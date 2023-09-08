NITORI日本大型家品店2萬呎　9.22開幕進駐九龍灣MegaBox對撼IKEA

MegaBox有日本大型家品店進駐，有日本「國民家品店」之稱的NITORI，將在MegaBox9月22日正式開業，成香港首間旗艦店。即睇NITORI有咩買？



全球擁有超過900家分店的NITORI，將進駐MegaBox，面積佔地約2萬平方呎，相信會是選購家居用品、傢俬的必逛熱點！全場貨品總類超過5,500件，提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類應有盡有，讓東九龍一帶的住戶及鄰近上班一族，更方便購入生活所需。NITORI 相類似競爭對手有IKEA，兩者被消費者拿來比較。IKEA家具優點價格親民，DIY組裝方便；如果喜歡日系風格可留意NITORI，家具和小物不會很貴，設計較精緻。

（圖片來源︰NITORI）

NITORI皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，適合香港溫暖而潮濕的氣候。而N WARM系列產品，是冬天的必備品，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果。其他大型傢俬、日常家品也可在NITORI中找到。

（圖片來源︰NITORI）

目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍佈亞洲各地，至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。