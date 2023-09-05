Carousell買勞力士｜賣家要廿萬現鈔入屋交收　網猜︰劫財劫色？

二手平台買勞力士要現金交收？有網民曾發文分享買勞力士經歷，指透過二手平台Carousell欲收購2隻勞力士手錶，惟賣家指「呢排太危險」，稱買家不介意可帶逾20萬現金，並且入屋交收「慢慢睇」，不少網民猜想是否想「似想劫財劫色」！網購要小心！



有網民於Facebook群組發文分享，自己於Carousell打算收購2隻勞力士（Rolex）手錶，分別為一隻「藍黑」及「綠綠」款式，拍賣標價$24萬，惟商議過程令其大感無奈。「你話一口價幾多我跟你，唔再還價，你話留電話就留電話，你話叫我岀價我就岀價，咩都叫人做哂，但自己就電話都唔留，又唔accept（接受）個價」，最後更要求要現金交易。

Facebook 全文如下：

（圖片來源：FB@Carousell關注群組）

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從對話截圖中可見，賣家先問是否「係街交易」，及後又指「呢排太危險，我都想安全地方」，事主提議可到理財中心分次入錢，獲回覆指好麻煩，最後提議事主以現金交易，指 「你唔介意可以上我屋企（觀塘）交易，又可以慢慢睇」，令事主感不滿。

事主表示：「叫我拎住二十幾萬現金由元朗坐到去佢觀塘屋企到交收，跟住就完全唔覆機啦」，直斥該順利交易方法只方便賣家，但將置自己於最遠及最危險的境地。「咩都已經就哂你，仲叫我扲住二十幾萬上你屋企交收」，大感憤怒。

貼文一出即引來大批網民留言。有網民直言要求上家中交收甚為危險，「劫財又劫色的機會大啲」、「勁似想叫你到樓下打比佢果下打劫你廿幾萬」，更有網民笑言是「約你出黎打劫」。有人則指出，以往買二手勞力士一般會約在14樓（勞力士維修中心）交收，方便上行驗證真偽，不過現時已改採預約制。