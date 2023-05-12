馬鞍山好去處｜白石水上樂園最平$90任玩　超長滑水梯+巨型波波池

馬鞍山水上樂園回歸！炎炎夏日將至，最近馬鞍山白石燒烤場水上樂園宣布重開，同時加入全新裝置及超長滑水梯，大人小朋友都可以去玩水兼盡情放電，最平$90就可以入場，即睇馬鞍山水上樂園開放時間及入場門票價錢。



白石水上樂園 最平$90入場任玩

馬鞍山白石燒烤水上樂園今年夏天宣布回歸！馬鞍山白石燒烤場全新水上樂園「Fun Fun 充氣嘉年華」將於5月6日重新開放，最平$90就可以入場任玩！

（圖片來源：Fun Fun 充氣嘉年華@FB）

馬鞍山水上樂園設有4條滑水梯，今年更特別加入全新裝置及刺激好玩的超長滑水梯，面向開揚的無敵海景，相信大人小朋友都可以盡情投入水世界玩樂一番，盡興而歸！

（圖片來源：Fun Fun 充氣嘉年華@FB）

除此之外，水上樂園還有七彩顏色的巨型水上波波池以及充氣水池區，放滿各式各樣的充氣水泡、浮床、香蕉船等，在水池上同朋友大玩特玩！

（圖片來源：Fun Fun 充氣嘉年華@FB）

馬鞍山水上樂園周末/假期開放 最平$90入場玩！

馬鞍山水上樂園由5月6日起、逢星期六、日及公眾假期開放，開放時段及門票收費如下：

5至6月開放時段及門票收費：

第一節：14:00-15:00 $90

第二節：15:15-16:30 $120

第三節：16:45-18:00 $120

第四節：18:15-19:30 $120

二連節：$180

全日任玩：$240

白石燒烤場無敵海景BBQ

位於馬鞍山烏溪沙的白石燒烤場擁有吐露港的無敵海景，遠離煩囂，可以一邊燒烤，一邊欣賞美景。

白石燒烤場分為室外海景BBQ和海邊燒烤獨立屋，獨立屋有冷氣、電視、麻將、影音系統等，亦可租借遊戲機，適合與一班朋友邊燒烤邊狂歡！提提大家，燒烤場並非任食BBQ，不過提供多款套餐，大家可以因應需要預約點餐。

（圖片來源：白石燒烤）

馬鞍山白石燒烤水上樂園「Fun Fun 充氣嘉年華」

地址：馬鞍山白石第1950號

電話：9788 0308

開放日期及時間：2023年5月6日起逢星期六、日及公眾假期（5月13日及14日因天氣惡劣暫停開放）

開放時間：14:00-19:30

網上預訂及詳情：https://booking.whiteheadbbq.hk/salespage/index.html#/



*每位身高超過1米人仕入水世界均需購票，每位購票成人可以免費帶同一名身高不超過一米的小童進場，但該位購票成人要一直在場陪同及看管所免費帶同的小童，如有發現身高不超過一米的小童在場內，但無成人在旁看顧，本場地會即時取消該小童的進場資格，而不作任何警告及通知

*請穿上合適裝備入場，不準穿鞋（防滑鞋除外，但不建議使用）進場

*設更衣室、沖身區及儲物區

*所有門票不可轉讓或供他人使用

*活動有機會因惡劣天氣關係取消而不另通知