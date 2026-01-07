火鍋放題22間推介｜連續14年必比登推介！海鮮+鴨血+A5和牛任食

火鍋放題｜天文台今早（7日）錄得最低氣溫10.9度，再創入冬新低，且冷空氣還會持續，這時最適合就是吃「暖笠笠」的食物禦寒，那麼打邊爐肯定是首選！以下為大家精選全港22間人氣火鍋店，選擇遍及旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳等多個地區，有部分更提供放題任食套餐，即睇香港火鍋打邊爐推薦！



火鍋放題推介【1】香香宮煮——宮廷風火鍋店+免費宮廷服裝打卡！

香香宮煮是走中國宮廷風的火鍋店，裝潢以黃色、紅色為主，店門位置擺放了金色龍椅，更提供男女宮廷服可以盡情打卡！餐廳供應超過10多款以公主為名的湯底，其中招牌雍穆公主花膠雞湯鍋，更以新鮮三黃雞熬足三小時而成！火鍋配料亦相當豐富，包括艾莎公主牛肉寶盒、伊比利亞橡果豬、黑松露蟹肉餃、松露芝心墨魚丸、手打鵝肝墨魚丸等。

地址：尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈1樓



火鍋放題推介【2】方榮記沙嗲牛肉專家——馳名沙嗲牛邊爐

九龍城方榮記馳名沙嗲湯底火鍋，湯汁分量十足而且非常濃郁，而且吃到花生的顆粒感。店內招牌沙爹星級牛肉麵（大光麵），可以一次性把方榮記精華的沙爹湯底，星級牛肉，生菜，大光面，通通拿下！沙嗲牛肉邊爐菜式更加豐富，搭配炸魚皮、響鈴等「索汁」配料更邪惡！

地址：九龍城侯王道85-87號地舖



火鍋放題推介【3】珍姐海鮮火鍋飯店——超人氣火鍋店！力推手打肉滑

珍姐海鮮火鍋飯店以地道港式火鍋和新鮮食材聞名，是區內極具人氣的餐廳之一。餐廳僅提供5款湯底，包括招牌豬骨蜆煲、清潤椰子竹絲雞湯、潮州沙茶湯，還有皮蛋芫茜豆腐湯及蕃茄薯仔粟米湯兩種港式風味湯底。配料方面，餐廳供應的海鮮每天從香港仔新鮮採購，牛肉則選用本地新鮮屠宰，招牌推薦有老蘭嫩牛四拼及鮮製三寶手打肉滑。

地址：中環和安里9號地舖



火鍋放題推介【4】美味廚——連續14年必比登推介！首創冬陰功Cappuccino湯底

位於灣仔的美味廚是以創新火鍋湯底聞名的高級火鍋及粵菜餐廳，已經連續14年獲得《米芝蓮指南》必比登推介！餐廳的招牌湯底包括冬蔭功Cappuccino、英式紅酒牛尾湯、馬來沙嗲湯，以及近年推介的港式豐味碗仔翅火鍋湯底。此外，餐廳亦提供本地鮮手切肥牛及日本宮崎A5和牛，配料如七色墨魚丸、北京填鴨餃、蝦膠釀油炸鬼等也是必食推薦！

地址：灣仔灣仔道165-171號樂基中心5樓



火鍋放題推介【5】湊湊甄選——高級版湊湊！免費任食鴨血+滷肉飯

湊湊甄選是「湊湊火鍋」旗下的高端品牌，在香港共有3家分店，分別位於K11 MUSEA、AIRSIDE及太古城。湊湊甄選提供一系列御品級別的頂級食材，如A5和牛、美國特選去骨牛小排、波士頓龍蝦、新鮮活魚刺身等。必點湯底則有台式麻辣鍋、紅顏竹笙花膠雞鍋及清涼椰子雞鍋。此外，餐廳亦有免費無限添食鴨血、滷老豆腐、滷肉飯等。

地址：

尖沙咀梳士利道18號 Victoria Dockside K11 Musea 6樓608-609號舖

九龍城啟德協調道2號 AIRSIDE 6樓L603號舖

太古英皇道1111號 太古城中心5樓501號舖



火鍋放題推介【6】牛品台式火鍋——任食宮崎A5和牛、澳洲和牛肩胛肉／$170起

牛品主打正宗台式火鍋，最近餐牌更全面升級，肉食控必試日本宮崎A5和牛、M9澳洲和牛肩胛肉及手切封門柳等9款頂級牛肉，以及多款台灣小吃、台式甜品及手搖飲品。湯底方面，首推嚴選15種台灣藥材與肉骨慢熬24小時的「藥膳麻辣鍋」及牛骨湯底熬製48小時的「青花椒和牛鍋」，兩款都大獲好評，味道又麻又香！除了晚市放題外，餐廳亦有提供午市「一人一鍋」，成人只需$170就可以歎到精美肉品！

