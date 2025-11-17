大坑美食推介16大｜$10生蠔！手工意粉／肉餅山／日式Fusion串燒

大坑美食2025｜大坑被稱為銅鑼灣後花園，每年以大坑的中秋火龍舞出名。除此之外，這裡的特色餐廳、咖啡小店非常多，可說是美食雲集。《香港01》「好食玩飛」記者嚴選16間大坑美食，包括手工意粉、日式居酒屋、開心果爆漿曲奇等，下次去大坑不妨參考一下這些大坑美食！



大坑美食【1】炳記茶檔——獲評為香港四大奶茶王／大坑三寶之一

炳記茶檔的奶茶、順興茶餐廳的滑蛋三寶飯，以及民聲冰室的肉餅山，被街坊稱為「大坑三寶」。炳記早年獲CNN評選為「香港四大奶茶王」，是香港罕有保留下來的鐵皮茶檔。小店創立於1950年代，至今已有超過70年歷史，多年來都是明星愛到訪的老字號，例如歌手陳奕迅正是熟客，更獲內地劇集《難哄》作取景地，而其招牌奶茶茶味香濃，口感細滑，食客都指茶奶比例完美，再點個奶醬多，是個超有味道的下午茶！

炳記茶檔

地址：大坑施弼街5號側



大坑美食【2】Qué Pasa Tapas y Vino——Chill爆西班牙餐廳

西班牙餐廳Qué Pasa Tapas y Vino位於大坑銅鑼灣道，餐廳裝修以工業風的吊燈、粉綠色的牆壁，配搭藝術掛畫等裝飾，與外面車水馬龍的大街形成強烈對比，顯得氣氛份外悠閒。推介菜式包括大蒜油煮虎蝦、炭烤乳豬、炭烤肋眼、西班牙飯等，帶有香濃的欖橄油和大蒜風味，可品嘗到正宗的地中海菜特色。

Qué Pasa Tapas y Vino

地址：大坑銅鑼灣道98號地舖



大坑美食【3】前座飯堂——復古打卡米線店＋必試泰式手撕雞米線

前座飯堂位於大坑，餐廳裝修充滿懷舊風格，門口和店內均貼有舊年代的海報和掛著霓虹燈，非常復古。餐廳主打各式各樣的麵食，如泰式手撕雞米線、紅燒牛肉麵及酸辣粉等等。其中泰式手撕雞米線軟硬度適中，配搭手撕雞肉、青木瓜、青檸、芫荽和香蒜等多層次的配料，味道酸酸辣辣之中，夾帶清爽的風味和口感，值得一試！

前座飯堂

地址：大坑新村街39號地舖



大坑美食【4】Dough Kitchen——高CP值手工意粉／力推邪惡海膽意粉！

Dough Kitchen是大坑非常有名的高質抵食的手工意粉，以意粉、薄餅為主打，並採用開放式廚房，大約$150就有交易。必食推介有手工海膽意粉、帕爾馬火腿薄餅及芝士焗北海道帶子。海膽意粉上有大片火焰過的海膽，搭配海膽醬汁及充滿蛋香、有嚼勁的意粉，惹味又邪惡！帕爾馬火腿薄餅及芝士焗北海道帶子食材新鮮、用料十足，值得一試！

Dough Kitchen

地址：大坑布朗街21B號地舖

電話：2688 7008



大坑美食【5】Tipsy Restaurant & Bar——$10隻極肥美生蠔！

Tipsy Restaurant & Bar 是大坑人氣英倫風餐酒館，主打歐陸創意料理。餐廳更經常推出優惠，晚市生蠔$10／隻！雖然價錢便宜，但品質依然獲得食客大讚，生蠔非常新鮮、肉質飽滿，帶有海水的鮮味！此外，餐廳亦提供炭燒M6和牛料理，牛肉表面充滿炭香味，肉味香濃而且夠嫩！人均約$400就可以歎到精緻晚餐，聚會或紀念日必去！

