網民食譚仔巧遇豬Lin頭笑稱六合彩唔見中　豬乳房竟是夢幻料理！

近日飲食圈有一則有趣消息，一名網民到譚仔食米線，非常幸運地巧遇碗內有豬乳頭，又稱豬Lin頭，網民哭笑不得，笑問網友是否下次要叫走豬Lin頭。原來豬乳頭可能真是「可遇不可求」，在日本為夢幻料理，台灣人還覺它特別Q彈！



（圖片來源︰Facebook@飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組)）

這名網民都譚仔吃米線，發覺碗內有豬乳頭，於是分享相片到Facebook專頁「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組)」。網友們看到相片之後，紛紛留言幽默，回應：「可遇不可求、一隻豬得幾粒好貴嫁、唔收你附加費算你執到、煮完佢就縮，但無諗過係縮咁多、啜下佢、話時話，有無清乾淨毛？咁最後有冇食？」

網民留言︰

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豬乳頭，這塊圓形突起物，看來有點令人尷尬。翻查一下資料，在台灣吃控肉（滷肉、紅燒腩肉等）便當，食材因為取自豬隻三層肉，即是腹肉，因此也常出現豬乳頭部位，有不少老饕說這部位特別彈牙，還會特定要求吃豬乳頭。

台灣吃控肉便當，食材因取自豬隻三層肉，常出現豬乳頭部位。（圖片來源︰中時新聞網/翻攝自Facebook「爆怨2公社」）

而在日本，日本通周奕瑋亦曾介紹過位於東京的一間餐廳「ホルモン専科ちゃん」，該店有一道夢幻料理「燒豬乳房」チチカブ （Chichikabu），吃的時候會切片燒，大概500日圓。在日本並非很多地方可以吃到，味道就像很薄的豬頸肉，有點吃帶子裙邊的口感，細嚼時會感到有點點奶香。

而豬乳房亦可以在日本的肉食市場買到，料理方法是煎煮，加鹽及胡椒調味，吃起來並不油膩。豬有很多食用部份，豬乳房屬於牲畜富食物產品，是豬肉部份的其中之一。