元朗甜品名店「旮旯」英國開店！去年結業的元朗人氣小店旮旯，主打流心卷蛋、麥提莎糯米糍等手工甜品，舊店合夥人近日宣布在英國開設新店，售賣多賣自家製甜品及輕食！

旮旯英國開店！元朗人氣流心卷蛋衝出香港 主打手工甜品/輕食咖啡

元朗人氣甜品店「旮旯」以招牌抹茶流心卷蛋、麥提莎糯米糍等手工甜品聞名，吸引不少人特意前去光顧！主打的抹茶麥提莎糯米糍，味道濃郁又煙韌；至於抹茶卷蛋亦以日本抹茶粉製作，中間有流心抹茶醬，茶味非常濃郁！

店舖去年9月宣布結業及拆夥後，旮旯甜點師今年初於屯門工廈開設網店「旮旯製菓」，不定期開放訂購抹茶卷蛋、巴斯克蛋糕等招牌甜品，每次都極快搶購一空！

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近日元朗旮旯舊店官方專頁亦宣布好消息，另外兩位合夥人決定在英國愛丁堡開店！旮旯英國店由舊店大廚及咖啡師主理，主打多款手工甜品及輕食，包括巴斯克蛋糕、新口味卷蛋、英式鬆餅及咖啡等！

圖片來源：Arno & Ringo Cafe「The Glock」旮旯

旮旯英國新店採用木系裝潢，保留元朗店風格之餘，亦變得寬敞闊落得多！不少網民得悉旮旯在英國開店後，都特意去光顧！店舖表示新店仍在試業中，感謝當地香港人支持，會繼續改善預備、創造一個屬於舒適的空間！

英國「旮旯（The Glock）」及屯門「旮旯製菓」雖同樣由元朗舊店合夥人主理，目前已拆夥各自經營，售賣不同口味甜品及輕食。不論身處香港及英國，都同樣可以歎到精心炮製的甜品，甜品控絕對不要錯過！

旮旯（The Glock）英國店



地址：24 brougham street, Edinburgh, UK EH3 9JH

電話：+44 7902 433442

