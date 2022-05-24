人氣石燒漢堡扒店宣布旺角開分店！必試DIY石燒和牛芝士蛋漢堡扒

【旺角美食】韓國過江龍和牛漢堡扒專門店將於旺角開分店！人氣極高的尖沙咀美食「福岡漢堡扒」宣布將於旺角開分店，以後去旺角又多個美食選擇，必試石燒和牛芝士蛋漢堡扒，最平$100有找就可以食到和牛漢堡DIY石燒定食，好玩又抵食！

旺角美食｜人氣石燒和牛漢堡扒店旺角開分店！必試DIY石燒和牛芝士漢堡扒

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（圖片來源：IG@hambageu.hk）

在韓國有超過30間分店的人氣石燒漢堡扒專門店「福岡漢堡扒」登陸香港至今2年多，一直都是尖沙咀厚福街的人氣食店，店內經常大排長龍！最近，福岡漢堡扒宣布即將進駐旺角開設新分店，下次去旺角食飯又多一個選擇！

餐廳主打熱石DIY石燒和牛漢堡扒，選用100%澳洲和⽜，打成肉碎後以20多種香料調味，即叫即搓成球狀，表面更會舖上特製香脆蒜片乾，惹味香口！漢堡扒上桌後，再由客人自行分成喜愛的大小，在約380度的熱石上DIY漢堡扒！

漢堡扒分為3款口味，包括原味（$98起）、墨西哥辣椒（$109起）及菠蘿煙肉口味（$120起）。記者推介加配芝士及雞蛋，蛋汁配和牛肉汁更加Juicy，而熱熔芝士有拉絲效果，非常邪惡！

餐廳的漢堡扒有S、M及L 3種份量可供選擇，根據記者經驗，S的份量也足夠女生們飽吃一頓。定食套餐包括白飯、麵豉湯、配菜及沙律，份量十足！

除了漢堡扒定食，餐廳亦設有多款丼飯、沙律及小食，包括芝士泡豚丼飯（$88）、月見味增牛丼飯（$88）、東武里牛丼飯（$98）、和牛乒乒乓拌飯（$88）、照燒汁煎雞扒丼飯（$98）、忌廉芝士沙律（$78）、韓式甜辣炸雞（$48）等。

另外，餐廳亦設有9款午市套餐，同樣有齊石燒漢堡扒及丼飯等多款選擇，最平$55就可以食到！

旺角美食｜福岡漢堡扒

尖沙咀店

地址：尖沙咀厚福街11號A號舖

電話：6480 1989

營業時間：11：30-23：00



旺角店

地址：待確定

開幕時間：待確定

