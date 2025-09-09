中環美食推介25大｜雙皮奶雞蛋仔/菠蘿漢堡/爆餡三文治/新派川菜

中環美食推介｜中環地道美食｜中環作為重要的商業地帶，區內雲集了不少食肆，由日式料理、台式美食、茶樓、泰國菜到素食，無論你是想吃平價的美食，還是高級的料理；吃早午餐或晚餐都有選擇！《香港01》好食玩飛記者整理了中環25大美食推介，有人氣老字號裕興咖啡，也有爆紅雙皮奶雞蛋仔餐廳The Captain's，想知詳情就立即睇下文啦！



被譽為東京必吃的日本過江龍咖喱專門店Caligari已於今年2月開業，必試元祖日式椰汁咖喱。（Instagram@caligari_hk）

中環美食推介【1】瘋狂小面——必食非油炸擔擔面

瘋狂小面主打川菜、粉麵類，餐廳環境寬敞企理，餐牌、食桌、門窗等裝修為中國風，餐牌以三款組合的套餐為主，一個麵加一杯飲品及一個小吃或甜品$87，瘋狂擔擔面以新鮮且非油炸的水麵製作，非常健康，當中推介獨狂牛肉麵、肥腸面及酸辣粉。甜品方面亦可試試店家的成都老冰粉。

瘋狂小面

地址：中環士丹利街66-72號佳德商業大廈1樓



中環美食推介【2】4口——新派福建菜+必試高湯炆炒純米粉

4口位於國際金融中心商場，是一間閩菜餐廳，店舖採用時令食材製作食品，將傳統的福建菜加入創新的烹調手法，其中高湯炆炒純米粉為招牌菜，以多款配菜，包括蜆、蝦肉、花生、紫菜等，口感非常豐富。另外白切黑山羊肉亦是得意之作，羊肉嫩滑Juicy，配搭秘製醬汁，充滿驚喜！

4口

地址：中環金融街8號國際金融中心商場2樓2012號舖



中環美食推介【3】The Captain's——首創雙皮奶雞蛋仔

The Captain's首店位於啟德Airside，而第二間分店在今個月初亦已進駐中環！餐廳主打西式快餐、港式小食及漢堡包，其中最受歡迎的小食一定非「雙皮奶雞蛋仔」莫屬！「雙皮奶雞蛋仔」每日堅持新鮮製造，不但外脆內軟，而且雙皮奶餡料的奶香味與雞蛋仔的蛋香味融合得恰到好處，加上每一粒都十分足料，咬下去的瞬間立即爆漿！

另外，食店還有招牌「正宗水牛奶雙皮奶」，以順德直送的水牛奶製作，口感濃厚、奶味濃郁，同樣值得一試！

THE CAPTAIN'S FISH & CHIP BAR

地址：中環砵甸乍街45號The Steps ‧ H Code G樓2號舖（中環）／九龍城啟德協調道2號 AIRSIDE G樓G014號舖（啟德）



中環美食推介【4】何蘭正——港風懷舊裝修＋港式𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻菜！

何蘭正裝修充滿港式懷舊風格，有舊式通花鐵閘、霓虹燈及吊扇等裝飾，充滿氣氛之餘，也適合打卡拍照。而餐廳主打港式𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻菜，推介菜式包括鹹梅西瓜沙冰、24小時慢煮伊比利亞叉燒及甜醬油烤三文魚柳。此外，餐廳還提供一系列本地及外國手工啤酒，與朋友聚會時小酌一杯就最適合不過！

何蘭正

地址：中環雲咸街29號LKF29 2樓



中環美食推介【5】裕興咖啡——爆餡脆口三文治

裕興咖啡已在1月21日重新啟動啦！在2021年老闆「福哥」因病逝並因此停業，早前「福哥」的遺孀向食環署申請繼承牌照，令裕興咖啡可以再次跟大家見面！他們開店70年，每日為香港人帶來温飽早餐，有三文治、多士、公仔麵、奶茶等，而三文治是獲最高人氣！即叫即做！烘底三文治夠晒脆口！而且還是爆餡，份量十足！

裕興咖啡

地址：中環士丹利街1號



中環美食推介【6】BOLO BOLO——創意港式菠蘿漢堡包

漢堡包小店BOLO BOLO近期在IG爆紅，餐廳座落於中環蘭桂坊，主打創意港式菠蘿漢堡包，如沙嗲芝牛堡、茄汁薯蛋堡、黑醋蛋雞堡等等，以西式做法結合茶記風味，款式新穎，味道豐富有層次！此外，客人還可以自由配搭醬汁、配菜、主菜，組合自己喜歡的口味，Burger控必食！

