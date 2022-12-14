【中環美食】SOHO區是中環荷李活道以南光輝燦爛、燈紅酒綠的酒吧區。區內除了具有多間酒吧，亦不匱菜式多元、裝修獨特的餐館。記者今次向大家推薦區內一間兼具藝術色彩及民國建築風韻的中餐廳。在那裡，大家可以一邊進餐，一邊欣賞藝術品。餐廳內華美的裝潢配上佳餚，值得一試！

記者實試中環蘇豪區隱世中菜館！被藝術品包圍 猶如回到民國時期

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別以為中環蘇豪區作為酒吧區，在夜晚才有遊人。事實上，SOHO不少餐廳在午膳時間已經門庭若市。而在些利街近堅道的一隅，有一間以民國時期作修裝風格作的隱世中餐廳——唯一軒。

以隱世來形容唯一軒絕對沒有誇張，餐廳的位置相當隱蔽。唯一軒的正門位於些利街東端的一條小巷，小巷口更要被中環至半山自動扶手電梯的其中一段橋身及橋蠆所屏蔽。若不是餐廳在門外掛上亮起的大紅燈籠與放置了一個顯而易見的「紅軍」雕塑迎賓，大家或許真的找不到這家餐廳。

被唯一軒的「紅軍」招進餐廳後，在餐廳的室外部份經已看到不少賦華夏特色的藝術品，例如大門兩旁的石獅子、以中山裝為造型的雕塑等。接著，記者把大門打開。還未走到接待處，經已能夠看到整個室內部份充滿琳瑯滿目藝術品，有掛在牆身的，有在天花吊起的，亦有安放在櫃上、地上的。那刻，記者猶如置身了在藝術館，被無數的色彩衝擊。

藝術品安置於唯一軒的每個角落，不論在室內或室外部份用餐，亦能夠感受到強烈而濃厚的藝術氣息。記者獲安排就坐後，感到自己猶如臨到了民國時期。餐廳的地板、桌椅、間隔、藝術品內容均停留了在40年代時的中國。穿旗袍的女士、戴唐帽的小孩、毛澤東與紅軍堀起等，這些畫作所展現的，都是民國末期常見的人物風情。

+ 2

除了設計，唯一軒的食品也不錯。餐廳除了粵式食品，還供應川、京、東北美點。採訪當日，記者點選了店舖每天均會供應的每午市套餐。$88的套餐能選擇一道前菜、一道主菜、一份餃子或包子以及中式茗茶。記者與同行友人一共點了三個套餐作分享，分甘同味。

+ 1

前菜方面，皮蛋豆腐刀功十足，每片豆腐被切割得分明，伴著皮蛋吃，相當可口；涼拌海踅亦爽口彈牙，相當新鮮。至於主食，擔擔麵濃香美味，不算太辣，適合怕辣又想品嘗川菜的朋友；海鮮麵魚湯濃郁，內有魚塊、蝦等海鮮；北京炸醬麵醬香四溢，醬味重，適合喜歡濃味醬料的朋友。

（何以諾 攝）

主食送抵後，侍應會呈上小點。記者與友人選擇了餃子與小籠包，餃子肉汁豐富，小籠包皮略為有點厚，不過還算美味。

唯一軒

地址：中環SOHO區堅道59號地下（入口位於些利街）

營業時間：每日 12:00 - 15:00；18:00 - 23:00

電話：25232872

官方網站：http://themonogamouschinese.com.hk/

