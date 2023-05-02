母親節優惠2023｜生蠔龍蝦任食$98嘆精緻中菜　18間餐廳酒店推介

母親節將至，唔知送咩禮物好，又唔知點先可以令媽媽開心？一於帶媽媽去食餐好！無論想與媽媽食酒店精緻自助餐、點心放題、悠閒下午茶、素食、還是西式晚宴都一概沒問題！多間餐廳及酒店推出一系列優惠，人均$75可以吃自助餐，$98就可以享受精緻中菜，不用$400就有生蠔龍蝦長腳蟹任食，定能滿足媽媽！



母親節優惠2023｜酒店篇

挪亞方舟度假酒店｜窩心頌饌母親節自助餐 8折再送紅棗雪燕芋圓糖水

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店豊盛閣餐廳將推出「窩心頌饌母親節自助餐」，讓你與摯愛家人可一邊享受豐盛佳餚、一邊飽覽青馬大橋景色。自助午餐可享用有機露絲瑪利香烤羊架、柚子薑蜜煎比目魚柳、燒美國有骨肉眼等一系列環球美饌，自助晚餐更包括豐饒鮮美的麵包蟹、加拿大鱈蟹腳及波士頓龍蝦，必定能令媽媽滿滿驚喜！

長達1.5小時的用餐時間，有多款甜品及美食都無限供應。因應母親節，無論是享用自助午餐或晚餐，每位母親更可獲贈 「紅棗雪燕芋圓糖水」 乙客，令每位媽媽都可以潤到入心入肺！

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自助午餐

用餐日期：2023年5月13-14日

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠（每位）：成人 HK$385｜小童 HK$265 （原價：成人 HK$398，小童 HK$268）

自助晚餐

用餐日期：2023年5月13-14日

用餐時間：17:30 - 19:30 / 20:00 - 22:00

優惠（每位）：成人 HK$578｜小童 HK$298（原價：成人 HK$598，小童 HK$358）按此訂座

馬哥孛羅香港酒店咖啡廳自助餐｜人均$344起 任食龍蝦長腳蟹

如果不想吃自助晚餐，可以選擇位於尖沙咀的馬哥孛羅香港酒店咖啡廳。Cafe Marco 自助午餐人均$344就可以任食多款精選冰鎮海鮮，包括青口、翡翠螺、長腳蟹及生蠔每天輪流供應。除了刺身或甜品必食，更有大廚即席炮製招牌龍蝦意粉，絕對不能錯過。

除了午餐，Cafe Marco週末下午茶自助餐由馬哥孛羅咖啡廳的糕餅廚師的巧手炮製一系列色彩繽紛中西式甜點，款款都吸引！每位賓客更可免費享用無限添飲果汁，讓媽媽在甜蜜中度過母親節。而且酒店地理位置方便，吃完自助餐更可以到附近海港城商場逛街購物，一邊消化一邊消遣！

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自助午餐

供應日期：2023年4月21日起至2023年11月30日

用餐時間：12:00 -14:30

平日優惠（每位）：成人 HK$344｜兒童 HK$232｜長者 HK$307（原價：成人 HK$405，兒童 HK$273，長者 HK$361）

假日價格（每位）：成人 HK$410｜兒童 HK$269｜長者 HK$363

週末下午茶自助餐

供應日期：2023年4月22日起至2023年11月26日

用餐時間：15:15 - 17:15

假日優惠（每位）：成人 HK$322｜兒童 HK$229｜長者HK$275（原價：成人 HK$383，兒童 HK$273，長者 HK$328）按此訂座

朗廷酒店｜泰式風味主題 自助晚餐4小時任食

一般自助餐太普通？泰式風味又如何！香港朗廷酒店自助餐餐廳The Food Gallery推出「鮑羅萬有」自助晚餐，寓意包羅萬有，豐盛連綿。自助晚餐率先為每位入座饗客呈獻肉厚飽滿的蠔皇鮮鮑扣花菇，以清新開胃的鮑魚海鮮凍及泰式鮑魚沙律揭開序幕。

