【中環美食推薦】中環不止是香港甲級商區，還雲集眾多高質食肆，由日式居酒屋、麵食、新派中菜、西餐、秘魯菜，以至素食皆有選擇，無疑是吃貨天堂！適逢台灣天團五月天將在中環海濱舉辦《好好好想見到你》演唱會，記者今次便網羅中環9大美食推介，讓大家吃好吃飽，入場盡情吶喊支持偶像！

中環美食9大推介$44起｜平有平食 貴有貴食！刺身丼/中菜/素食

中環美食推介【1】SHIO塩 - 昭和時代風日式居酒屋

想體驗昭和時代的日式老店風情，中環的SHIO塩就是理想選擇。店內以老船木原木作主要裝潢，細處可見歲月斑駁而粗獷的痕跡，加上窗外紙燈籠、滿是80年代city pop的海報、泛黃的哥斯拉宣傳品，極具懷舊風情。至於食物，則如店名「塩」為題（日本語「鹽」的漢字），主打以鹽為基本的居酒屋小食，如櫻花蝦炸豆腐、自家製雞肉棒、七味蒜雞腳筋、魚湯五目雜炊等，每一口都充滿傳統和式風味。

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中環美食推介【1】SHIO塩

地址：中環士丹利街34-38號金禾大廈1樓

電話：27771016

營業時間：星期一至四12:00 - 15:00；18:00 - 22:00

星期五12:00 - 15:00；18:00 - 23:00

星期六13:00 - 15:00；18:00 - 22:00，

星期日13:00 - 20:00



中環美食推介【2】海言どんぶり専門店 – Omakase級高質刺身丼

愛吃刺身或壽司，對食材又有一定要求，來中環「海言どんぶり専門店」就可一次過滿足！這兒的料理長陳爾言師承日本名廚見城俊二，以專業廚師發辦(Omakase)手藝，帶來價格較親民的剌身丼飯及江戶前散壽司。當中，必食由7大吞拿魚部位組成的特盛藍鰭吞拿魚飯、鋪滿多款頂級刺身的江戶前散壽司(特上) 及海言廚師發辦魚生丼(特上)等。

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中環美食推介【2】海言どんぶり専門店

地址：中環威靈頓街55號地庫

電話：6460 6888

營業時間：星期一至六12:00 - 15:30，星期日全日休息



中環美食推介【3】座銀Zagin Soba – 大阪過江龍 泡系特濃雞白湯拉麵

雞白湯拉麵近年強勢崛起，成為拉麵界寵兒，數到近來香港雞白湯拉麵的人氣之最，當屬大阪過江龍座銀Zagin Soba。大家喜歡它吃起上鹹度通常不會太高，又沒豚骨拉麵般膩口，而雞白湯味道醇厚濃郁。其湯底提取了雞肉的精華，並加入魚介湯和雞脂，加上以Cappuccino打泡法將雞白湯打成泡沫狀，伴拉麵或沾麵吃，口感份外綿滑細膩，鮮味十足！

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中環美食推介【3】座銀Zagin Soba

地址： 中環歌賦街7號地舖

電話： 24471398

營業時間：星期一至日12:00 - 22:00



中環美食推介【4】三多麵食 - 老字號港式粉麵店 超大粒雲吞麵

中環老字號懷舊粉麵店「三多麵食」，主打堪比乒乓球大小的巨型雲吞麵！粒粒皮薄餡料足，深受附近街坊和上班一族喜愛！除了巨型雲吞，店家的鵝腸麵、鯪魚球麵、牛腩麵亦是必食之選，餸料幾乎鋪滿整個碗面，非常足料！ 價錢最平$48就可以食到，CP值極高！

詳情可看以下連結：

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中環美食推介【4】三多麵食

地址： 中環砵典乍街30號地下(石板街)

電話： 28016352

營業時間：星期一至五09:00 - 20:00

星期六09:00 - 18:00

星期日及公眾假期 全日休息



中環美食推介【5】Giovanni Pina – 巨型炭烤斧頭扒、至尊拼盤 任飲意大利生啤

與朋友歡樂相聚，大杯酒大塊肉才夠盡興！ Giovanni Pina中環旗艦店近來推出1kg炭烤澳洲M5和牛斧頭扒套餐及至尊炭燒拼盤，澳洲M5和牛斧頭扒經過主廚精心地慢焗香烤，肉質份外軟腍，半熟狀態下，油花稍融，油香更為馥郁；至尊炭燒拼盤選用高質食材，如烤原隻波士頓活龍蝦、美國知名1855農莊出產的頂級安格斯西冷扒、澳洲特選嫩羊鞍、Iberico黑毛豬鞍以及各式蔬菜沙律等，令人大飽口福。套餐還連同90分鐘任飲意大利Peroni生啤優惠（限3位），好酒好肉好朋友必不可錯過！

