【長榮航空】台灣放寬防疫政策，於今年2月20日起容許港澳居民再次以自遊行方式遊台。為慶祝這個重要的日子，台灣五星級航空公司長榮航空將於當日推出特別活動——讓當日由香港出發的經濟艙乘客，有機會於回程時免費享用貴賓室。

長榮推出免費用貴賓室！指定日子搭機 經濟艙服務免費升級

長榮航空宣佈，於台灣容許港澳居民再次到當地自遊行的首日（20日）舉行「即批即走台灣自由行IAmComing」慶祝活動，讓於當日由香港乘搭航班BR852或BR868到桃園的經濟艙港澳旅客參與，相關乘客只要盡快做齊以下4個步驟，便可以於回程當日使用長榮航空位於桃園國際機場的貴賓室「The Garden」，並享用珍珠奶茶！

首先，參加者必須購買今年2月20日BR852或BR868航班的機票，以及一張2月22日後出發的回程機票，機票號碼必須為長榮航空(695開頭)；接著，參加者需完成《港澳居民網路申請臨時停留許可》的網簽申請並獲得入境許何。

The Garden（圖片來源：長榮航空）

然後，參加者需於登機閘口打卡，將相片上載至個人Facebook並TAG活動 #即批即走台灣自由行IAmComing（帖文須為公開帖文）。最後，參加者要將帖文截圖，並於當日下午五時或以前將圖以私訊方式傳送到「EVA Airways Corp. 長榮航空」，並提供機票號碼。

（圖片來源：長榮航空）

首20名完成上述4個步驟的參與者，將能夠於今年2月22日或之後從台灣回程時，在桃園國際機場享用貴賓室。要注意！參加者若在完成登記後更改回程日期或航班，有可能喪失免費使用貴賓室的機會，出發前宜先致電長榮航空訂位中心作確認。