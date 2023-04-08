日劇推介2023！適逢復活節長假期，如果怕街上人多擠逼，最好就是留在家中煲劇消磨時間，今次記者整理2023年必睇7套最新日劇，由佐藤健、柳樂優彌、安藤櫻等主演，獲一眾網民好評，部分在Netflix及Disney+有得睇，趁放假可以慢慢煲！

日劇推介2023｜《重啟人生》獲封最強神劇！7套最新日劇必睇推介

日劇推介2023【1】《重啟人生》

《重啟人生》由日本電影學院獎影后安藤櫻主演，講述任職地區政府部門職員的女主角近藤麻美，每日過著平凡無奇的生活，卻在33歲時遇上意外過世，為了下輩子不要成為大食獸獸，她決定帶著記憶重新過一次自己的人生，並多多累積陰德，爭取可以投胎成人的機會，完成不同「任務」拯救自己和身邊的人脫離困境。

《重啟人生》不同於一般穿越劇，用上輕鬆搞笑的對白，以及日常生活的大小事，建構出主角的人生，而且每個場景幾乎都埋藏著伏筆，加上安藤櫻及一眾演員自然細膩的演技，讓人不禁一集接一集地往下看，獲網民封為今季No.1「神劇」！

（圖片來源：《重啟人生》劇照）

日劇推介2023【2】《要是說了100萬次就好了》

《要是說了100萬次就好了》講述井上真央飾演的相馬悠依與佐藤健飾演的烏也直木是青梅竹馬，長大後的二人偶然重遇，認定對方是命中注定相伴一生的人。然而有一天直木卻無緣無故地消失於人前，變成靈魂的他只能向唯一看到自己的刑警（松山研一飾）求助，請他幫忙向悠依傳話。

劇集將愛情及懸疑元素巧妙融合，除了三位演員之間的三角關係，追查男主角過去發生的事件舖排及節奏亦安排恰當，頗具追看性。

（圖片來源：TBS）

日劇推介2023【3】《逆轉管弦樂團》

《逆轉管弦樂團》講述天才小提琴手谷岡初音（門脇麥飾）是個天才小提琴手，因為10年發生的某件事從此在舞台上消聲匿跡，為了重整地區文化發展，與被市長父親欺騙回國的樂團指揮家常葉朝陽（田中圭飾）重振「兒玉交響樂團」。

（圖片來源：日本電視台）

劇集主打日劇常見的「以弱制強」模式，每個團員背後都有一段動人的經歷，貼地闡述看似高高在上的音樂家，其實生活也與普通人無異，加上一眾演員在演出前接受專業樂器訓練，製作相當認真！

（reveorche_ntv@Twitter）

日劇推介2023【4】《星夜》（又譯《星降的夜晚》）

《星夜》講述婦產科醫生雪宮鈴（吉高由里子飾）因為一次醫療糾紛，被下放到沿海小鎮上的產科醫院工作，途中遇上天生患有聽覺障礙的遺物整理師柊一星（北村匠海飾），二人發展出一段相差10歲的姐弟戀。

（圖片來源：朝日電視台）

繼上一季的《Silent》之後，《星夜》同樣主打手語題材，同時兩位主角的職業分別代表出生與死亡，透過周邊角色的故事探討生死議題，同時融入甜蜜的愛情線，讓整體劇情不會太過沉重，推介給想輕鬆看劇的觀眾！

（Hoshifuru_ex@Twitter）

日劇推介2023【5】《Liaison—孩子的心靈診療所》

《Liaison—孩子的心靈診療所》改篇自人氣漫畫，以郊區兒童精神科診所為背景，講述患有發展障礙（ADHD）的院長（山崎育三郎飾）和實習醫生（松本穗香飾），每天面對生活艱難的小朋友病患與其家人，以自身的經歷為患者帶來安慰和鼓勵的故事。

（圖片來源：朝日電視台）

日劇推介2023【6】《獨活女子的守則》第一季及第二季（完結）/ 第三季（播出中）

日劇《獨活女子的守則》在今年推出第三季，講述單身女子五月女惠（江口德子飾）如何不在意他人的目光，在團體社交之中保留一人時光。繼第一、二季一個人去高級餐廳品嘗法國大餐、搭直升機去旅行看夜景、租豪華禮車一個人過生日等，完美體現「一個人原來都可以盡興」，令人期待今季的「獨活」推介！

（圖片來源：東京電視台）

日劇推介2023【7】《激辛道》第一季（完結）/ 第二季（4月6日首播）

由東京電視台製作的《激辛道》第一季在Netflix上架後，一直是一眾嚐辣之人必看的劇集，4月份將會推出第二季，各位又可以準備一邊食、一邊睇劇！

（圖片來源：東京電視台）

《激辛道》講述飲品業務推銷員猿川健太（桐山照史飾），本來完全不能吃辣，但轉職至新公司後，部門同事原來全部無辣不歡，加上每日面對辛辣程度（難搞程度）不一的客戶，每每在職場或生活中遇上困難，只要吃過一頓美味的激辛料理就可以再次充滿正能量，巧妙地用「辛辣」象徵困難，代表只要跨過困境就能繼續迎難以上。