自助晚餐滿載一系列頂級海鮮，包括新鮮生蠔、鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、加拿大青口等。想把泰式風味推到極致的話，泰式明爐魚、泰式咖哩醬炒蟹、泰式滷水豬手等就是必食之選，更有一系列椰汁甜點，保證讓媽媽能過上一個難忘的母親節！

供應日期：即日起至2023年5月30日

用餐時間：18:00 - 22:00

平日優惠（每位）：成人 HK$678｜兒童/長者 HK$428（原價：成人 HK$678，兒童/長者 HK$471）

星期五及假日（每位）：成人 HK$738｜兒童/長者 HK$498按此訂座

**優惠只適用於2至12位付款客人訂座

九龍香格里拉｜國際風味自助餐7折起 多元化餐饗體驗

位於尖東的老牌酒店九龍香格里拉酒店，今次更為客人帶來自助午餐及晚餐優惠，除了多元化的餐飲體驗，其12個開放式廚房更是Café Kool一大特色，讓客人與廚師拉近距離。自助餐提供一系列冰鎮海鮮包括龍蝦、生蠔、凍蝦等，亦有芝士焗原隻扇貝、鵝肝多士、北京烤鴨等西式和中式熱食，感受多元化的餐饗體驗。

自助午餐

用餐日期：2023年5月1日至2023年6月30日

用餐時間：12:00 - 14:30

平日優惠（每位）：HK$353（原價：HK$471）

假日優惠（每位）：HK$465（原價：HK$471）

自助晚餐

用餐日期：2023年5月1日至2023年6月30日

用餐時間：18:00 - 21:30

平日優惠（每位）：HK$601（原價：HK$801）

假日優惠（每位）：HK$667（原價：HK$801）按此訂座

歷山酒店｜母親節月中式套餐 維多利亞宮廷式設計視覺味覺雙重體驗

歷山酒店推出母親節月中式套餐優惠，有兩位起和六位起的套餐選擇。兩位起的套餐提供多款特色菜餚包括姬松茸元貝燉雞湯、崧子生汁明蝦球、蟹皇扒花膠、蟹肉焗釀蟹蓋等。

至於六位起的套餐，更有清蒸沙巴龍躉班、水晶貴妃雞、鴛鴦燴絲苗等精緻菜色。配合歷山酒店的維多利亞宮廷式的設計風格，可以感受視覺及味覺上的雙重體驗。

供應日期：2023年5月13日至2023年5月14日

用餐時間：12:00 - 14:30 / 18:30 - 22:00

優惠（兩位起）：HK$498 （原價：HK$548）

優惠（六位起）：HK$898 （原價：HK$988）按此訂座

母親節優惠2023｜中日菜篇

九龍酒店｜任點任食點心Brunch 84折嘗盡50款特色點心

如果媽媽喜歡吃中式餐點，不妨帶她食點心！「任點任食點心Brunch」是九龍酒店龍逸軒的皇牌，近日更加碼，點心總數達50款！原隻鮑魚燉菜膽湯、香煎京蔥爆和牛包、沖繩黑糖豆蓉流沙煎堆等新派點心，以頂級日本素材配合傳統做法，令人回味無窮。除了特色點心，還有XO醬蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃、沙律醬蝦多士等大受歡迎的菜式。

最重要當然少不了聯乘倚窗閣的自助甜品。細味品嘗芒果拿破崙、意大利芝士餅、藍苺芝士蛋糕等多款甜品，為這頓母親節盛宴添上甜蜜氣息，讓媽媽甜到入心！

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供應日期：2023年4月17日起至6月30日

供應時段：10:45 - 12:45 / 13:15 - 15:15

平日優惠（每位）：成人 HK$299｜兒童 HK$253（原價：成人 HK$356 ，兒童 HK$301）

假日優惠（每位）：成人 HK$369｜兒童 HK$318（原價：成人 HK$400 ，兒童 HK$345） 按此訂座

*倚窗閣自助甜品不適用於星期六、日及公眾假期

萬鎔少館｜點心自選套餐 $98嘆精緻中菜

位於銅鑼灣的萬鎔少館推出點心自選套餐，人均$98就可以享用翡翠蝦餃皇、龍蝦湯鮮竹卷、四寶滑雞扎等多款點心（每位選1款）；鮑汁鳳爪、椒鹽魷魚鬚、秘製麻辣手拍青瓜、擂椒茄子皮蛋等小食 （每2位選1款）；粉麵飯（2-4位選1款,5位以上選2款）方面則有萬鎔炒飯、薑蔥雪花安格斯牛撈粗、XO醬海皇炒烏冬等選擇。套餐亦包含有機昆布海皇湯、金湯時蔬，更會為每位客人送上懷舊甜品乙客。

