雲吞麵全港13間｜大粒爆餡似乒乓波／竹昇麵／米芝蓮／惹味辣椒油

雲吞麵推介｜主打雲吞麵的街坊老店買少見少，一碗傳統手法又好味的雲吞麵，更要大家珍惜。《香港01》好食玩飛記者整理全港13間必食雲吞麵店，當中有屹立香港逾半世紀，也有米芝蓮必比登推薦的麵店，即睇內文詳覽必食清單！



一碗上好的雲吞麵，雲吞、麵條及湯底，三者缺一不可！雲吞麵又稱「蓉」，即是解作「靚麵」，按其份量，又分為「細蓉」及「大蓉」等。時至今日，雲吞麵已成為香港非物質文化遺產之一。

雲吞麵推介【1】陳儀興牛什粉麵——必試惹味辣油 雲吞足料大大粒

陳儀興牛什粉麵主打多款粉麵，店家的自家秘製辣椒油更是吃麵必加的調味料，不但有香濃的辣味，而且不會喧賓奪主，搶走雲吞麵本身的鮮香味。餐廳的雲吞麵大大粒，加上相當足料，每一顆都充滿鮮甜的蝦味！此外，餐廳還有招牌的牛三寶麵以及自家製的羅漢果茶，甜度適中夾帶淡淡果香，配搭套餐剛剛好！

地址：旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下E號舖

電話：6023 9939



雲吞麵推介【2】新大光燈——老字號新店 湯底鮮味十足

位於紅磡的新大光燈是一間主打粥粉麵的傳統老字號大光燈的新店，餐廳以巷仔雲吞麵見稱。除了雲吞麵，餐廳還提供牛腩麵、粥、腸粉等傳統美食。雲吞麵湯底富有大地魚、豬骨、蝦等鮮味，麵底爽口彈牙，而且雲吞皮薄滑嫩，是不少街坊都熟知的食店。

地址：紅磡必嘉街69E號地舖

電話：2796 6800



雲吞麵推介【3】好到底麵家——70年老字號 米芝蓮必比登推介

位於元朗的「好到底麵家」在1946年開業，至今已有七十多年的歷史，是元朗街坊熟知的老字號。餐廳連續多年獲得《米芝蓮必比登推介》，而且堅持於自設工場製麵，麵條以泰國雞蛋和加拿大麵粉製作，保持濃郁的蛋香和強韌彈牙的質地；湯底則採用大量豬骨、蝦子和大地魚乾每天新鮮熬煮，配搭肥瘦豬肉三七比例的雲吞及一隻蝦做餡，饀料不但豐富,仲充滿鮮味！

好到底麵家

營業時間：10:00–20:00

地址：元朗阜財街67號

電話：67443331



雲吞麵推介【4】麥奀雲吞麵世家——全鴨蛋不加水製麵 口感更彈牙

「麥奀雲吞麵世家」源自廣州雲吞麵店池記創辦人麥煥池的兒子麥奀，於1968年在中環機利文街開設的第一間店，店舖其後慢慢發展，並在港九新界開設多間分店，成為人所皆知的雲吞麵店。

餐廳的雲吞麵主打小巧的雲吞，雖然細粒，但皮薄且口感嫩滑，每一粒都用了全蝦及大地魚末做餡料，而湯底則以大地魚及蝦子熬煮，麵條採用全鴨蛋且不加水製造，口感更加爽口彈牙。

麥奀雲吞麵世家

地址：屯門、荃灣、山頂廣場、中環、大角咀、尖沙咀、佐敦、銅鑼灣、紅磡、天后均有分店

營業時間：各分店營業時間不同，實際時間可於官網查詢



雲吞麵推介【5】平記麵家——傳統竹昇打麵

平記麵家已有七十多年歷史，店舖以家族形式經營，至今已傳到第三代。餐廳堅持以傳統的竹昇打麵，且每天壓兩至三小時而成，只加很少鹼水，令麵條質地更彈牙和更有蛋香味；雲吞選用淡水蝦及豬髀肉碎，以三七比例製作，蝦味與豬肉的味道互相平衡，口感十分豐富！

平記麵家

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓

電話：26584567



雲吞麵推介【6】何洪記——首間米芝蓮一星店 麵條彈牙、湯底鮮甜

何洪記粥麵專家自四十年代起已在灣仔區營業，為香港歷史悠久的老字號麵家。何洪記招牌三寶分別有雲吞麵、乾炒牛河及及第粥，當中以雲吞麵最受歡迎，出名肉餡甜美飽滿，麵條彈牙、湯底鮮甜，單憑雲吞麵奪下米芝蓮一星店殊榮，由2015年至2024連續蟬聯多年！此外，何洪記的乾炒牛河也好出色，曾被香港美食家蔡瀾喻為「全香港最好吃的乾炒牛河」，整體人氣非常高！

