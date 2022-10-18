AEON優惠周三特價日！零食飲品$3起、$19日本蛋　6間分店提早減價

【AEON優惠】AEON周三特價日回歸！AEON超市本週再推周三特價日，逾30款AEON優惠產品劈價，其中包括$3七喜汽水、$5百福豆腐、$6十字牌牛奶，以及每盒平均$19日本雞蛋等。同場更有多款新鮮食物、急凍食品以均一價$5、$10及$15等發售，全線分店都有優惠！

AEON優惠周三特價日！$3日本零食、$19日本蛋 6間分店提早減價

（資料圖片）

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過30款人氣商品有優惠！

AEON周三新鮮日期間，多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售！另外還低至$3的零食飲品，包括七喜汽水等；$5中國富士蘋果、維他朱古力牛奶飲品或百福豆腐、$10灣仔碼頭水餃、抹手紙等。

此外，AEON亦推出日本「北陸雞蛋」優惠，在AEON周三新鮮日亦減至每盒$20，買兩盒$38，記得趁減價去掃貨！

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

AEON其中6間分店，包括荔枝角店、大窩口店、九龍灣店、九龍城店、將軍澳店及AEON SUPERMARKET尖沙咀店，會提早至周二晚上6時起開始減價。不過官網列明早鳥優惠只涵蓋部份乾貨，想避免人多擠迫可考慮提早去掃貨！

AEON 周三新鮮日 早鳥優惠

時間：10月18日（星期二）18:00



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。



AEON 周三新鮮日

推廣日期：10月19日

推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）

