亞洲國際博覽館交通懶人包！港鐵／巴士即日來回有優惠　最平$3.7

【亞洲國際博覽館交通｜博覽館交通｜亞博館交通】位於赤鱲角的亞洲國際博覽館每年都舉辦不同的展覽會、演唱會、會議、賽事，吸引不少人專程到訪。從市區前往博覽館，可以乘搭巴士、港鐵、的士，最平只需$3.7便能由市區抵達。此外，不少繞經博覽館的巴士路線以及機場快綫，更設有即日來回優惠。即睇哪1種方通工具最適合自己！

亞洲國際博覽館（資料圖片）

亞洲國際博覽館交通懶人包

多個亞洲國際博覽館曾舉辦的活動：

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博覽館交通【1】巴士 —— 前往博覽館最平的交通工具

博覽館以及鄰近的航天城有37條巴士路線繞經，全港18區都有路線前往。於航天城下車的乘客，可經11 SKIES的有蓋行人天橋步往博覽館。

繞經博覽館的城巴A25號線（圖片來源：城巴）

而前往博覽館的巴士路線分為2種，分別為所有或指定班次都會繞經博覽館的，以及於指定大型活動舉行期間方會特別繞經或行駛博覽館的。乘車前，宜先查詢欲乘搭的班次會否停靠博覽館，以免影響行程。

所有或指定班次會繞經博覽館的巴士路線：

城巴A23號線：機場 ↔ 慈雲山（北）

龍運A31號線：機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

龍運A32號線：機場 ↔ 葵涌邨

龍運A33號線：機場 ↔ 屯門公路轉車站

龍運A33X號線：機場 ↔ 屯門（富泰）

龍運A34號線：機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

嶼巴A35號線：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

龍運A37號線：機場 ↔ 朗屏站

龍運A41P號線：機場 ↔ 烏溪沙站

龍運A43號線：機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

龍運A43P號線：機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

龍運A47X號線：機場 ↔ 大埔（太和）

嶼巴B4號綫：港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

城巴E11號線：航天城 ↔ 天后站

城巴E11A號線：航天城 ↔ 天后站

城巴E21號線：航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

城巴E21D號線：航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

城巴E22號線：航天城 ↔ 藍田（平田街）

城巴E22A號線：航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

城巴E22P號線：航天城 ↔ 油塘

城巴E22X號線：航天城 ↔ 油塘

城巴E32號線：航天城 ↔ 葵芳（南）

龍運E36P號線：航天城 ↔ 上村

龍運E41號線：航天城 ↔ 大埔頭

龍運、城巴聯營S1號線：東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

城巴S56號線：東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）



於指定大型活動舉行期間方會特別繞經或行駛的巴士路線：

城巴A10號線：機場 ↔ 鴨脷洲（利樂街）

城巴A11號線：機場 ↔ 北角碼頭

城巴A12號線：機場 ↔ 小西灣（藍灣半島）

城巴A21號線：機場 ↔ 紅磡站

城巴A22號線：機場 ↔ 藍田站

城巴A25號線：機場 ↔ 啟德

城巴A26號線：機場 ↔ 油塘

城巴A28號線：機場 ↔ 康城

城巴A29號線：機場 ↔ 將軍澳（寶琳）

龍運A30號線：機場 ↔ 梨木樹

龍運、城巴聯營X1號線：東涌站 ↔ 機場博覽館



多條龍運巴士的路線均繞經博覽館（資料圖片）

當中，S1號線的收費最低，只要$3.7，便能從東涌市中心前往博覽館。此外，城巴A11、A12、A21、A22、A25、A26、A28及A29號綫設有即日來回半價優惠。大家乘搭上述路線前往博覽館且使用八達通、電子支付方式繳費的朋友，回程時以同一方式繳費，車費將低至半價。

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博覽館交通【2】港鐵 —— 由港、九出發最快25分鐘到達

從港、九出發，機場快綫是前往博覽館最快捷的交通工具，由香港站、九龍站出發前往與博覽館接壤的博覽館站，分別只需要28及25分鐘。大家出站後便能直接進入博覽館，不需如乘搭巴士般——下車後，需再多走一段路才能抵達，不用擔心受天氣影響。

機場快綫是前往博覽館最快捷的交通工具（圖片來源：港鐵）

而以八達通乘搭機場快綫前往博覽館後，逗與至少1小時並於回程時以同一張八達通卡乘車，可得到即日來回優惠。優惠之下，來往香港站、九龍站與青衣站，分別只需要$80、$72以及$47。若大家乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。

機場快綫以博覽館站為總站（資料圖片）

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所有種類的士皆能駛到博覽館

博覽館所在的赤鱲角處於離島區，除了市區的士（紅的）之外，新界的士（綠的）、大嶼山的士（藍的）同樣能駛到博覽館，趕時間的朋友可以考慮選搭。