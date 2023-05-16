7-11預購︳7-Eleven28款卡通精品　Snoopy手錶/Hello Kitty麻雀…

7仔、7-11便利店推出全新28款Snoopy及Sanrio精品，預購日期5月17日至5月30日，涵蓋家居用品、旅行用品、首飾等，包括Snoopy手錶連木盒套裝、Snoopy毛絨凳、攬枕等。今期新品有一系列超可愛的Sanrio角色精品，如Hello Kitty水晶麻雀套裝、My Melody香薰蠟燭連陶瓷杯及首飾等，粉絲記得不要錯過。



7款Snoopy精品 手錶套裝連木盒最精緻

7-11便利店將有Snoopy、Sanrio精品預購，當中7款Snoopy精品，有家居用品、配飾精品、Snoopy手錶12款連木盒套裝、Snoopy造型二合一抱枕連坐墊、Snoopy毛絨凳、Snoopy或Woodstock 造型抱枕等，款款可愛！

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【1】Snoopy 手錶全套12款連木盒套裝（預購價：$2,988）

【2-3】 Snoopy 手錶黃色款／藍色款（預購價： $249）

【4】 Snoopy 造型二合一抱枕連坐墊（預購價：$249）

Snoopy 造型二合一抱枕連坐墊 預購價：$249（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

【5】Snoopy毛絨凳（預購價：$249）

【6-7】Snoopy／Woodstock 造型抱枕（預購價：$199）

Sanrio人氣角色精品22款 水晶麻雀值得收藏

除此之外，今期7-11更有逾20款Sanrio全新精品，有Hello Kitty水晶麻雀套裝連金屬收納箱、小黃鴨麻雀套裝，以及一系列家居用品、旅行用品、旅行箱等，主角涵蓋Hello Kitty 、My Melody、Cinnamoroll、Kuromi、大口仔等人氣角色。

【1-4】Sanrio系列香薰蠟燭連造形陶瓷杯及首飾 （盲盒）（Hello Kitty／My Melody／Cinnamoroll／Kuromi ）（預購價：$399）

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【5】Hello Kitty 水晶麻雀套裝連金屬收納箱（預購價： $999）

【6-8】Sanrio系列疊疊樂儲物盒連匙扣（Ahirunopekkle／Minna No Tabo大口仔／Kerokerokeroppi ）（預購價： $279）

【9】Minna No Tabo 大口仔造型香水（預購價： $349）

Minna No Tabo 大口仔造型香水 預購價：$349（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

【10-15】PataPataPeppy 20" 四輪旅行箱（預購價：$599）、速開帳篷（預購價：$279）、 圓形餐墊（預購價：$179）、可摺疊衣物收納袋套裝（3件裝）（預購價：$280）、輕便旅行掛勾袋（預購價：$130）

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【16-20】THERMOS超輕真空保溫瓶500毫升（大口仔／Kuromi／Hello Kitty／玉桂狗）（預購價：$398）

【21-22】Minna no Tabo ／ Pochacco 20" 摺疊式四輪旅行箱（預購價： $599）

B. Duck小黃鴨麻雀套裝、旅行用品等

除此之外，今期便利店新品更有小黃鴨B. Duck驚喜登場，包括B. Duck兒童數碼相機、旅行收納包套裝、摺合式小枱、床品等，以及更有小黃鴨B. Duck麻雀套裝，大家有興趣記得入手！

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更多7-11精品詳情如下：

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

預購方法：前往「7仔預購站」 官網預購，再於7-11便利店出示「產品條碼」及付款。

預購日期：2023年5月17日（07:00起）至5月30日

取貨日期：2023年6月13日至9月18日*

*各款產品之取貨日期及詳情，請留意官網或向店內職員查詢。

