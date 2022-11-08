【AEON優惠】AEON周三特價日回歸！AEON超市今個星期再推周三特價日，逾30款AEON優惠產品劈價，其中包括$3栗米濃湯小食、$5卡樂B薯片、日本雞蛋平均每盒最平$19等等。同場更有多款新鮮食物、急凍食品以均一價$5、$10及$15等發售，全線分店都有優惠！

AEON周三優惠日｜零食飲品最平$3起、$19日本雞蛋 6分店提早減價

（資料圖片）

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過30款人氣商品有優惠！

AEON周三新鮮日期間，多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售，其中卡樂B燒烤味薯片及熱浪薯片、百福豆腐、亨氏茄汁豆只售$5！另外還有低至$3的零食飲品，包括RISKA栗米濃湯小食。

一向大受歡迎的日本雞蛋今次都有優惠，分別有日本北陸雞蛋及新潟縣產的彩華蛋，$38有2盒，平均每盒$19！

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong@Facebook）

AEON其中6間分店，包括荔枝角店、大窩口店、九龍灣店、九龍城店、將軍澳店及AEON SUPERMARKET尖沙咀店，會提早至周二晚上6時起開始減價。不過官網列明早鳥優惠只涵蓋部份乾貨，想避免人多擠迫可考慮提早去掃貨！

除此之外，即日起AEON連續3日舉行「感謝日」，期間憑AEON會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物 ，即有照價95折優惠，AEONCITY網上超市都適用！

AEON 周三新鮮日 早鳥優惠

時間：11月8日（星期二）18:00



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。



AEON 周三新鮮日

推廣日期：11月9日

推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）

