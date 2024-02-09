新年營業時間2024｜9大超市營業時間　惠康／一田／DONKI初一都開

新年營業時間2024！農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品或用品店都調整營業時間，當中包括百佳、惠康、DON DON DONKI、AEON、一田、759阿信屋等。大部份都不會全日休息，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各大超市營業時間！



DON DON DONKI在新春的營業時間有別於平日（資料圖片）

新年營業時間2024【1】百佳

百佳會在新春期間調整營業時間，最早10:00方開始營業，各分店的個別營業時間可參考 百佳網站。

新年營業時間2024【2】惠康

惠康會在新春期間調整營業時間，各分店的營業時間，可以參考有關分店張貼的通告。

新年營業時間2024【3】DON DON DONKI

新年期間，DON DON DONKI的美麗華分店及名珠城分店會24小時營業；荷里活廣場店及藍灣廣場分店會營業至晚上11時，其他分店營業至凌晨1時正。

（圖片來源：FB@ Don Don Donki Hong Kong）

新年營業時間2024【4】AEON

AEON不少分店在新春期間調整營業時間或休息，詳見下圖：

新年營業時間2024【5】一田百貨

一田百貨的所有分店將於年初一（2月10日）中午12:00方會開始營業，至晚上9:00關門。

（圖片來源：一田百貨）

新年營業時間2024【6】759阿信屋

759阿信屋部份分店將於年初一（2月10日）至年初二（2月11日）休息，相關分店如下：

（圖片來源：759 阿信屋）

新年營業時間2024【7】HKTVmall

HKTVmall所有分店將於年初一（2月10日）休業1天，其餘日期照常營業。

（資料圖片）

新年營業時間2024【8】U購

U購各分店有新春的營業時間如下：

新年營業時間2024【9】MUJI

Muji所有分店（包括設有食材市集的），都會在年初一（2月10日）延遲至早上11:00開放，至晚上9:00關門。