Tipsy Restaurant & Bar

地址：大坑銅鑼灣道98號1樓

電話：2818 8807



大坑美食【6】YOUKA——日式居酒屋 x 西式Cafe／$288歎9道菜

YOUKA的經營模式為早上至下午以咖啡店方式營業，供應All Day Breakfast、多士、意粉等西式料理，逢星期四至六的晚上，就會搖身一變為日式居酒屋！由老闆娘親自下廚，炮製多款串燒，全部均是即叫即燒，套餐價更只需$288就可以食到9道菜！必食推介有燒和牛封門柳、雞腎、雞心、牛舌及雞腿肉，主食的蕎麥麵配上炸雞皮，口感豐富！

YOUKA

地址：大坑書館街26號地舖

電話：6231 1267



大坑美食【7】角川——日式Fusion串燒／必食厚燒牛舌、明太子飯糰

角川是位於大坑的fusion串燒店，負責人過往專營日式傳統料理，但希望帶來更多新鮮感，故嘗試日式fusion串燒及小食，成功在大坑打響名堂！餐廳串燒全部即叫即燒，製作需時但十分高質，一眾網民力推明太子燒飯糰、厚燒牛舌、雞皮餃子、燒白鱔及芝士年糕，大部分串燒$40有找，日式串燒來說算是幾抵食！

角川

地址：大坑京街5號地舖

電話：22536608｜95816669



大坑美食【8】黯然燒魂——爆漿芝士大啡菇／海鮮粥／即叫即製串燒

黯然燒魂是大坑一間不起眼的串燒小店，以獨特的燒烤風格而聞名，提供多款令人驚喜的串燒及小食。綜合網民推薦，原條孜然蒜香茄子、雞腿軟骨串、招牌海鮮砂鍋粥、爆漿芝士大啡菇、脆燒白鱔等都是必食之選，食材新鮮而且即叫即燒，人均消費更只需約$200，絕對值得一試！

黯然燒魂

地址：大坑施弼街4號地舖

電話：6931 8498



大坑美食【9】PLUMCOT—— 米芝蓮培訓手工麵包！必食精緻可麗露

PLUMCOT是由一對中法夫妻開設的手工麵包店，他們曾經到巴黎的米芝蓮星級機構接受培訓，品質絕對有保證！餐廳最後歡迎的烘培有Canlele（可麗露）、Crossiant（牛角包）及Cinammon Roll（肉桂卷），有不同口味選擇，而且價格只需約$20至$30，CP值十分高，不少人更大讚PLUMCOT是全香港最好吃的烘培麵包店！

PLUMCOT

地址：大坑新村街10A號地舖

電話：2573 6293



大坑美食【10】Nocino——純手工意粉專門店，人氣爆滿！

Nocino是一間結合義大利風味的瑞士菜餐廳，長期人氣爆滿，需要提前預約。店內空間不大，偏木質清新風。餐廳推出午市套餐，價錢在$148-$168區間，晚市則變成小酒館形式。

午市套餐前菜有牛肉他他、risotto球或沙律選擇，推薦和牛他他，搭配大蒜蛋黃醬同炸薯絲，又脆又軟。而Risotto球亦非常特別，炸衣薄脆，外酥內軟，包裹著芝士和蘑菇。

主菜亦有三款造型各異的手工意粉選擇，其中Pappardelle是大熱之選。搭配慢煮牛臉頰肉，入口即溶，牛肉肉醬混合青汁奶酪，包裹在彈牙勁道的寬面上，口感層次豐富。店內的辣肉腸波浪麵、麻花捲麵等等亦大受食客歡迎。