午市點心自選套餐

供應日期：2023年4月19日至2023年5月31日

用餐時間：11:00 - 16:00

優惠（每位）：HK$98（另加HK$16茶芥費）按此訂座

**每次預訂2位起

珀薈酒店｜兩款精緻母親節套餐 ⿓蝦⾁眼扒任君選擇

想帶媽媽體驗精緻晚餐？珀薈酒店幫到你！位於尖沙咀的珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR強勢推出母親節套餐，更有兩種不同菜單選擇！

晚餐A有慢煮紹興酒醉雞(半隻)配意⼤利菠菜雲吞、豬⼨⾻配⽩松露南⽠泥和⾹烤味噌三⽂⿂配清酒煮蜆選擇，而晚餐B則可以選擇焗⿓蝦尾配蘑菇⾙殼意粉和頂級⾁眼扒配⿊松露烤新薯。兩份套餐不但包含一份前菜、湯、中盤、主菜和飲品，更有桃膠燕窩椰汁奶凍配⾺卡⿓作為甜品，真的非常吸引！

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供應日期：2023年5月14日

供應時段：18:00 - 22:30

晚餐A優惠（每位）：HK$438（原價：HK$482）

晚餐B優惠（每位）：HK$556（原價：HK$612）按此訂座

鄧記川菜｜A5和牛套餐8折 飽覽維港景色

座落K11 Musea的鄧記川菜推出牛氣沖天#A5和牛套餐超值優惠，只需HK$680就可看著絕美維港景色嘆堂煎A5近江和牛、水煮安格斯肥牛，更可品嘗正宗川菜，四川口水雞、川式牛筋凍、蒜香泡椒大蝦等都值得一試！享用套餐還可以優惠價享用精選法國葡萄酒，飲飽食醉後更有薑汁湯丸作為甜品，媽媽一定會食得窩心又暖心！

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供應日期：2023年4月11日至 2023年5月14日

用餐時間：11:30 - 22:00

優惠（每位）：HK$680 （原價：HK$1080）

星期五及假日（每位）：成人 HK$738｜兒童/長者 HK$498按此訂座

**2位起，現場收每位茶芥港幣HK$20，每碟餐前小食HK$25

南海一號｜珊瑚蟹宴69折優惠 米芝蓮推薦餐廳

南海一號以創新思維推廣粵菜烹飪藝術曾兩年連續入選米芝蓮星級推薦的中菜館。餐廳所推出的珊瑚蟹宴除了花雕蒸珊瑚蟹，更有金盞和牛崧、脆皮燒乳鴿、冰鎮鮑魚、龍蝦湯泡貴妃飯等高級Fusion海鮮菜，用膳期間更可飽覽維港的優美景致！珊瑚蟹宴供四至六位用，適合一家人聚在一起享用。

供應日期：2023年3月13日至2023年5月31日

用餐時間：11:30 - 23:00

優惠（四至六人用）：HK$3480（原價：HK$5080）按此訂座

**每位額外人數+HK$380

素來素往｜90分鐘全素食自助餐 低至$75起

素食者福音！如果媽媽是素食者，素來素往就是一個好選擇。素來素往是一間位於大角咀的自助素食餐廳，主打新概念創意素食料理，而且每天都會轉換食物款式，可以嘗盡台式滷肉飯、干燒伊麵、口水雞、涼拌四川薯粉等超過40種選擇，人均只需$75起。如果只是學生沒什麼經濟能力又想請媽媽吃一頓母親節大餐，素來素往是個不錯的選擇。