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中環美食推介【5】Giovanni Pina

炭烤澳洲M5和牛斧頭扒(大約1kg) + 3位90分鐘任飲Peroni生啤

價錢：$1288（另收加一）

至尊炭燒拼盤 + 3位90分鐘任飲Peroni生啤

價錢：$1288（另收加一）

地址：中環德輔道中135號華懋廣場二期地舖

電話：27551088

營業時間：11:00 - 22:00



中環美食推介【6】The Chinese Library – 中西合壁新派中菜 必食煙燻北京烤鴨

The Chinese Library店如其名，猶如一間中菜圖書館，可食到不同中菜派系的手工菜，部分菜餚還加入各國食材或西餐烹調手法，令人嘗到與別不同的中菜體驗！來到The Chinese Library，必食煙燻北京烤鴨，師傳即場為烤鴨起皮，陣陣香味令人垂涎，醬料還配上了黑松露醬，以松露獨有的香味昇華烤鴨的滋味！另外，喇沙小籠包多汁又帶微微香辣；珊瑚菊花豆腐，豆腐在雞湯中蕩漾，優美又清甜，亦是推薦之選。

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中環美食推介【6】The Chinese Library

地址： 中環荷李活道10號大館1座1樓

電話： 28483088

營業時間：星期一至五 12:00 - 15:00；18:00 - 22:30

星期六至日 11:00 - 16:30；18:30 - 22:30

公眾假期 11:00 - 16:30；18:00 - 22:30



中環美食推介【7】Samsen - 人氣米芝蓮泰式船麵

Samsen泰館今年繼續登上米芝蓮必比登美食推薦，門口時常大排長龍，人氣一直不減！店家主打泰式船麵，當中必試招牌和牛船麵，湯底以芫荽、玉桂、八角、香茅、豬皮、豬骨及豬血熬咗成三個鐘，味道份外深沉濃香，再配上軟腍適中的澳洲和牛及彈牙的幼身河粉，令人一試難忘！此外，餐廳內貼滿泰國懷舊海報，又有木製桌椅及瓷磚地板，富有泰國風情，用餐氣氛良好。

可以順便看看2023米芝蓮餐廳必比登美食推介：

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中環美食推介【7】Samsen

地址：上環蘇杭街23號地下

電話： 22340080

營業時間：星期一至日12:00 - 00:00

星期一至四12:00 - 15:00；18:00 - 22:00

星期五至日12:00 - 15:00；18:00 - 23:00



中環美食推介【8】Ivan The Kozak – 地道東歐餐廳 基輔炸雞排

食厭了大路的中菜或西餐，中環都有特色的異國料理店，而Ivan The Kozak東歐餐廳就是其中之一！餐廳由烏克蘭人主理，令人可享受地道的歐陸美食，如基輔炸雞排、芝士焗牛脷盅、正宗烏克蘭羅宋湯、宮廷焙鹿肉、手工餃子、烏克蘭蜂蜜蛋糕等特色美食，還可以品嚐從東歐直送的伏特加、啤酒和紅酒等美酒。

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中環美食推介【8】Ivan The Kozak

地址： 中環雲咸街63號巴力大廈1樓

電話： 28511193

營業時間：星期一18:00 - 22:00

星期二至日12:00 - 22:00

公眾假期12:00 - 22:00



中環美食推介【9】Veggie4love – 50年代美式復古裝潢 東南亞特色料理

中環美食繁多，純素者也不乏好選擇！位於中環士丹利街的樓上鋪Veggie4love，電梯一打開仿如去了另一個時空，放眼盡是懷舊美式擺設，非常有格調！這兒主要提供東南亞風純素菜，如辣素仁當配椰漿飯、素漢堡扒伴惹味燒烤醬及各式奶昔等，份量大又用料豐富，食上口一點也不Dry！

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中環美食推介【9】Veggie4love

地址： 中環士丹利街11號10樓

電話： 21779477、62310528 (Whatsapp)

營業時間：星期一至日11:30 - 15:00；17:30 - 22:00