地址：

銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 1樓

九龍尖沙咀樂道32-34號1樓



火鍋放題推介【7】馬祖無限時台灣養生涮涮鍋——藥膳椰子雞湯必試

馬祖無限時台灣養生涮涮鍋是馬祖台灣養生湯麵館的副線，供應多款肉類，以多款藥膳火鍋湯底聞名，正價時段每位$408便可品嘗極級Prime Grade的黑毛豬和安格斯牛肉，而任食火鍋只需$262便可入座，價錢豐儉由人。湯底方面，推介藥膳椰子雞，湯底充滿椰香，且帶有清爽的鮮甜味，可中和肉類的油膩感。

地址：旺角彌敦道628號瓊華中心11樓



火鍋放題推介【8】二鍋頭——任食羊腩煲放題 聚餐必選

二鍋頭一早以雞煲、鴨煲打響名聲，近年推出$318無限時烤魚羊腩煲火鍋放題，而且還可以免費升級龍蝦海鮮粥底鍋。暖笠笠的羊腩煲完全沒有羊羶味，而且枝竹、冬菇等配料都非常入味，肉質腍滑多汁，享受完還可以加湯底，轉大邊爐繼續食，非常適合一大班人聚餐！

地址：

尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心1樓

沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3109及3110號舖

旺角西洋菜南街138號福苑2樓



火鍋放題推介【9】海上鮮海鮮和牛涮涮鍋——和牛放題／龍蝦刺身／A5和牛

「海上鮮海鮮和牛涮涮鍋」提供任食日本黑毛A3和牛、日本黑毛A5和牛、千歲產米豚，更有多款菲律賓直送活海鮮，如野生水魚、花龍、花蟹、象拔蚌等，設有自家魚池更新鮮！現場更有50多款配菜和飲品任食任飲！餐廳主打無煙體驗，推薦日式海草美顏鍋，鍋底味道較淡，更能食出和牛鮮味！麻辣仙鍋湯料非常足，麻香鮮辣超過癮！

地址：尖沙咀柯士甸道124-126號帝寶樓地下A&B號舖



火鍋放題推介【10】火水爐冰室火鍋——安格斯牛肉／海蝦／懷舊風裝修

旺角的「火水爐冰室火鍋」以懷舊的「老香港」風格設計，相當有格調。大家在店裡可以一邊欣賞製成店名以及懷舊金曲歌詞霓虹燈、舊式馬賽克地磚，一邊任食安格斯牛肉、蠔、海蝦等美食。

地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓



火鍋放題推介【11】天鳥居酒屋——A5宮崎和牛／超過30款火鍋配料

日式小店「天鳥居酒屋」不但有日式小食，更供應日式放題火鍋。餐廳4個套餐適合喜愛不同口味與味道的朋友，包括五花腩豚肉套餐、美國牛頸脊套餐、極上安格斯牛小排套餐以及日本A5宮崎和牛套餐。

所有套餐還包括任點即炸響鈴、日式手打烏冬及拉麵等超過30款火鍋配料，以及太卷、三重芝士大蝦飯卷、芝士年糕、吉列蝦等20款的小食可供任點，非常適合愛吃日本菜的朋友。

地址：天水圍T town 2樓北翼N212號舖



火鍋放題推介【12】斗滾——打邊爐之餘仲可以蒸海鮮、煮雞煲！

嫌淨打邊爐欠新意的朋友，可以到「斗滾」一趟。「斗滾」不但提供雞煲以及讓大家之後加湯後一併打邊爐，更有器皿讓大家即蒸時令海鮮，相當豐富。一次過滿足喜歡不同口味的朋友。

地址：

石塘咀山道54-66號適安大廈地下A號舖及1樓AB號舖；

佐敦佐敦道26E號寶輝閣2樓



火鍋放題推介【13】一鍋堂——一人鍋／首推冬陰功湯底

「一鍋堂」主打「一人一鍋」，即使一個人打邊爐，也不用怕尷尬，或食物份量太多。當中推介冬陰功湯底，酸酸辣辣超級開胃，而且夾帶香茅味，相當正宗！另外套餐必試安格斯牛肉，油脂分佈平均，而且非常有肉味！喜歡炸物的，也不要錯過熟食區的炸牛奶卷、炸饅頭酥酥脆脆，非常香口！

地址：

旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓（旺角）

旺角彌敦道628號瓊華中心6樓（瓊華中心）

葵芳興芳路223號新都會廣場6樓601-610號舖（葵芳）

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心19樓（荃灣）



火鍋放題推介【14】味火鍋——無限時／佛跳牆、龍蝦、焗蠔

怕放題時間太短而讓人掃興的話，可以選到「味火鍋」。「味火鍋」不設入座時限，最長可以享用7小時，而且有多達10款湯底可供選擇，當中包括沙嗲鍋、大排檔豬骨鍋、特濃喇沙海鮮鍋花膠竹絲雞鍋等。而打邊爐前，餐廳更會供應頭盤，有芝士龍蝦、芝士焗蠔、佛跳牆等選擇，超抵食。

地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3樓



火鍋放題推介【15】牛站（駅）—— 任食燒乳鴿皇／任飲日本酒

牛站主打120分鐘放題套餐，設有美國精選牛、SRF美國極黑和牛片，以及美國精選牛等放題套餐。除牛肉外，餐廳還可任食西班牙豬五花片、手打墨魚滑、手切封門柳、帆立貝及象拔蚌片等，熟食還有一般火鍋店較為少有的燒乳鴿皇，而且是任食！

