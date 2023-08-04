酒樓點心｜10大瀕臨絕種點心愈來愈罕　魚翅餃、紙包骨、水晶包…

撰文：何以諾
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到酒樓品茗歎茶吃點心、細嚐一盅兩件，是不少人綽有餘暇時的休閒活動。大家有沒有發現，市面上能夠點選的點心經已愈來愈少？記者整合了本港其中10種已難以在普遍酒家能品嘗到的「瀕臨絕種點心」。部份點心罕見！記者也未曾見過。只能靠親友口述或從網上照片認識。以下有多少款點心大家已多年未吃過？

本港10大瀕臨絕種點心

（江智騫攝）

本港的「瀕臨絕種點心」涵蓋鹹點與甜品，大部份因酒樓認為相關點心的製作成本高，但點選率又頗低，又或是工序複雜，懂得相關技藝製作的師傅已離職，而決定停止供應。「瀕臨絕種點心」消失也許讓人感到可惜，但在時代巨輪的不斷流轉下，似乎是必然。

（張浩維攝）

1. 魚翅餃

魚翅餃（圖片來源：金獅大酒樓）

魚翅餃是一種內含豬肉、蝦肉的餃子，雖以「魚翅」為名，但大部份酒樓因應成本考量，已轉用仿翅或粉絲替代真正的魚翅。魚翅餃因為工序繁複——需要用人手花時間摺出多重皺褶，技藝繁複，供應它的酒樓經已愈來愈少。

2. 鵪鶉蛋燒賣

鵪鶉蛋燒賣（圖片來源：老馮茶居）

鵪鶉蛋燒賣是燒賣的變體。比起燒賣，它特別有一隻鵪鶉蛋在燒賣上面。細味鵪鶉蛋，會特別溢出一股蛋香。近年來愈來愈多人關注心、血管健康，鵪鶉蛋有高膽固醇讓不少人棄選鵪鶉蛋燒賣，或許這是令酒樓放棄繼續供應鵪鶉蛋燒賣的原因。

3. 紙包骨

紙包骨（圖片來源：龍鳳店）

顧名思義，紙包骨是含有紙和骨點心。雖然紙是它的一部份，但包裹它的紙是牛油紙，並不能吃。製作時，師傅會以牛油紙包裹排骨，並直接放入滾油裡生炸。紙包骨稀有得記者亦沒有印象見過，但據悉生炸後的排骨賦有油香，相當香脆。

4. 生菜魚肉

生菜魚肉（HK01攝）

曾經，不少酒樓會供應生菜魚肉，記者甚至曾見過有酒樓在用餐區安置放滿湯水、生菜與魚肉的大鍋，讓客人即場點選生菜魚肉。生菜魚肉會即時在客人面前製作，可見它一度被酒樓重視。不過，它約十年前已漸漸淡出酒樓。不用擔心，街頭上不少小食店仍然供應生菜魚肉，它不至於在餐飲業中絕跡。

5.花卷

蔥花卷（圖片來源：九州醉）

在酒樓裡能找到的花卷有多種，包括加入香蔥的蔥花卷、同時加入香蔥和臘肉的臘肉蔥花卷以及加入白或黑芝蔴的芝蔴花卷不過甜、鹹的蔥花卷，也因製作工序複雜而陸續被酒樓淘汰。

6. 西米焗布甸

西米焗布甸（HK01攝）

西米焗布甸是記者昔日到酒樓必點的甜味，西米與蓮蓉、雞蛋所混合的甜味非常可口。不過，或許工序繁多，供應西米焗布甸的酒樓已較往日少，部份現時仍有供應的酒樓亦需客人提早預訂方會供應，想即興品嚐西米焗布甸已不再簡單。

7. 西瓜盅

西瓜盅（圖片來源：一糖）

西瓜盅已絕跡於極大部份酒樓多年，記者也未曾見過。不過，記者親友曾提及西瓜盅風靡一時。西瓜盅裡不但放滿各種水果，甚至還會放入涼粉、啫喱、雪耳、雪糕，讓茶客於夏日感到透心涼。不過，製作西瓜盅並不簡單，要人手花時間將西瓜逐一挑出，成本效益頗低，現謹有極少量酒樓於夏天期間限時供應。

8.七彩啫喱

七彩啫喱（圖片來源：聘珍樓集團）

七彩啫喱是記者兒時所好，吸引記者的不但止它繽紛的色彩、味道，還有插在啫喱上，用作裝飾的小紙傘。相信這把小紙傘亦是不少人的童年回憶，小紙傘製作精細，能夠開合，在享用啫喱後可以用來耍樂解悶，或許這亦是酒樓讓小孩子在漫長的用餐時間期間，不會打鬧、保持安靜的小道具。七彩啫喱現時只在少數酒樓供應。
9. 芝蔴卷

芝蔴卷（HK01攝）

黑黝黝的芝蔴卷同樣帶給不少人珍貴的回憶，例如在品嘗後會把嘴唇弄黑、能將整條卷「肢解」——把卷拉出來，化成黑布或菲林耍玩等。芝蔴卷因工序眾多、製作時間長而漸漸被酒樓放棄供應。

10. 水晶包

水晶包（HK01攝）

水晶包在記者兒時已「瀕臨絕種」，現時更屬「極危」級別，在市面相當罕見。與啫喱一樣，水晶包晶瑩剔透、色彩豐富。在記者的回憶中，水晶包有黃的、啡的，也有紅的、紫的，有著紅豆、蓮蓉等味道。透明而同時帶點反光的包面，讓它看似水晶般，饒具特色。

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