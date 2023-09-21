AIRSIDE｜啟德新商場萬呎美食廣場餐廳清單　850充電車位9.28開幕

啟德發展區2023年有新商場落成，AIRSIDE官方宣布於2023年9月28日開幕試業，共70萬呎的大型新商場，匯聚餐飲、娛樂及藝術焦點，過萬呎「FOODMUSE」美食廣場隨Airside開幕日正式開業。店鋪包羅本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售、約25,000呎city’super及逾12,000呎MUJI。



（AIRSIDE提供）

啟德AIRSIDE四大亮點

餐飲特色︰

多達40間餐廳，包括特色烘焙蛋糕店、打卡咖啡店及茶屋、人氣過江龍料理或本地薑佳餚，又有多國餐飲美食廣場、寵物友善的露天茶座，方便遊客享用美食。

【Foodmuse美食廣場】：佔地過萬呎， 11 間大型餐飲︰ NEEDS BURGER、鮨点、古早台居、胡椒廚房、8番拉麵、銀咖喱、今日漢江、越男仔 Express、山城小麵、叉燒丼家、俏鳳凰。

地址︰啟德協調道 2 號 AIRSIDE 5 樓 L504-L505 號舖



Foodmuse美食廣場11間餐飲

NEEDS BURGER︰韓國過江龍漢堡專門店，自家製漢堡包，如招牌漢堡、特製花生果醬漢堡、白蘑菇牛肉漢堡、羅勒牛肉漢堡等；

NEEDS BURGER（大會提供）

今日漢江︰傳統韓國家常菜，紫菜包飯、石鍋拌飯、炒年糕、炒粉絲、韓式飯麵及炸雞等精緻料理 作為基調，主要以韓式辣醬炒拌及加入泡菜作配搭；

今日漢江 免治牛肉石鍋拌飯（大會提供）

鮨点︰日本料理新鮮魚生，新派壽司；

鮨点（大會提供）

Pepper Lunch Express︰日本人氣鐵板黑椒牛肉飯、咖喱黑椒雞肉飯、黑椒三文魚飯等多款招牌鐵板餐；

Pepper Lunch Express（大會提供）

Tiger Ramen︰日本過江龍豚骨拉麵，招牌菜有黑老虎脂醬油豚骨拉麵、白老虎極黑豚骨拉麵、紅老虎激辛拉麵 及老虎沾麵，配搭叉燒或豚角煮等肉類；另外也有餃子及雞翼等小食；

（Tiger Ramen 官網）

銀咖喱︰日式咖喱飯專門店，招牌菜式有招牌吉列豬扒咖哩飯豬扒新鮮即炸，推介適合打卡的富士山咖哩飯，吉列豬扒配多款單品如煎蛋、香腸；

台居︰經典台灣古早美食，招牌系列有肉燥飯、滷肉飯、台式湯麵、鹽酥雞 及珍珠奶茶；

古早台居控肉麵（大會提供）

越男仔︰創新 Fusion 越南菜，招牌菜則 有越南蒜香牛油雞翼、生牛湯河粉等法式芝心蝦多士、胡志明市紅蕃茄四寶湯檬粉；

越男仔_招牌無骨雞配黃薑飯（大會提供）

山城小麵︰重慶四川家鄉麵食，燃情刀削麵、正宗重慶酸辣粉、渝港擔擔麵等傳統特色麻辣名物；

山城小麵（大會提供）

俏鳳凰︰苗家牛肉粉，湯底以牛筒骨、豬筒骨熬煮；堅持採用湘西本地高山水釀米粉及寧夏黃牛， 推介菜式有苗家紅酸湯肥牛粉、木姜子酸湯烤魚等；

俏鳳凰 蕃茄牛肉麵（大會提供）

幸福巷子︰滋味地道港式美食，招牌叉燒飯散發著爐火香氣，肉味香濃，軟嫩多汁，此外還有煎蛋飯、多士、芝士撈伊麵等香港經典味道。

亞洲美食：Chatterbox Café、Goobne Chicken、Nam Nam Vietnamese Cuisine、阿不鴨不、翡翠拉麵小籠包、樂天皇朝薈萃、京都勝牛、魚がし日本一、嵐月、冬柏、米炊、五匠六釜、千両、燒肉火蔵、Pickabowl（即將開業）、湊湊火鍋‧茶憩（甄選）（即將開業）、泰沾麵（即將開業）、太二酸菜魚（即將開業）。