地址：中環蘭桂坊和安里8號地舖



中環美食推介【7】YA:JANG——韓國男模主理／韓式大排檔

韓式烤肉、炸雞、部隊鍋等韓食向來都是港人的最愛，而這家由韓國男模主理的「YA:JANG」韓食餐廳剛於今年2月初開幕，餐廳裝修主打懷舊韓式大排檔，就連店內的侍應也是正宗韓國Oppa！無論是食物，還是店員也值得讓你打卡！招牌菜式包括120分鐘熟成烤肉、五花肉鍋飯、豬頸肉鍋飯等等，韓迷切勿錯過！

地址：上環文咸西街52號地舖



中環美食推介【8】挽肉と米——東京過江龍炭火現烤漢堡扒

來自東京的超人氣炭火現烤漢堡扒專門店「挽肉と米」進駐ifc mall！開業首日未營業已派光300張籌，店外大排長龍，認真誇張！「挽肉と米」香港1號店最低消費為每人一份套餐（售價$138，設加一服務費），包括在客人面前以炭火新鮮現烤的100%日本牛肉漢堡扒三件， 配搭羽釜鍋新鮮現煮白飯無限任添、味噌湯、生雞蛋一隻。

店內有28個環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」，漢堡扒烤好瞬間送到客人面前，師傅更會觀察客人的用餐速度烤製下一塊漢堡扒，展現致力追求美味的職人精神！

「挽肉と米」香港1號店

地址：中環國際金融中心ifc mall 4樓平台4011號店

入座安排：可經網上預約，或早上11時後按排隊順序取票（每人可取2票）



中環美食推介【9】○de▽ 鯛白湯らーめん——每日限量120碗麵

來自大阪的鯛白湯らーめん ○de▽，是一間提供「鯛魚拉麵」的專門店。主打3款招牌拉麵，包括鯛魚白湯拉麵（$138）、鯛魚清湯拉麵（$138）及鯛魚沾麵（$148），濃厚湯底均採用了天然新鮮的日本真鯛魚製作而成，每日限量120碗麵！

○de▽ 鯛白湯らーめん

地址：中環鴨巴甸街13號地舖

營業時間：11:30 - 21:30



中環美食推介【10】鳥匠——中環三大燒鳥店

中上環有幾家老字號燒鳥店，而記者最私心推薦的一定是鳥匠！鳥匠由日本師傅主理，出品一直都好穩定，串燒的火候剛剛好，肉質鮮嫩juicy！免治雞肉棒配上蛋汁，味道更昇華！除了串燒，還有招牌菜carbonara烏冬，烏冬幼滑彈牙，每一條烏冬都掛滿醬汁。

鳥匠

地址：中環雲咸街79號夏利里拉行地下低層



中環美食推介【11】Caligari——日本咖哩冠軍店＋中環首間分店

主打長時間手工烹調的高質咖哩店Caligari首間海外分店進駐中環，Caligari曾被日本美食餐廳指南「Tabelog」選為百名店之一，且已連續多年在「神田咖哩大獎賽」獲獎的東京咖喱名店，更一向是東京的名人飯堂，連石原里美、大野智及西野七瀨也打過卡。

推介必試店家招牌菜「元祖椰汁咖喱」，以高溫高壓烹煮約8至12小時的雞和豬肉，配搭濃厚椰香的咖哩，再以香料提升風味；另一款「特級香料咖喱」，以椰汁及食材自身水分熬製，代替日常的加水做法，令咖哩濃度更高更惹味，客人還可追求不同配菜及配料，咖哩控絕不可錯過！

Caligari

地址：中環皇后大道中30號娛樂行2樓F號舖



中環美食推介【12】Green Waffle Diner——生酮All Day Breakfast

Green Waffle Diner是一間結合加拿大式及美式傳統美食的餐廳，除了一般的西餐美食，特設生酮友善餐單，包括生酮All Day Breakfast、三文魚扒牛油果沙津、煙鴨胸椰菜花飯等，選擇多樣，適合實行生酮飲食又想出街食飯的朋友！

