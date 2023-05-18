免費派Pizza｜流動車港九3處免費派薄餅　只限1日附派發地點/時間

港、九3處免費派Pizza，一1日限定！想要免費午餐的機會來了，即睇派發地點及時間。



流動車免費派Pizza送完即止

本港一間加密貨幣學院為慶祝「比特幣Pizza日」，將會在5月22日午間開始於港九多處派薄餅，流動車不只派Pizza，更會派意大利菜館優惠券。當日，流動車將會駛經銅鑼灣、旺角、尖沙咀，並向大家免費派發由意大利菜館Primo Pizza & Bar製作的薄餅與優惠券。

每個派發點的薄餅數目有限，派完即止，詳細派發時間與地點如下▼▼

1200 - 1500：香港島銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk

1600 - 16:30：九龍旺角上海街朗豪坊附近

17:00 - 20:00：尖沙咀海防道



示意圖，非當日派發之薄餅（鄧倩螢攝）

「比特幣Pizza日」在每年的5月22日，不少有留意、購買或使用比特幣的「幣友」，都會按例在當日吃薄餅慶祝比特幣的誕生，以紀念2010年5月22日，薄餅成了世上第1️樣以加密貨幣交易的商品。

加密豹豹車大追踪

日期：2023年5月22日

時間及地點：

1200 - 1500：香港島銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk

1600 - 16:30：九龍旺角上海街朗豪坊附近

17:00 - 20:00：尖沙咀海防道

備註：每個派發點的薄餅數目有限，派完即止

