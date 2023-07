各位牛肉愛好者有福了!最近西營盤新開了一間意式扒房STEKKA MASTER,推出 All You Can Beef Night Promotion。逢星期二,食客可以優惠價$488(原價$688)可任食牛肉和任飲酒精飲品。



任食優惠2小時$488起

$488優惠包括前菜1份、2小時任食牛肉、2小時任飲指定酒精飲品。任食牛肉有3款,包括西冷扒、漢堡扒及牛肉串燒。另外,3款酒精飲品任飲Prosecco、House Red Wine和House White Wine。

STEKKA MASTER

優惠日子:逢星期二

地址:西環西營盤高街 65 號地舖

營業時間:11:30-22:00