自助午餐

供應日期：2023年4月21日至2023年5月31日

用餐時間：11:30 - 22:00

平日優惠（每人）：HK$75

假日優惠（每人）：HK$90

**平日午餐時段，用餐時間為75分鐘

自助晚餐

供應日期：2023年4月21日至2023年5月31日

用餐時間：11:30 - 22:00

平日優惠（每人）：HK$128

假日優惠（每人）：HK$158按此訂座

母親節優惠2023｜下午茶篇

北角海逸酒店｜ 二人海鮮拼盤 與媽媽享受二人世界

下午茶、high tea從來都是女生的摯愛，媽媽當然也不例外！北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出下午茶時段的二人海鮮拼盤，讓您與摯愛享受美食，度過一個悠閒下午。二人海鮮拼盤提供以下美味海鮮及飲料：包括波士頓龍蝦、即開生蠔、帶子刺身、三文魚刺身、凍蝦、凍青口、迷你和牛漢堡及兩杯精選白酒，讓你好好享受一個「二人世界」的母親節。

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出下午茶時段的二人海鮮拼盤，讓你好好享受一個「二人世界」的母親節。

供應日期：2022年9月1日至2023年5月31日

用餐時間：15:00 - 17:00

優惠（兩人用）：HK$728（原價：HK$757）按此訂座

香港九龍東皇冠假日酒店｜意式悠閒下午茶

位於香港九龍東皇冠假日酒店餐廳星幕，推出「意式悠閒」下午茶套餐，包括帕爾瑪火腿配日本蜜瓜、水牛芝士番茄串、意式牛肉丸配黑松露油、菠蘿香草包、巴馬臣芝士英式鬆餅、意大利酥皮吉士卷、熱情果及芒果意式奶凍、意大利芝士蛋糕、意大利檸檬芝士撻、濃縮咖啡忌廉配意大利曲奇和指定飲品一杯。

星幕位於酒店頂層，能夠飽覽將軍澳的開揚景致，是讓媽媽放鬆心情及享受醉人美景的理想之所。酒店鄰近還有幾個商場，享受過下午茶，可以到附近逛街購物，延續悠閒的一天。

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供應日期：2022年9月1日至2023年5月31日

用餐時間：15:00 - 17:00

優惠（兩人用）：HK$336（原價：HK$370）

優惠（三人用）：HK$504（原價：HK$555）按此訂座

香港嘉里酒店｜炫彩初夏下午茶 享受視覺盛宴

香港嘉里酒店與源自巴黎的時尚美妝品牌PAUL & JOE BEAUTE攜手合作，推出「炫彩初夏」下午茶，以一系列絢麗炫目的美點迎接初夏。每款茶點都小巧精緻，營造出夏天清爽感覺，衝擊視覺感官，盡顯廚師精細手藝。

精美鹹點美點包括： 紅蝦啫喱、魚子醬窩夫、鵝肝雪糕、蜜瓜吉士薯波、松露忌廉芝士三文治、薄荷朱古力蛋糕、蜂蜜檸檬蛋糕、藍莓奶酪撻及香橙花覆盆子蛋糕。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位堂食客人均可獲贈一份PAUL & JOE BEAUTY美妝禮品，以及一張唇膏及購物禮遇換領券。如果不想母親節當天吃飯人擠人，更可以選擇外賣自取，在家裡享受這場視覺盛宴。

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【堂食】「炫彩初夏」下午茶

供應日期：2023年4月3日至5月31日

用餐時間：（平日）14:30 - 17:30｜（假日）13:30 - 16:00 ; 16:45 - 18:00

平日優惠（兩人用）：HK$561（原價：HK$702）

假日優惠（兩人用）：HK$588（原價：HK$735）

【外賣自取】「炫彩初夏」外賣自取下午茶

使用期限：2023年4月3日至5月31日

領取時段：15:00 - 18:00

領取地址：香港嘉里酒店1樓 大堂茶座（香港九龍紅磡灣紅鸞道38號）

優惠（兩人用）：HK$529（原價：HK$588）按此訂座

寬巷子｜雲霧嚐仙下午茶 人均HK$269享台式火鍋

寬巷子帶來全新驚喜—雲霧嚐仙下午茶，帶領大家走進煙霧彌漫的夢幻場景，在充滿仙氣的環境下用餐。養生湯底配上煙霧彌漫效果摩天輪下午茶架，別有一番風味！

二人份量套餐裡的綜合肉類盛合，肉片弄成玫瑰花形狀，旁邊更有不同小花朵做點綴。如果想送一束特別的花給媽媽，這款肉類盛盒無疑是最好選擇，浪漫之餘夠實用！套餐更包含四款創意料理、蔬菜、飲料，還有全新甜品—霧裡看花，01空間更享有獨家9折優惠！

