新年營業時間2024｜9大超市營業時間 惠康／一田／DONKI初一都開
撰文：何以諾
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新年營業時間2024！農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品或用品店都調整營業時間，當中包括百佳、惠康、DON DON DONKI、AEON、一田、759阿信屋等。大部份都不會全日休息，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各大超市營業時間！
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新年營業時間2024【1】百佳
百佳會在新春期間調整營業時間，最早10:00方開始營業，各分店的個別營業時間可參考 百佳網站。
新年營業時間2024【2】惠康
惠康會在新春期間調整營業時間，各分店的營業時間，可以參考有關分店張貼的通告。
新年營業時間2024【3】DON DON DONKI
新年期間，DON DON DONKI的美麗華分店及名珠城分店會24小時營業；荷里活廣場店及藍灣廣場分店會營業至晚上11時，其他分店營業至凌晨1時正。
新年營業時間2024【4】AEON
AEON不少分店在新春期間調整營業時間或休息，詳見下圖：
新年營業時間2024【5】一田百貨
一田百貨的所有分店將於年初一（2月10日）中午12:00方會開始營業，至晚上9:00關門。
新年營業時間2024【6】759阿信屋
759阿信屋部份分店將於年初一（2月10日）至年初二（2月11日）休息，相關分店如下：
新年營業時間2024【7】HKTVmall
HKTVmall所有分店將於年初一（2月10日）休業1天，其餘日期照常營業。
新年營業時間2024【8】U購
U購各分店有新春的營業時間如下：
新年營業時間2024【9】MUJI
Muji所有分店（包括設有食材市集的），都會在年初一（2月10日）延遲至早上11:00開放，至晚上9:00關門。