如喜歡小酎兩杯，放題套餐還包本地及日本啤酒、清酒、梅酒任飲，最適合好酒好肉的朋友！

地址：

旺角彌敦道601號創興廣場2樓；

尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈1樓102號舖；

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期11樓；

觀塘道414號1亞太中心6樓



火鍋放題推介【16】阿爺八鮮鍋——任食雞煲／送海鮮大併盤

喜歡海鮮的朋友，可以去阿爺八鮮鍋！餐廳主打2.5小時海鮮雞煲放題，入座即送時令海鮮大併盤，包括龍蝦、虎蝦、鮑魚、大元貝、奄仔蟹等，之後還可無限追加8款精選海鮮。除海鮮，餐廳的放題餐也可任食雞煲，無限追加各式配料，如河鮮、手工餃、手打丸、豬牛雞及蔬菜等，選擇多多。

地址：尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈1樓A&B號舖



火鍋放題推介【17】牛大人——台灣直送豬血糕／花雕酒雞／上腹牛五花

牛大人主打台式火鍋放題，向來以CP值爆標著稱。餐廳設有4個不同規格的120分鐘放題套餐，最平套餐也可任食上腹牛五花、紐西蘭羊肉卷、西班牙豬梅肉、花雕酒雞、各式台灣直送手打丸及小食、粉麵飯、甜品及飲品，CP值爆標！此外，餐廳也設有10款湯底可供選擇，當中以台灣鳳梨雞鍋及薑母鴨鍋最受歡迎！

地址：牛大人分店設眾多分店，地址可參閱官方網站資料。



火鍋放題推介【18】18樓雞煲火鍋專門店——舊戲院主題／花膠／雪花肥牛／

18樓雞煲火鍋裝修以港式舊戲院為主題，玩味十足！食物方面，餐廳主張提供多款火鍋套餐，大家可以按個人喜好選擇適合的套餐！雞煲醬汁香辣濃郁，雞件雞肉嫩滑皮薄，質素不錯！打邊爐又可任食美國雪花肥牛、豚肉片、羊肉片、鮮蝦及花膠等等，用手機落單，配料很快送齊，上菜速度快也獲得網民讚賞。

地址：

荃灣眾安街55號大鴻輝中心18樓；

旺角彌敦道593號-601號創興廣場18樓



火鍋放題推介【19】好呷台灣火鍋——任食過100款火鍋配料

好呷台灣火鍋的放題套餐，出名配料特多，牛雞豬、海鮮及丸類不在話下，還有一系列台灣直送的麻辣鴨血湯、夜市小吃、甜品及手搖飲品等任食任飲！至於湯底方面，好呷台灣火鍋供應9款湯底，當中必點麻辣鴨血湯、酸菜白肉湯等，啖啖滑嫩的鴨血，鮮甜入味！另外，沙茶豬筒骨湯和薑母鴨湯則滋補暖胃，香濃撲鼻，好適合冬季享用！

地址：

旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓17-20號舖；

銅鑼灣羅素街8號銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心3樓



火鍋放題推介【20】泰金鍋——泰式仼食火鍋／任夾流水蝦

香港火鍋大多數以台式、港式或日式為主，泰金鍋則主打120分鐘泰式主題火鍋！餐廳供應著8種泰式湯底，如冬陰功、青檸椰奶雞湯、檸檬香茅鍋、泰麻辣鍋等等，當中最出名為青檸椰奶雞湯，酸甜清新好獨特！泰金鍋除一系列牛雞豬配料，另一特色是可任夾任食生猛流水蝦，夾起冰鎮再煮，非常新鮮美味！

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓（旺角店）

港鐵荃灣西站 C 出口, 步行約1分鐘（荃灣）



火鍋放題推介【21】美滋鍋——滋補美容鍋

美滋鍋火鍋店來自新加坡，主打夢幻的粉紅主題，好適合一家大小餐聚！此外，美滋鍋湯底分日式、四川麻辣及台灣藥膳等，當中必點膠原蛋白養顏美容鍋，清甜養生，簡直是女性恩物。至於配料方面，餐廳供應美國肥牛、美國板腱牛、安格斯風門柳等不同牛部位，入座時還會附送時令刺身拼盤和蔬菜綜合盤，不夠可再點，任食120分鐘，整體質素備受好評。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖（旺角店）



火鍋放題推介【22】牛陣——一人火鍋／必試壽喜燒湯底

如果喜歡壽喜燒，必要試試牛陣的火鍋放題壽喜燒湯底！湯底為特製的壽喜燒汁，還有特上穀飼牛、北海道四元豚、牛舌、蟹籽蝦滑、原隻魷魚仔、墨魚等逾30款肉食及海鮮，非常豐富！嫌未夠喉，可到自助吧夾各式野菜、丸類、烏冬、拉麵等，相當抵食！

地址：分店眾多，所有分店的位置可參閱官方網站



