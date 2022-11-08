大閘蟹｜蟹粉蟹膏食法多變　清酒煮鮑魚花膠龍躉3大蟹盛宴$533起

「秋風起」除了三蛇肥之外，當然少不了大閘蟹，但要選對當造肥美的大閘蟹並不容易，若缺乏經驗，又遇上無良奸商的話，分分鐘吃到不新鮮「蟹貨」。與期胡亂碰運氣，不如光顧有商譽的店舖，或有多年以蟹入饌經驗的餐廳，由老師傅親自選蟹操刀，輕輕鬆鬆品嚐最美味的大閘蟹宴。



張公館8道菜配10年花雕 73折嘆足六両大閘蟹宴

要享受大閘蟹宴，又豈止清蒸一個方法。張公館推出季節限定大閘蟹宴，以足六両江蘇時令大閘蟹炮製多款蟹粉佳餚，除了原隻大閘蟹之外，還包括了蟹粉小籠包、蟹粉海皇豆腐羹，還有蝦多士、砵仔蒸北菇臘腸滑雞飯等。經「01空間」訂座，更可以73折享受8道美食連10年陳釀花雕酒。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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張公館大閘蟹宴

「01空間」優惠價：$668（原價：$948）

訂座電話：8118 1177



海雲天鮑魚花膠大閘蟹 矜貴蟹宴買一送一

嫌只有大閘蟹太單調？不如配合鮑魚、花膠和大閘蟹，享受一頓奢華的盛宴。海雲天推出「心之集合」人氣鮑魚．花膠．大閘蟹宴，8道菜包括清酒鮑魚、足三兩大鮑翅、原隻花膠筒伴濃雞湯等，每位客人可獲贈$388六両大閘蟹一隻，保證食指大動！憑「01空間」訂座，更可以優惠價$1080買一送一，訂購大閘蟹宴。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看海雲天「心之集合」人氣鮑魚．花膠．大閘蟹宴詳情

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海雲天「心之集合」人氣鮑魚．花膠．大閘蟹宴

「01空間」優惠價：$1066（原價：$2936）



「蟹」逅在龍苑 燕窩龍躉大蝦球精緻演繹廣東蟹宴

大閘蟹的蟹膏、蟹粉、蟹肉均可炮製出不同菜式，龍苑中菜廳的「蟹」逅在龍苑，6道以蟹入饌的美食，包括生拆蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、翡翠蟹粉龍躉球等，在傳統小炒以外，加入創新食法，最後再配以黑糖薑茶湯圓作結，還可以73折感受最完美的廣東蟹宴。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看「蟹」逅在龍苑詳情

龍苑中菜廳「蟹」逅在龍苑

「01空間」優惠價：$570（原價：$778）

