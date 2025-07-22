港島麵包店推介14間｜開心果控必試！酸種麵包＋丹麥酥＋千層吐司

香港出名麵包店｜香港麵包推薦｜越來越多人可以食麵包當一餐，麵包控的大家撳入嚟就啱啦！《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅再整理14間位於港島的人氣麵包店，包括藝人唐詩詠的麵包店33 Cubread，有由北海道春之戀麵粉和牛奶製成的骰仔牛角包、生吐司等。這14間麵包店的共同之處是麵包不僅貌相吸睛、適合打卡，味道還有一定的保證！即看下文啦！



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麵包店推介【1】AOZORA Bakery——只賣24份的千層麵包

位於天后的爆紅麵包店AOZORA Bakery，店舖裝潢以木系為主，酷似日本麵包店。而店主亦曾在日本學藝，所有千層吐司都是親自製作，每日只賣24份。千層麵包口感鬆軟，回彈力極強，每一口都是滿滿的幸福感！除了人氣的千層吐司外，麵包店還有生吐司、牛角包、酸種麵包、丹麥酥等等款式，如果是開心控，記得不要錯過店家的開心果可芬！

AOZORA Bakery

地址：天后天后廟道14號地下B及C號舖



麵包店推介【2】快樂麵麭——全手工懷舊忌廉筒

老字號麵包店快樂麵麭，至今已有逾45年歷史，可說是陪伴住街坊成長的小店。店舖主打多款懷舊麵包，其中以忌廉筒最受歡迎，忌廉筒外層金黃酥脆、內餡的忌廉軟滑且充滿奶香。另外店家亦推出不少新派麵包，如紫薯布丁蛋撻、芋頭麻薯布丁蛋撻等等。

快樂麵麭

地址：灣仔皇后大道東66-68號地舖



麵包店推介【3】The Baker & The Bottleman——米芝蓮一星班底姊妹店

位於灣仔利東街的麵包店The Baker & The Bottleman，由米芝蓮一星餐廳Roganic的廚師班底開設，店舖日間是麵包店；晚上是英式酒吧。麵包店主打多款造型精緻的法式糕點，其中以牛角包最受街坊歡迎！值得一提，餐廳裝修以英倫風為主調，而且還有精品咖啡提供，非常適合在午後時間，點一杯咖啡和糕點，享受一個休閒時光！

The Baker & The Bottleman

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下及1樓G14 & G15號舖



麵包店推介【4】33 Cubread——唐詩詠開設 日本知名烘焙師監修

藝人唐詩詠的麵包店於早前正式開幕，​​據說麵包店是由日本知名烘焙師川島善行監修，所以麵包質素夠晒保證！而且麵包選用了北海道春之戀麵粉和牛奶去製作，成品會更軟熟！33 Cubread主打不同特別口味的骰仔牛角包、丹麥酥、生吐司等，每日岀爐時間為早上10時、下午1時半、下午4時半，每人每次限購5個及每款一個。

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33 Cubread

地址：銅鑼灣波斯富街116號地舖



麵包店推介【5】Truffle Bakery Hong Kong——木村拓哉愛店 香港限定麵包

深受木村拓哉喜愛的日本人氣麵包店Truffle Bakery，現已在銅鑼灣開幕啦！作為首家海外分店，當然有香港限定款式，包括松露朱古力鹽包和桂花烏龍無花果酸種包，松露朱古力鹽包是採用了法國60%黑朱古力，鹹甜味道適中，而桂花烏龍無花果酸種包是以經過泡浸一晚的烏龍茶跟麵團發酵而成，所以味道非常特別，有淡淡的花香味。

Truffle Bakery Hong Kong

地址：銅鑼灣勿地臣街 11 號 The Hedon 地下



麵包店推介【6】午夜麵包俱樂部——必試奶油鹽捲

人氣手工Bagel店午夜麵包俱樂部，每天岀爐開售不久就被賣光，價錢都比其他麵包店便宜，原味bagel價錢為$28，經烤焗後Bagel更脆香光滑，口感非常彈性。除了原味Bagel，還有秋冬款臘味飯Bagel，裡面有臘腸粒、小花菇粒和蔥花，份量十足！還有明太子薯仔、蜂蜜芝士粒等口味。而最近大熱是奶油鹽捲（$18），香滑牛油加入少許鹽，軟熟的內層配上外層的脆口，好有咬口！

午夜麵包俱樂部

地址：大坑京街22號地舖



麵包店推介【7】Bakehouse——前香港四季酒店餅廚創辦

由前香港四季酒店餅廚Grégoire Michaud所創辦的Bakehouse，從2018年在灣仔開業起就已經大受歡迎，店內自設餅房，麵包甜品現烤現做保證新鮮。招牌蛋撻近年更在社交平台成為旅客大熱，幾乎每次經過都看到人龍。Bakehouse現時已開設7間分店，沙田分店更是全新的麵包咖啡廳（bakery-café），爲新界區食客帶來招牌酸種蛋撻、酸種麵包、丹麥酥、冬甩等各式手作麵包。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖／中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖／尖沙咀漢口道44號地舖／赤柱赤柱大街116號地舖／銅鑼灣啟超道16號地舖／東涌達東路20號東薈城名店倉地下G19號舖／沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期2樓247號舖



