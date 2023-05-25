MIRROR見面會｜城巴設22R專線來往會場　5.27限定附巴士班次/車費

Mirror見面會交通資訊！Mirror官方歌迷會即將於後日（27日）舉行一週年粉絲見面會——《Hi MIRO! 見面會》。為方便各位「Miro」來往位於啟德郵輪碼頭的會場，城巴將於當日特設22R專線。即睇22R的走線、服務時間與班次。



22R專線來往MIRROR見面會會場 限5.27服務

為配合《Hi MIRO! 見面會》，城巴會於5月27日——見面會舉行當日特設22R專線，接載「鏡粉」來往啟德港鐵站及舉辦活動的啟德郵輪碼頭。22R號線車費為$7.3，不設中途站，屬特快服務。

（圖片授權：城巴）

進場班次方面，22R號線將由10:00開始提供服務，至最後一場見面會開始前15分鐘開出尾班車。至於散場方面，22R號線將於每場見面會結束後約10分鐘開出。若屆時散場人潮龐大，22R號線將會加班，方便「鏡粉」們歸家。

（圖片授權：城巴）

若大家參加完活動後仍意猶未盡，想多留在會場一會拍照留念，也不需要擔心沒有公共交通工具返回市中心。即使22R號線尾班車已開出，大家仍能夠在啟德郵輪碼頭乘搭常設的九巴5R、城巴22及22M號線離開會場。