Green Waffle Diner

地址：中環擺花街43號地舖



中環美食推介【13】Samsen——人氣米芝蓮泰式船麵

獲2023至2024年度米芝蓮必比登美食推薦的Samsen泰館，門口時常大排長龍，人氣一直不減！店家主打泰式船麵，當中必試招牌和牛船麵，湯底以芫荽、玉桂、八角、香茅、豬皮、豬骨及豬血熬咗成三個鐘，味道份外深沉濃香，再配上軟腍適中的澳洲和牛及彈牙的幼身河粉，令人一試難忘！

此外，餐廳內貼滿泰國懷舊海報，又有木製桌椅及瓷磚地板，富有泰國風情，用餐氣氛良好。

Samsen泰館

地址：上環蘇杭街23號地下



中環美食推介【14】三多麵食——老字號港式粉麵店 超大粒雲吞麵

中環老字號懷舊粉麵店「三多麵食」，主打堪比乒乓球大小的巨型雲吞麵！粒粒皮薄餡料足，深受附近街坊和上班一族喜愛！除了巨型雲吞，店家的鵝腸麵、鯪魚球麵、牛腩麵亦是必食之選，餸料幾乎鋪滿整個碗面，非常足料！ 價錢最平$48就可以食到，CP值極高！

三多麵食

地址：中環砵典乍街30號地下



中環美食推介【15】一樂燒鵝——平民米芝蓮燒鵝

於1957年開業至今、連續9年摘下米芝蓮一星（2015-2024）的燒鵝名店一樂燒鵝，鎮店招牌脆皮燒鵝由家族秘方醃製，並在自設工場經20多道工序烤出，每次只出爐10隻，因此髀位十分難得！鐘意食燒味的朋友，不要錯過化皮燒腩仔和蜜汁叉燒，均是炭燒炮製！

一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖



中環美食推介【16】蓮香樓——原址重開 + 手搖飲品

百年茶樓蓮香樓自2022年停業後，相隔一年多在原址中環威靈頓街逆市重開試業，吸引不少食客年邁舊客、上班族、內地客慕名而來。蓮香樓重開後，聘用舊員工、保留推車仔、茶盅傳統，主打百年老味道。不過價錢上增設了加一服務費，以紓緩成本壓力。

蓮香樓於樓下開設手搖店「蓮香茶」，蓮香茶與茶樓合作，採其茶葉炮製時下年輕人喜歡的手搖飲品，先在蓮香樓店址設旗艦店，吸引年輕客源。

蓮香樓

地址：中環威靈頓街160-164號



中環美食推介【17】永樂園餐廳——馳名熱狗王

熱狗王配凍飲套餐價$43。

馳名熱狗王麵包外層烘過卜卜脆，酸酸甜甜的醬汁是師傅人手秘製，腸仔是由荷蘭進口專門用來配熱狗醬汁，《香港01》「好食玩飛」記者實試過，腸仔如網上所言只有手指般大，建議加$4變雙腸食得更滿足。熱狗王單點$27，是中環區輕食之選。

懷舊港式茶記永樂園餐廳位於一條中環小巷，地面設外賣部，門面不大。不過經門口旁邊的樓梯落到地下層堂食區卻意外地闊落，是香港碩果僅存的老式雙層茶餐廳。

永樂園餐廳

地址：中環昭隆街19號地舖



中環美食推介【18】朝天門火鍋（五鑽鉑金旗艦店）——重慶老字號+中國十大火鍋品牌

朝天門火鍋為中國十大火鍋品牌，更是重慶的老字號，於今年4月進駐中環，喜歡吃辣的朋友不容錯過！餐廳主打重慶全紅鍋湯底，招牌菜必試九宮格宮庭蓋碗、鮮毛肚、鴿肝、嫩牛肉、鴨血等，除了可吃到味道正宗的重慶火鍋外，還有不少有特別擺盤的創意料理，如「烽火戲豬喉」、非物質文化遺產「九園非遺醬肉包」、「屠場鮮毛肚」等火鍋配料，而餐廳服務也相當周到，幾乎全程也有專人服侍，坐定定等吃即可！

朝天門火鍋

地址：中環德己立街30-32號加州大廈UG樓



中環美食推介【19】新京熹——北京高級火鍋品牌＋京戲表演

北京高級火鍋品牌新京熹於中環士丹利街開設香港首家分店。餐廳主打內蒙草飼180天羔羊肉、高品質和牛、時令海鮮及有機新鮮蔬菜，而且有多款獨創的精選蘸料，如蒙古阿拉善沙漠的野生沙蔥和雲南高原的優質青芲椒製成的椒麻汁，專為羊肉而設，以及用3小時慢慢熬製的香辣醬，讓火鍋增添不少風味。餐廳於每晚7時至8時更有2場京戲表演，用餐之餘還可欣賞國粹，CP值超高！

