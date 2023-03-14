趁著口罩令解除，終於可以在街上肆無忌憚地飲珍珠奶茶、食雪糕！最近亦有不少茶飲咖啡店及雪糕店推出買一送一優惠吸引食客，包括珍煮丹、Pacific Coffee、Haagen-daz等，即睇最新5大最新買一送一優惠詳情！

買一送一｜5大買一送一最新優惠！最平$4歎茶飲/咖啡/朱古力新地

買一送一優惠【1】珍煮丹

珍煮丹於3月14日推出白色情人節優惠，凡於全線珍煮丹分店惠顧濃純鮮奶茶系列及手作果茶系列，並讚好珍煮丹黑糖飲品專賣Facebook專頁或Instagram，即可享有買一送一優惠！

（圖片來源：珍煮丹@Facebook）

珍煮丹買一送一優惠

優惠日期：2023年3月14日

優惠地點：珍煮丹（銅鑼灣、將軍澳及上水分店）

*免費贈飲優惠以格價較低之飲品計算



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買一送一優惠【2】Pacific Coffee

由即日起，於下午2時30分至6時，前往Pacific Coffee門市購買指定手調飲品，包括美式咖啡、鮮奶咖啡、鮮奶泡沫咖啡及朱古力鮮奶咖啡，即享有買一送一優惠！

（圖片來源：Pacific Coffee）

Pacific Coffee買一送一優惠

優惠日期：即日起至2023年3月17日

優惠地點：香港Pacific Coffee分店 （辦公室分店、各大專院校分店、各醫院分店、亞洲博覽館分店、機場分店、鷹君中心、華比富通大廈、山頂凌霄閣及QuikD by Pacific Coffee除外）

*優惠受條款及細則，詳情請至官方網站查詢



買一送一優惠【3】Haagen-Dazs

Haagen-Dazs雪糕買一送一！Haagen-Dazs推出外賣雙球雪糕限時買一送一優惠，折後平均每杯只需$34.5就可以食到！另外加推全新口味藍莓撻雪糕，即睇優惠詳情，約埋朋友去歎Haagen-Dazs雪糕！

撳下文睇優惠詳情：

買一送一優惠【4】7-Eleven

7-Eleven便利店推出雪糕優惠，由即日起逢星期五，在7CAFÉ購買特濃朱古力新地、沙冰爽即有買一送一，特濃朱古力新地折後每杯只需$4/杯（原價$8/杯），而沙冰爽則有7種口味可以選擇，平均每杯折後$11！

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-Eleven買一送一優惠

優惠日期：即日起至另行通知

7CAFÉ沙冰爽銷售店舖地址：https://bit.ly/3IyUfVk

特濃朱古力味新地銷售店舖地址：https://bit.ly/2zmZcB7

*所有價格以個別店舖為準。買一送一優惠可選不同口味，唯須購買同類產品。優惠受條款及細則約束，數量有限，售/送完即止。



買一送一優惠【5】Delifrance

由即日起，全線Délifrance Café及Délifrance Bistro推出法國朱古力蛋糕買一送一優惠，折後$32/2件，最適合配咖啡做下午茶！

（圖片來源：Delifrance）

Delifrance買一送一優惠

優惠日期：即日起至另行通知

*受條款及細則約束

*數量有限，售完即止

