【麥當勞優惠】麥當勞8月再推優惠券！由8月29日起，麥當勞推出全新配方巨無霸優惠券、超抵食$18魚柳包下午茶餐等，早餐、甜品、超值套餐、麥麥送等亦有優惠。另設有19大麥當勞優惠券，包括$18芝蛋脆雞包下午茶餐、免費送9件麥樂雞等，大家不要錯過！

麥當勞優惠丨麥當勞推19大優惠券！$18魚柳包下午茶/減$5/早餐減$3

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞又推全新優惠！由8月29日起，麥當勞推出全新配方巨無霸，使用優惠券後，以優惠價$33就可以歎得到！

另有超抵食的$18魚柳包連飲品下午茶餐、$9吉士蘋果批、板燒雞腿系列早晨全餐減$3、超值套餐減$5等。此外，優惠涵蓋多款麥炸雞超值套餐，最平$36起，就可以歎2件麥炸雞跟配自選小食及飲品。早前有趁消費券優惠購買優惠券的朋友，亦可以繼續利用優惠券以優惠價食到多款套餐！

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除了以上優惠，麥當勞同步推出多款優惠券，早午晚3個時段都有優惠，包括$29軟綿綿炒雙蛋脆雞包超值早晨套餐、$40從不孤單一人快樂晚餐等。

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麥麥送亦有指定優惠，包括買滿$120即免費送9件麥樂雞、買滿$150起送麥炸雞、所有優惠券均可重複使用，非常抵食，大家記得留意！

麥當勞App VALUE MONDAY 第三十五週優惠券

優惠日期：2022年8月29日至9月4日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

