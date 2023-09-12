Pepper Lunch一連5日派免費飯券推兩款新辣味牛肉飯　附領取方法

【Pepper Lunch】以鐵板飯而知名的Pepper Lunch，近日推出能自選辣度的兩款辣味新菜式，並於9月中旬起舉行「辛味祭」，一連5日大派免費飯券，讓大家免費品嚐新推出的「辛辣黑椒牛肉飯」。即睇領取方法及時間！



Pepper Lunch主打各種鐵板飯（圖片來源：IG@yantung_pudding0123）

Pepper Lunch推出了2款新辣味菜式

Pepper Lunch目前正舉行「辛味祭」，分別推出了「辛辣黑椒牛肉飯」及「激辣黑椒牛肉飯」，讓大家品嚐到加辣的招牌黑椒牛肉飯。

「辛辣黑椒牛肉飯」（圖片來源：Pepper Lunch）

辣度較小的「辛辣黑椒牛肉飯」以及辣度較強的「激辣黑椒牛肉飯」，都帶有麻辣辛香的味道，2款飯都加入了餐廳的秘製辛辣醬汁和每日新鮮磨製的黑胡椒粒，將會於今年9月18 日至12月期間供應，無辣不歡的朋友別要錯過。

（圖片來源：Pepper Lunch）

價錢方面，於Pepper Lunch Express品嚐「辛辣黑椒牛肉飯」與「激辣黑椒牛肉飯」為$57；而在Pepper Lunch Express Puls或餐廳裡享用，則為$62。

（圖片來源：Pepper Lunch）

9月中旬1連5日免費派飯券

此外，Pepper Lunch將會於9月18日至22日一連5日大派免費飯券。只要在該5日的早上11時登入Pepper Lunch官方手機應用程式的兌換獎賞頁面，便會有機會得到免費的「辛辣黑椒牛肉飯」電子兌換飯券1張。飯券的名額有限，對新款辣味鐵板飯有興趣的朋友，謹記先下載好應用程式並預好時間領取。

「Pepper Lunch快閃必搶」活動

日期：2023年9月18至22日

時間：11:00

換取方法：使用Pepper Lunch官方手機應用程式

