麵包店推介︳西環/上環/中環　精選5大手作麵包餅店不止Bakehouse

中西區麵包店！Bakehouse大熱，連內地旅客也捧上天，每日幾乎排長龍。不過，其實西環、上環、中環都有好多手作麵包及蛋糕店舖，有些還是近期新開張。他們的糕點不僅是貌相吸睛，適合打卡，味道還有一定的保證。一齊睇睇5大精選推介，不妨嚐嚐小店的手作糕點。



中西區美食 5大手作麵包餅店推介

中西區集合各色美食，近期麵包蛋糕可說是熱門輕食之選。以下集結5大人氣手工麵包餅店，一嚐有品質的麵包，同時也可能被它們的外貌吸引。又食得，又睇得，打卡一流！

【1】Vission Bakery

Vission Bakery 開張數月已成熱點，是大坑Cookie Vission 的姊妹店，同為名物曲奇負責人創辦的Vission Bakery品質一定有保證！超過30款酥皮包點及冬甩，其Tiramisu酥及和焦糖布丁酥為店舖主打。

Tiramisu酥（$55）包面鋪滿可可粉，Brioche Feuilletée 作包身。外殼酥脆，層次感豐富。可可粉下有 軟滑Mascarpone Cheese，加上咖啡手指餅，底層更有咖啡Ganache，咖啡香味濃郁。

（官方圖片）

焦糖布丁酥（$50）選用墨西哥布甸，比日常接觸的日式布甸口感更紮實。內藏Brioche Feuilleteee 蛋撻殼、香草奶油、海綿蛋糕、Leche Flan、脆餅塊及Sugar Crunch 山核桃。

下圖睇更多選擇▼▼

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現在Vission Bakery還可以送貨。提前 5 天訂購，最低訂單金額為 300 港元（超過 800 港元可免費送貨至特定地點）。

Vission Bakery

地址：中環士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間：星期一至五 07:30 - 21:00、星期六至日 09:00 - 21:00



【2】Tartes & Pop

Tartes & Pop 的撻不只造型吸睛，連包裝也很可愛。每個細撻會用單獨細盒裝，之後用一個巨型盒裝起三個細撻。店鋪建議用手食更滋味，餅底結實，不會一咬即碎亦不會過硬。

黑芝麻抹茶撻（$48）抹茶味濃且不澀，夾芝麻餡濃味濃郁加倍！

(官方圖片)

法式咖啡忌廉布丁撻（$48）濃濃的咖啡味平衡甜膩、香橙伯爵茶撻（$48）香橙和伯爵茶味十分夾又幾濃郁， 慕絲相當幼滑，撻中放了橙肉，絕對是清新之選。除了細撻之外，亦可以訂購大生日撻。

Tartes & Pop

地址：上環摩利臣街2號地舖

營業時間：星期一至六 11:00 - 18:30、星期日 全日休息、公眾假期 11:00 - 18:30



【3】Frenchies

Frenchies 推介濃縮咖啡肉桂卷及牛角包，另有多款吐司、扭文麵包、沙津等，店內同時供應多款咖啡及飲品。

濃縮咖啡肉桂卷（$38）不會太甜，肉桂醬量十足，麵包扎實有口感。咖啡味亦不會搶了肉桂卷本身的味道，兩味平衡。Babka（$40）扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。

Babka（$40）扭文麵包表層塗滿抹茶醬，而餡料是巧克力醬。（官方圖片)

Frenchies

地址：中環荷李活道39-43號地下

營業時間：07:00 - 19:00



【4】Miam Bakery

Miam Bakery主打歐陸麵包，舖面設計簡單有個性，雖然店面小小但種類繁多。每日出售多款麵包也是新鮮出爐。

Miam Bakery主打肉桂卷（$27）更有口碑！肉桂漿份量澎湃，味道濃郁；包質口感煙韌又有嚼勁。

另外，更有Bagel、牛角包、蛋批、芝士餅、酸種麵包以及巴斯克蛋糕等等。

Miam Bakery

地址：西環西營盤第三街73號興華樓地舖

營業時間：星期一至二 全日休息、星期三至日 08:00 - 18:00



【5】Soft Thunder Bakery

Soft Thunder Bakery位於堅尼地城站旁，出售多款每天新鮮焗製酥皮麵包。其中Unicorn Puff（$32）為招牌，外層酥皮一共搓摺成486層，以傳統忌廉筒為藍本。有原味吉士、朱古力、榛子和抹茶。

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另外，更有蝴蝶酥、牛角包、法式酥皮蛋撻、蛋糕和曲奇等。

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Soft Thunder Bakery

地址：西環北街29-31號鴻利樓地下A號舖

營業時間：10:30 - 17:30