美食焦點︰유명진의 육미정담 冬柏

釜山過江龍全新的韓國餐廳品牌「 유명진의 육미정담 冬柏」落戶Airside，招牌美食︰五花肉，油脂豐膄，肉嫩帶甜，甘香不帶油膩；濟洲黑毛豬梅花肉 ，肉質結實無膻腥味，豬肩胛部位，肥瘦均匀具粉紅大理石紋，是豬肉中濃郁鮮美成分最多的部位；醃製一級韓國豬肋骨 ，以韓國秘製醬汁醃製，味覺層次豐富。 此外，美食包括韓牛西冷、韓牛肉眼、黑毛和牛外裙肉、和牛牛五花、大牛骨、烤鮮鰻魚、大八爪魚燒炙、石板牛肉大醬湯、薯仔排骨湯、各款韓式炸雞及精緻甜品等。

유명진의 육미정담 冬柏

地址：九龍啟德協調道 2 號 Airside 5 樓 506 號舖

電話：2330 1028



美食焦點︰Terrace in Picnic Time

新店限定甜品「Terrace in Picnic Time」落戶Airside，由五款韓式點心和一杯清茶組成 「Terrace in Picnic Time」，感受悠閒的輕野餐時光。 2023 年10月6日至8日，下午5時至8時，限量免費派發200杯招牌濟州柑橘乳酪。消費滿$600 即贈送 「Terrace.6」拉菲草織袋一個或消費滿$200，以$100加購，數量有限，送完即止。

Terrace in Picnic Time

地址︰九龍啟德協調道 2 號 Airside6 樓 604 號舖



日本立食壽司店「魚がし日本一」首次到香港，提供單點壽司，由東京築地市場產地直送時令食材，包括北寄貝、牡丹蝦、日本生蠔、喜之次、秋刀魚等，也可品嚐小批量手工釀造流動山水清酒。

（圖片來源︰魚がし日本一官網）

甜品及烘焙：AIRSIDE Pâtisserie、Artemis By Déesses、Cinnabon、DALLOYAU、Homebake 、La Création Premium、nana’s green tea、Shaz Confections 、Smile™ Froyo . Cake . Gift、奇華餅家、迷客夏（即將開業）。

Cafe及茶飲店：Grind & Brew、Ideaology、le jus – Natural Smoothies、Nespresso、Relish Kitchen by ALOT、Starbucks Reserve、如菓．愛、工夫茶舍、敬酒、官茶坊（即將開業）、林香檸手打檸檬茶（即將開業）。

日本人氣抹茶品牌Nana‘s Green Tea進駐AIRSIDE開設香港首間分店。店內有各款宇治抹茶甜點及飲品，由專業茶師現沏，呈現京都正宗茶農「山政小山園」風味，另外有焙茶及玄米茶料理，以及丼飯、烏冬同沙律等。

（圖片來源︰IG@nanasgreentea_official.eng）

西餐美食：AIRSIDE Cafe、Chef’s Cuts、GOOCA、麥當勞、Bellavista（即將開業）、THE CIPOLLINI PIZZERIA （即將開業）、Terrace in Seaside（即將開業）、船長炸魚長薯條（即將開業）、樹屋（即將開業）。

大型超市City’super進駐啟德Airside，City’super Airside 面積達25,000平方呎，售賣超市食品及生活用品。

娛樂設施︰

包括全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，佔地逾萬呎之外，更內設餐廳，無分季節讓水上活動愛好者盡情衝浪。全新MCL AIRSIDE戲院佔地逾33,000呎，7間影院，超過900個座位，電影迷不容錯過。

（AIRSIDE提供）

泊車設施︰

有全港首個智能泊單車系統，提供48個單車泊位；而停車場共有850個車位，全部配備電動車充電功能。

藝術焦點︰

本地文創新空間，社區設計師、藝術家及職人舉辦共學工作坊，逾萬平方呎的藝文空間將散佈商場的不同角落，Gate 33藝文館約3,000平方呎，由專業藝術團隊打理，定期策劃藝文展覽，注入更多藝術元素。

（AIRSIDE提供）

交通連接︰

連接AIRSIDE的啟德港鐵站出入口亦在新商場2023年9月28日開幕試業時同步啟用；購物商場上有32層甲級寫字樓。估計如果從AIRSIDE前往中環僅20分鐘，往香港國際機場和深圳邊境需45分鐘。

預料啟德發展區將來有多個重要基建項目陸續落成，包括The Twins 雙子匯（雙子塔SOGO），各地遊客、當區居民將有更多遊玩及購物地點消遣。相關文章︰啟德擬建全港最長地下街+雙子塔SOGO！集娛樂/體育/酒店/購物一身