Nocino

地址：大坑銅鑼灣道92E號地舖

電話：6012 1098（Whatsapp）



大坑美食【11】民聲冰室——大坑名物，大大座肉餅山！

民聲冰室是Eason、林海峰、許冠文等明星都經常來關顧的冰室。店內招牌鹹蛋蒸肉餅飯令不少食客慕名而來。肉餅山外型特別吸睛之餘，味道也毫不輸蝕，豬肉肥瘦的比例剛剛好，金黃色的鹹蛋大大粒，而且秘製豉油調味恰到好處，餸飯一流。店內的手撕雞、叉燒炒蛋、口水雞也值得一試。

民聲冰室

地址：大坑浣紗街16號地舖

電話：6902 2688



大坑美食【12】oneday. ——簡約白色系Cafe，熊仔瑪德蓮必打卡！

位於大坑的oneday.是一間簡約純白系的Cafe，裝修風格很小清新，環境比較安靜。店內提供各式咖啡、蛋糕甜點和brunch，是下午茶好去處 。飲品除了大熱的Dirty，亦推薦海鹽焦糖拿鐵，海鹽的微咸、焦糖的甜味以及咖啡的微苦互相融合，味道層次豐富。

店內的小熊瑪德蓮口味豐富，有朱古力、士多啤梨、香芋等多種口味，內裡還藏著吉士醬，無論是外表還是口味上都無得輸。小店是寵物友好餐廳，主子們也可以帶寵物到店享受愜意時光。

oneday.

地址：大坑書館街23號地舖

電話：6886 3868



大坑美食【13】Cookie Vission——超大塊爆漿曲奇＋開心果口味！

在中環爆紅的vission bakery，一開始便是大坑的Cookie Vission起家，不同的是這間以美式曲奇和冬甩為主，撻類較少。曲奇有手掌般大塊，口味選擇頗多，有香濃抹茶、三重朱古力、曲奇忌廉等口味。

門店還有極濃開心果曲奇，軟曲奇口感濕潤扎實，外脆內軟。餅乾體帶著淡淡香草味，可以吃到粒粒白朱古力，開心果卡士達醬濃稠creamy，堅果香氣濃郁，甜食愛好者必食。

Cookie Vission

地址：大坑浣紗街6號全興樓地舖

電話：5545 5655



大坑美食【14】麦崎——每日限量一流醬油拉麵

麦崎前身為拉麵店麥先，是一間僅有10個座位的拉麵小店，主打兩款基本款醬油或鹽味拉麵。由於店主一腳踢分飾廚師樓面，拉麵又採用日本小麥人手製造，因此拉麵每日限量供應。不少食客形容可以吃上其拉麵全憑運氣，建議於飯點前到達增加機率，更大讚其湯底出色，麵質煙韌彈牙。

麦崎

地址：大坑安庇庶街19號地下



大坑美食【15】順興茶餐廳——60年老字號滑蛋菠蘿油

說到大坑美食，絕對少不了以滑蛋聞名的60年老字號順興茶餐廳，開業多年仍常見人龍，深得街坊和遊客喜愛，傳聞更是歌手陳奕迅愛店。必點有滑蛋菠蘿油和招牌滑蛋叉燒飯，菠蘿油原本的鹹甜組合已非常過癮，再加入滑蛋，增加口感層次，超邪惡但十分滋味。另外滑蛋叉燒飯，肥瘦均勻的叉燒配上濃郁蛋香、嫩滑的滑蛋，難怪成為店內最人氣餐點！

順興茶餐廳

地址：大坑安庶庇街5號地舖

電話：2576 6577



大坑美食【16】午夜麵包俱樂部——壽喜燒味Bagel

午夜麵包俱樂部原為網店，於大坑設店後人氣更上一層樓，幾乎每天中午就完售。店舖創意滿分，最突出就是每月推陳出新，款式百變Bagel口味，例如專為秋冬而設的臘味飯味、獨特的芫荽青醬味、沙嗲牛味，也有一些原味、朱古力等經典口味。要留意的是，店舖堂食位置不多，所以食客多數外賣其麵包和飲品。

午夜麵包俱樂部

地址：大坑京街22號地舖



