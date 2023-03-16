【銅鑼灣美食】本月初，銅鑼灣有西式餅店推出自家製拿破崙焦糖撻。焦糖撻精美的造型、鬆脆的口感，贏得食客讚賞，更引來大量民眾搶購。欲品嘗拿破崙焦糖撻的朋友，謹記要將焦糖撻的出爐時間記下來！

銅鑼灣美食｜銅鑼灣餅店推出拿破崙焦糖撻！熱/凍食都得 $23食到

銅鑼灣美食包羅萬有、比比皆是，不但有美味的港式小食，亦有可口的西式美點。區內最近新推出、賦有口碑的拿破崙焦糖撻，由利園山道的西式餅店——Hashtag B所製作。

（圖片來源：Hashtag B）

拿破崙焦糖撻的外觀相當精緻，鮮黃色的蛋漿被多層厚的拿破崙酥皮所包裹，猶如加上了酥皮的焦糖布甸。根據網民在討論區上的分享，焦糖撻的酥皮層次分明，吃不去有鬆脆、爽口的感覺。整個撻亦散發濃郁的香氣，十分誘人。

（圖片來源：Hashtag B）

而據店方的介紹，焦糖撻冷熱食用都可以，將撻翻熱後，會有焦糖會以流心的狀態呈現；而冷藏後的焦糖撻，則會具有法式燉蛋的口感。兩種不同的食法，適合口味不同的朋友。

（圖片來源：Hashtag B）

或許在香港買到拿破崙焦糖撻的機會並不多，Hashtag B於推出焦糖撻後，受到大量網民在網上討論區熱議，焦糖撻近期經常被搶購一空。現時，拿破崙焦糖撻的出爐時間為每日下午2時、4時及6時，欲品嘗焦糖撻的朋友可於焦糖撻出爐前，提早到達店舖排隊，確保買得到。

（圖片來源：Hashtag B）

Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

電話：6396 7417

營業時間：07:30 - 20:30（週一至五）；08:30 - 21:00（週六）；09:00 - 21:00（週日及公眾假期）

