SEAFOOD LOVES SAKE. 2023廣東海鮮配清酒帶來全新精緻用餐體驗

係人都知香港人最識飲識食，除了日本美食，香港更加位列日本清酒出口金額排列第3位之地區，可見香港人對日本清酒的愛都同樣瘋狂！日本食品海外推進中心（JFOODO）藉此策劃一年一度為香港食家提供清酒配搭體驗的「SEAFOOD LOVES SAKE.」今年已經踏入第5屆，活動將於11月17日正式展開！而今年活動就以「精緻‧時尚」為關鍵字並以港人最為熟悉嘅「廣東海鮮料理」為主角，聯同7間知名餐廳合作，推出期間限定「廣東海鮮料理X日本清酒」菜單，讓大家感受兩者配搭的獨特「味」力，相信一眾食家都相當期待！另外更會推出「品味嚐鮮活動」，送出總值接近HKD10,000的廣東海鮮菜式與日本清酒餐飲體驗！



必試7大知名餐廳期間限定菜式 打卡贏再次嚐鮮機會

第5屆「SEAFOOD LOVES SAKE.」開幕儀式已經於11月9日假中環大館The Chinese Library完滿舉行，The Chinese Library行政總廚李振龍師傅更為活動特別準備了廣東海鮮菜式，再由日本清酒顧問楊帆 (Ivan Sean) 配搭精選清酒。JFOODO日本酒負責人大洞雅信先生就當日活動致辭時表示希望透過舉辦「SEAFOOD LOVES SAKE.」活動向大家宣傳清酒是海鮮的最佳配搭﹐讓更多香港人能發現清酒與別不同的一面。

The Chinese Library 「SEAFOOD LOVES SAKE.」期間限定菜單：

鮮沙薑蟶子王配出羽櫻清酒純米大吟釀：蟶子的鮮味和甜味在與清酒的清新香甜相結合時，呈現出極為平衡和和諧的口感，各種香氣及味道共同提升，為品嚐者帶來了一場絕妙的飲食享受。

龍皇披珍珠甲配南部美人純米酒：菜式以蝦膠釀海參為主，口感軟糯鮮甜，再配以由雞肝和各式料頭烹製的醬汁，味道豐富，加上與南部美人純米酒的溫厚口感完美搭配，使各種味道和口感在口中爆發，帶來層次豐富的體驗。

豆酥蒸鱈魚配手取川純米酒：豆酥蒸鱈魚的清香嫩滑與香口的豆酥形成了濃淡相間的美味與手取川純米酒的香醇口感與細膩味道相得益彰。

紫蘇醬烹大蝦配風之森Alpha 1純米酒無濾過生原酒：風之森Alpha 1純米酒無濾過生原酒，口感清新醇厚，與蝦的鮮甜和微辣的風味相輔相成，展現出多變且豐富的口感層次。

大家不用羨慕，由11月17日開始為期一個月，大家亦可以到7間知名餐廳大啖享受不同的「廣東海鮮料理X日本清酒」期間限定特色佳餚，而且品嚐過後，於Facebook或Instagram分享飲食心得並標註#seafoodlovessake 及 #新派配搭嘗盡知味，把帖文設定為公開，最後追蹤「SEAFOOD LOVES SAKE.」 官方 Facebook 專頁，即有機會獲得香港知名餐廳的雙人廣東海鮮料理菜式與日本清酒餐飲體驗乙次！以下立即為你介紹7間知名餐廳：

另外，由12月1日至12月31日，「SEAFOOD LOVES SAKE.」 活動亦將進駐city'super尖沙咀海港城分店及銅鑼灣時代廣場分店，為大家帶來精選的日本酒藏。

大家有興趣就記得約埋「酒肉」朋友一起去歎廣東海鮮搭清酒的餐飲滋味啦！立即到「SEAFOOD LOVES SAKE.」 官方網站了解更多！

（資料及相片由客戶提供）