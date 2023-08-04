酒樓點心｜10大瀕臨絕種點心愈來愈罕　魚翅餃、紙包骨、水晶包…

到酒樓品茗歎茶吃點心、細嚐一盅兩件，是不少人綽有餘暇時的休閒活動。大家有沒有發現，市面上能夠點選的點心經已愈來愈少？記者整合了本港其中10種已難以在普遍酒家能品嘗到的「瀕臨絕種點心」。部份點心罕見！記者也未曾見過。只能靠親友口述或從網上照片認識。以下有多少款點心大家已多年未吃過？



本港10大瀕臨絕種點心

（江智騫攝）

本港的「瀕臨絕種點心」涵蓋鹹點與甜品，大部份因酒樓認為相關點心的製作成本高，但點選率又頗低，又或是工序複雜，懂得相關技藝製作的師傅已離職，而決定停止供應。「瀕臨絕種點心」消失也許讓人感到可惜，但在時代巨輪的不斷流轉下，似乎是必然。

（張浩維攝）

1. 魚翅餃

魚翅餃（圖片來源：金獅大酒樓）

魚翅餃是一種內含豬肉、蝦肉的餃子，雖以「魚翅」為名，但大部份酒樓因應成本考量，已轉用仿翅或粉絲替代真正的魚翅。魚翅餃因為工序繁複——需要用人手花時間摺出多重皺褶，技藝繁複，供應它的酒樓經已愈來愈少。

2. 鵪鶉蛋燒賣

鵪鶉蛋燒賣（圖片來源：老馮茶居）

鵪鶉蛋燒賣是燒賣的變體。比起燒賣，它特別有一隻鵪鶉蛋在燒賣上面。細味鵪鶉蛋，會特別溢出一股蛋香。近年來愈來愈多人關注心、血管健康，鵪鶉蛋有高膽固醇讓不少人棄選鵪鶉蛋燒賣，或許這是令酒樓放棄繼續供應鵪鶉蛋燒賣的原因。

3. 紙包骨

紙包骨（圖片來源：龍鳳店）

顧名思義，紙包骨是含有紙和骨點心。雖然紙是它的一部份，但包裹它的紙是牛油紙，並不能吃。製作時，師傅會以牛油紙包裹排骨，並直接放入滾油裡生炸。紙包骨稀有得記者亦沒有印象見過，但據悉生炸後的排骨賦有油香，相當香脆。

4. 生菜魚肉

生菜魚肉（HK01攝）

曾經，不少酒樓會供應生菜魚肉，記者甚至曾見過有酒樓在用餐區安置放滿湯水、生菜與魚肉的大鍋，讓客人即場點選生菜魚肉。生菜魚肉會即時在客人面前製作，可見它一度被酒樓重視。不過，它約十年前已漸漸淡出酒樓。不用擔心，街頭上不少小食店仍然供應生菜魚肉，它不至於在餐飲業中絕跡。

5.花卷

蔥花卷（圖片來源：九州醉）

在酒樓裡能找到的花卷有多種，包括加入香蔥的蔥花卷、同時加入香蔥和臘肉的臘肉蔥花卷以及加入白或黑芝蔴的芝蔴花卷。不過甜、鹹的蔥花卷，也因製作工序複雜而陸續被酒樓淘汰。

6. 西米焗布甸

西米焗布甸（HK01攝）

西米焗布甸是記者昔日到酒樓必點的甜味，西米與蓮蓉、雞蛋所混合的甜味非常可口。不過，或許工序繁多，供應西米焗布甸的酒樓已較往日少，部份現時仍有供應的酒樓亦需客人提早預訂方會供應，想即興品嚐西米焗布甸已不再簡單。

7. 西瓜盅

西瓜盅（圖片來源：一糖）

西瓜盅已絕跡於極大部份酒樓多年，記者也未曾見過。不過，記者親友曾提及西瓜盅風靡一時。西瓜盅裡不但放滿各種水果，甚至還會放入涼粉、啫喱、雪耳、雪糕，讓茶客於夏日感到透心涼。不過，製作西瓜盅並不簡單，要人手花時間將西瓜逐一挑出，成本效益頗低，現謹有極少量酒樓於夏天期間限時供應。

8.七彩啫喱

七彩啫喱（圖片來源：聘珍樓集團）

七彩啫喱是記者兒時所好，吸引記者的不但止它繽紛的色彩、味道，還有插在啫喱上，用作裝飾的小紙傘。相信這把小紙傘亦是不少人的童年回憶，小紙傘製作精細，能夠開合，在享用啫喱後可以用來耍樂解悶，或許這亦是酒樓讓小孩子在漫長的用餐時間期間，不會打鬧、保持安靜的小道具。七彩啫喱現時只在少數酒樓供應。

9. 芝蔴卷

芝蔴卷（HK01攝）

黑黝黝的芝蔴卷同樣帶給不少人珍貴的回憶，例如在品嘗後會把嘴唇弄黑、能將整條卷「肢解」——把卷拉出來，化成黑布或菲林耍玩等。芝蔴卷因工序眾多、製作時間長而漸漸被酒樓放棄供應。

10. 水晶包

水晶包（HK01攝）

水晶包在記者兒時已「瀕臨絕種」，現時更屬「極危」級別，在市面相當罕見。與啫喱一樣，水晶包晶瑩剔透、色彩豐富。在記者的回憶中，水晶包有黃的、啡的，也有紅的、紫的，有著紅豆、蓮蓉等味道。透明而同時帶點反光的包面，讓它看似水晶般，饒具特色。