七人欖球賽封路及交通安排一覽！香港國際七人欖球賽將於明日（31日）起至4月2日於香港大球場舉辦。為配合賽事，大球場所在的掃桿埔以及銅鑼灣將實施特別交通安排，區內多條道路將封閉，多條巴士及小巴路線亦會改道行駛，週末會到銅鑼灣的朋友記得要留意！而在散場時，將設有7條特別巴士路線，方便觀眾前往各區。

七人欖球賽封路及交通安排！巴士/小巴將改道 設7條散場特別路線

所有防疫措施取消後的首場香港國際七人欖球賽將於3月31日至4月2日於香港大球場舉辦，預計將有大量來自世界各地的遊客到場觀賽，令銅鑼灣一帶的交通變得繁忙。為避免行程延誤，大家週末到銅鑼灣消遣前，謹記預留足夠時間及留意以下交通安排！

為配合賽事龐大的進、散場人潮，警方將會於賽事進行期間，一連3日由早上至晚上期間在大球場一帶封路。駕車的朋友謹記於警方封路前把座駕駛離封閉範圍，否則車輛會被拖走！

封路時間及範圍如下：

而為配合封路安排，多條巴士及小巴路線將會改道行駛，中途站會被臨時遷移或取消，亦有部份路線的總站會被更改至其他地方。大家可於登車前致電巴士公司詢問改道安排，以免落錯車！

受封路影響的巴士及小巴路線如下：

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而為了方便觀眾散場後前往各區，城巴、新巴及九巴會於各日的賽事結束後，營運7條特別路線。分別是由大球場開出，前往小西灣的新巴8R線、前往中環的新巴25R線、前往數碼港的30R線、前往啟德的九巴108R線、前往旺角的隧巴（由城巴、九巴聯營）的117R線、前往荃灣（愉景新城）的城巴930R線以及前往荃灣（灣景花園）的九巴936R線。

為免因交通擠塞及找不到車位而錯過賽事，觀賽的朋友宜乘搭公共交通工具進場，避免駕駛前往。