供應日期：2023年2月10日至2023年12月31日

用餐時間：15:00 - 17:00

優惠（兩人用）：HK$538（原價：HK$598）按此訂座

Pier 1929｜「花.甜蜜美肌」下午茶 粉白色唯美浪漫茶點

位於灣仔坐擁無敵維港海景的餐廳 Pier 1929，首次聯乘本地護膚品牌 Botanic Pretti5 合作推出粉白色唯美主題的「花.甜蜜美肌」下午茶套餐，粉白色唯美主題配以維港無敵海景，浪漫之餘更可趁機表達對媽媽的愛意。凡惠顧「花.甜蜜美肌」下午茶套餐，更可獲得 Pretti5 抗糖化護膚組合乙份。

心心相印杏仁酒意式奶凍布丁配棉花糖、當馬卡龍遇上馬卡龍、黑魚子擁抱煙三文魚酸忌廉撻、愛意濃龍蝦椰菜沙律多士配紅菜頭醬、粉嫩迷你和牛芝士漢堡、愛上日式明太子滑嫩玉子燒、松葉蟹戀上三文魚子撻等甜鹹點，單單從名字已經感受到滿滿愛意，絕對是母親節必到之地！

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供應日期：2023年3月1日至 5月31日

用餐時間：（平日）12:00 - 14:30/ 15:00 - 17:00｜（假日）12:00 - 14:00/ 15:00 - 17:00

優惠（兩人用）：HK$598（原價：HK$658）按此訂座

尖沙咀珀薈酒店｜紫醉金迷下午茶 獨家79折享滋味小食

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro and Bar推出最新下午茶套餐，以創新的「紫醉金迷」為題，集合紫水晶及天使擺設，配上多款紫色養生食材的精美甜點，如紫薯迷你甜筒、藍莓芝士蛋糕等。客人在品嚐下午茶之餘又可以淨化心靈，一舉兩得。

鹹點方面也充滿創意，除了有涼拌紫麥麵配珍珠帶子、原隻鮑魚伴燒茄子、吉列炸蝴蝶蝦配芒果莎莎醬外，更有以金箔點綴的三文魚慕絲撻，每款精緻茶點都非常適合拍照打卡，為媽媽留倩影！

供應日期：2023年4月3日至2023年8月7日

用餐時間：15:00 - 17:00

平日優惠（兩人用）：HK$326（原價：HK$520）

假日優惠（兩人用）：HK$358（原價：HK$564）按此訂座

上環DK Cuppa Tea｜幻想為題下午茶 01空間尊享優惠

無論甚麼年紀，只要是女生，都會有顆少女心！位於上環的DK Cuppa Tea，推出以幻想為題的「飄雪樂園」和「幸福之約」兩種精緻下午茶套餐。「飄雪樂園」下午茶準備了五花八門的鹹點，包括：南瓜、西蘭花批、蘑菇批、番茄批、芝士批￼、英式豬肉腸卷撻，亦有伯爵茶木馬曲奇、伯爵茶杯子蛋糕連木馬、杏仁朱古力等甜點。

「幸福之約」下午茶提供二人份量的飲品和鹹甜點，鹹點包括法國蝸牛、珍寶北海道帶子薯蓉、薩拉米奶酪餡餅和番茄芝士，亦有彩虹馬卡龍、迷你甜甜圈、「天使之霧」Affogato 等色彩繽紛的養眼甜點，讓你可以享受籠罩著仙氣的下午，與媽媽來一個幸福的美食體驗。

「飄雪樂園」下午茶

供應日期：2023年4月17日至2023年10月31日

用餐時間：11:00 - 17:30（用餐時間2小時）

優惠（兩人用）：HK$590（原價：HK$656）

「幸福之約」下午茶

供應日期：2023年4月17日至2023年10月31日

用餐時間：11:00 - 17:30（用餐時間2小時）

優惠（兩人用）：HK$656按此訂座