何洪記粥麵專家

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖

電話：2577 6060



雲吞麵推介【7】麥文記——雲吞皮薄餡滿 爽彈鴨蛋麵條

與何洪記一樣，麥文記麵店也走過逾一甲子歲月，雖然沒有華麗裝修，仍深受食客歡迎，今年也入選為米芝蓮必比登推介餐廳之一。麥文記的麵條均以鴨蛋製作，蛋味份外香濃而麵質爽彈。至於鮮蝦雲吞，則出名皮薄，粒粒滿餡，用料十足，口感一流！雲吞麵分量不多，不少會加南乳豬手佐餐，如選擇食撈麵，建議配蠔油拌勻食，份外可口！

麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地舖

電話：2736 5561



雲吞麵推介【8】坤記竹昇麵——傳統竹竿壓法 每日新鮮製麵

2010年才開業的坤記竹昇麵，雖算不上老店，但店東秉承其家族在廣州的製麵方法，堅持以傳統竹竿壓法每日新鮮打麵，配方含大量雞蛋，加上獨門的除鹼方法，令麵條彈牙爽口，啖啖蛋香卻全無鹼水味！這兒必食鮮蝦雲吞麵和蝦籽蠔油撈麵，配合大地魚湯和蝦籽更滋味，更連續兩年入選米芝蓮必比登推介。

坤記竹昇面（長沙灣）

地址：長沙灣永隆街1E號地舖

電話：3484 9126



雲吞麵推介【9】劉森記——三代傳承老字號 勁大粒乒乓波雲吞、黑牛栢葉撈麵

劉森記始創於1956年，麵店至今已傳承三代，總店門口總排著長長人龍，質素不言而喻。這兒的竹昇麵及雲吞都是店內每日新鮮手製，雲吞包入原隻鮮蝦及豬肉，飽滿爽口，非常大粒！餐點也選擇多多，由雲吞麵、蝦籽撈麵、豬手撈麵及未經漂白的黑牛栢葉撈麵都有，若難以取捨可作雙拼或三拼，一併食勻！此外，餐桌上有自製醃蘿蔔，爽脆美味，伴麵食更有風味。

劉森記麵家 (福榮街)

地址：深水埗褔榮街80號地舖

電話：2386 3583



雲吞麵推介【10】正斗粥麵專家——必食鮮蝦雲吞麵、乾炒牛河

港島中西區周圍都是西餐廳，正斗粥麵專家算是碩果僅存好味兼少有的中餐廳。店家坐落在機鐵站上蓋，每天接待逾千人，大部分都是附近工作的上班族，當中以招牌的鮮蝦雲吞麵和乾炒牛河最受歡迎！此外，若喜歡一盅兩件，餐廳亦供應多款點心，而新鮮大蝦粥亦值得一試，有別於傳統粥麵店，這兒的環境設計舒適，不會坐得焗束。

正斗粥麵專家

地址：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3016-3018號舖

電話：2295 0101



雲吞麵推介【11】十大碗粥麵專家——後起之秀！新鮮大蝦雲吞

三代相傳的「十大碗粥麵專家」可說是雲吞麵界的後起之秀！店舖選用馬來西亞原隻大蝦，蝦身比一般蝦大2-3倍，每粒雲吞都鮮甜彈牙，湯底每日至少熬製5小時以上，難怪大受Facebook群組《香港雲吞麪檔關注組》網民力棒！

十大碗粥麵專家

地址：太子汝州街45號樂勝大廈地舖

電話：3705 8436



雲吞麵推介【12】沾仔記——米芝蓮推薦 彈牙鮮蝦雲吞麵、三寶麵

中環沾仔記在2009年起連續多年獲得米芝蓮推薦香港小食，店內的雲吞非常飽滿，每粒有2-3隻鮮甜彈牙的鮮蝦，口感極佳！餐牌雖然只有簡單幾款麵食，但招牌雲吞麵、鯪魚球麵及鮮牛肉麵都是人氣之選，如果三款都想試，可以選擇至尊三寶麵！

沾仔記

地址：中環威靈頓街98號地／中環皇后大道中153號兆英商業大廈地庫／大角咀埃華街11號地舖



雲吞麵推介【13】池記——香港美食大賞 傳統手工竹升麵、麵質彈牙

池記於1994年成立， 是香港僅存的數間自設工廠、自己生產竹昇麵的雲吞麵店，曾獲「 香港美食大賞」的殊榮。店家主打傳統手工竹升麵，麵質口感彈牙，且無鹼水味。鮮蝦雲吞皮薄，海蝦彈牙，餡料飽滿，湯底不會太油膩。整體出品地道，推薦可試招牌炸鯪魚球外酥內嫩，配蜆蚧醬風味獨特。

池記

地址：尖沙咀樂道52號地舖

電話：2368 2528