新京熹老北京涮肉火鍋

地址：中環士丹利街13-17號掁邦大廈地舖



中環美食推介【20】弁慶 御好燒 鐵板燒——大阪正宗御好燒深受歡迎

來自日本大阪的「弁慶 御好燒 鐵板燒」，其傳統風味一直深受不少當地人的讚賞和支持。餐廳的主理人小松伸太朗擁有逾12年烹調御好燒經驗，小松先生希望將正宗日本風味口味帶到香港，讓更多人品嘗到「弁慶」的招牌大阪御好燒，故專程在中環設立分店。

除了御好燒，餐廳另一道招牌菜是「錫紙包燒高湯煮海鮮」鐵板燒，選用時令白身魚，加入貝類煮成的上湯，用錫紙包起再在鐵板上烤煮而成。

弁慶 御好燒 鐵板燒

地址：香港中環士丹利街11號6樓



中環美食推介【21】Nikutoieba Matsuda——和牛割烹料理＋米芝蓮推介

在日本僅有兩間分店，有極高人氣的和牛割烹料理Nikutoieba Matsuda，餐廳首次在海外開店選址中環。「割烹」在日本意指高級料理的意思，而餐廳亦在2022-2023年均獲米芝蓮推介，在日本美食評價網Tabelog獲得高達4.03分的評價，大家不用刻意到日本也能吃到高級、正宗的和牛美食。此外，14款和牛割烹料理各具特色，配合不同的煮法及醬料，可吃出不同的風味，想試的朋友記得提早預約，因該店在日本人氣高企，一直有「預約困難店」之稱。

Nikutoieba Matsuda

地址：中環歌賦街39號



中環美食推介【22】立体派拉麵——日本著名冠軍級拉麵大師創店

日本著名冠軍級拉麵大師林隆臣創立的「立体派」，主打3款嶄新創作拉麵，包括：明太子豆乳雞白湯拉麵、火炙豚肉担担沾麵，以及雞醬油拉麵，喜歡吃辣的，就更不能錯過火炙豚肉擔擔沾麵，湯底採用以3種辣椒製成的秘製辣椒油，提升香氣及辣度層次，追求創新的「立体派」還會不時推出期間限定的創作拉麵，保證每一段時間去吃也有驚喜。

立体派拉麵

地址：中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫



中環美食推介【23】Café Crêpe——法式Crepe專門店

主打可麗餅的Café Crêpe，可麗餅鹹甜皆有，絕對能滿足你的口味。喜歡甜味的，推介必試招牌蘋果金寶配奶油醬、香草雪糕法式可麗餅，是店內的人氣之選。而鹹味可試試「風乾火腿芝士配羅勒醬」，全部即叫即整，再配搭他們自家製的紅寶石冰冰樂或泡沫咖啡，保證有個滿足的一天！

Café Crêpe

地址：中環威靈頓街15B號地舖



中環美食推介【24】Vission Bakery——大排長龍的西餅店

位於中環至半山扶手電梯旁一隅的西餅店「Vission Bakery」，開業約半年後隨即吸引不少人專程光顧，不論平日、假日，日間大部份時間都門庭若市、大排長龍。不少款式的西餅在晚間關門前經已售罊。

西餅店之所以深受歡迎，是因為店舖每日都會推出市面鮮見的特色糕餅，例如吃一口便會爆漿的抹茶麻糬酥、焦糖燉蛋泡芙、濃縮咖啡榛果塔、Tiramisu酥、忌廉筒等，吸引不少外地遊客亦專程慕名而至。

Vission Bakery

地址：中環蘇豪士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間：星期一至五 07:30 - 21:00；星期六至日 09:00 - 21:00



中環美食推介【25】Veggie4love——50年代美式復古裝潢 東南亞特色料理

中環美食繁多，純素者也不乏好選擇！位於中環士丹利街的樓上鋪Veggie4love，電梯一打開仿如去了另一個時空，放眼盡是懷舊美式擺設，非常有格調！這兒主要提供東南亞風純素菜，如辣素仁當配椰漿飯、素漢堡扒伴惹味燒烤醬及各式奶昔等，份量大又用料豐富！

Veggie4love

地址： 中環士丹利街11號10樓

營業時間：11:30 - 15:00；17:30 - 22:00



（全文完）