龍竹園南邨竹園商場S219A號舖平台部分

毓華分店：九龍慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下

鳳德分店：九龍鑽石山鳳德邨鳳德商場202A號舖

彩雲 II分店：九龍牛池灣清水灣道45號彩雲邨彩雲商場第二期地下上層A104及A115號店

新界區



碧湖花園商場分店：新界粉嶺一鳴路15號碧湖花園商場UG樓層34B號舖

富泰分店： 新界屯門富泰邨富泰商場2樓215號舖

沙田馬場分店：新界沙田馬場2號公眾看台

博康分店：新界沙田博康邨博康商場2樓210號舖

駿景廣場分店：新界沙田火炭駿景路1號駿景廣場地下G83A, G84-G85號舖

顯徑分店：新界沙田大圍顯徑邨顯徑商場(A翼)三樓301B號舖

利安分店：新界馬鞍山利安邨利安商場地庫三樓304號舖

沙角分店：新界沙田沙角村沙角商場二樓239號舖

荃灣中心分店：新界荃灣荃景圍94-98號荃灣中心第二期地下6號舖

亞洲貨櫃大廈分店：新界葵涌三號碼頭亞州貨櫃大廈B座12字樓

青衣城 II 分店：新界青衣青敬路31號青衣城地下G36-37號鋪

青衣商場分店：香港新界青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場地下S1-S2號舖

映灣園分店：香港大嶼山東涌健東路1號映灣園映灣薈平台1樓29及30號舖

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麥當勞營業時間│麥當勞新界區各分店最新營業時間：