麵包店推介【8】Vission Bakery——開心果吉士丹麥酥超足料

Vission Bakery 開張數月已成熱點，是大坑Cookie Vission 的姊妹店，同為名物曲奇負責人創辦的Vission Bakery品質一定有保證！超過30款酥皮包點及冬甩，其Tiramisu酥及和焦糖布丁酥為店舖主打。

Tiramisu酥（$58）包面鋪滿可可粉，Brioche Feuilletée 作包身。外殼酥脆，層次感豐富。可可粉下有軟滑Mascarpone Cheese，加上咖啡手指餅，底層更有咖啡Ganache，咖啡香味濃郁。

Vission Bakery（官方圖片）

開心果吉士丹麥酥（$68）份量十足，有手掌般大且是滿滿的開心果醬和開心果碎，酥皮既香甜又鬆脆，口感豐富，開心果控心試！

下圖睇Vission Bakery更多選擇▼▼

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Vission Bakery

地址：中環士丹頓街7號翠文樓地下低層



麵包店推介【9】Tartes & Pop——造型可愛的蛋撻

Tartes & Pop 的撻不只造型吸睛，連包裝也很可愛。每個細撻會用單獨細盒裝，之後用一個巨型盒裝起三個細撻。店舖建議用手食更滋味，餅底結實，不會一咬即碎亦不會過硬。

黑芝麻抹茶撻（$48）抹茶味濃且不澀，夾芝麻餡味道濃郁加倍！

Tartes & Pop法式咖啡忌廉布丁撻 (官方圖片)

法式咖啡忌廉布丁撻（$48）濃濃的咖啡味平衡甜膩、香橙伯爵茶撻（$48）香橙和伯爵茶味十分夾又幾濃郁， 慕絲相當幼滑，撻中放了橙肉，絕對是清新之選。除了細撻之外，亦可以訂購大生日撻。

Tartes & Pop

地址：上環摩利臣街2號地舖



麵包店推介【10】Frenchies——必試濃縮咖啡肉桂卷

Frenchies 推介濃縮咖啡肉桂卷及牛角包，另有多款吐司、扭文麵包、沙津等，店內同時供應多款咖啡及飲品。

濃縮咖啡肉桂卷不會太甜，肉桂醬量十足，麵包扎實有口感。咖啡味亦不會搶了肉桂卷本身的味道，兩味平衡。Babka扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。

Frenchies Babka（$40）扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。（官方圖片)

Frenchies

地址：中環荷李活道39-43號地下



麵包店推介【11】Miam Bakery——熱賣爆漿肉桂卷

Miam Bakery主打歐陸麵包，舖面設計簡單有個性，雖然店面小小但種類繁多。每日出售多款麵包也是新鮮出爐。

Miam Bakery主打肉桂卷（$27）更有口碑！肉桂漿份量澎湃，味道濃郁；包質口感煙韌又有嚼勁。

另外，更有Bagel、牛角包、蛋批、芝士餅、酸種麵包以及巴斯克蛋糕等等。

Miam Bakery

地址：西環西營盤第三街73號興華樓地舖



麵包店推介【12】Soft Thunder Bakery——人氣新派忌廉筒

Soft Thunder Bakery位於堅尼地城站旁，出售多款每天新鮮焗製酥皮麵包。其中Unicorn Puff（$32）為招牌產品，外層酥皮一共搓摺成486層，以傳統忌廉筒為藍本。有原味吉士、朱古力、榛子和抹茶。

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另外，更有蝴蝶酥、牛角包、法式酥皮蛋撻、蛋糕和曲奇等。

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Soft Thunder Bakery

地址：西環北街29-31號鴻利樓地下A號舖／灣仔皇后大道東31號地下B號舖



麵包店推介【13】華爾登餅店——西營盤老字號

「華爾登餅店」於1984年西營盤皇后大道西開業，現時由第二代孫太負責製餅，第三代阿女Naomi負責推廣。傳統包點荷蘭撻、月餅、三角朱古力蛋糕等保留傳統味道之餘，亦作出嶄新轉變。

她們推出一系列全新產品，包括可愛的散水曲奇餅，客人可以按需要寫不同語句，亦有印上不同字眼的紙包蛋糕。除此之外，還有廣為人知的「屌屌貓」標誌性貓Logo，在西餅、蛋糕以及曲奇等包點上都能看到「屌屌貓」的可愛身影。

今年店家還因應客人和網民的要求，推出了歌詞蛋卷，將港人耳熟能詳的歌詞印在蛋卷上，包點雖有外觀上的改變，但內餡卻保留傳統味道，讓傳統包得以傳承。

華爾登餅店

地址：西環西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖



麵包店推介【14】天天烘焙——必試麻糬波波

「天天烘焙」最出名的是麻糬波波。（錢伊藍攝）

「天天烘焙」最出名的是麻糬波波，共有5款不同口味，包括斑蘭、朱古力、紫薯、鹹蛋黃以及原味，更有菠蘿皮麻糬波波。每款麻糬波波價錢只售$6-8不等。

菠蘿皮麻糬波波的外皮酥脆，麻糬內餡則十分煙韌，外脆內軟，口感豐富。店內的麻糬波波味道濃郁，招牌是特濃朱古力味以及班蘭味。店內還有其他傳統麵包、西餅、曲奇和蛋糕等售賣。

天天烘焙

地址：西環西營盤德輔道西320號地舖



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