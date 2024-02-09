新年營業時間2024｜12間連鎖食店營業安排　壽司郎／麥當勞門常開

【新年營業時間】農曆新年期間，不少連鎖食肆與超市都會調整營業時間或休息。為免大家過年「冇啖好食」，記者整理了13間連鎖食肆在新年期間的營業時間，包括深受歡迎的壽司郎、譚仔、譚仔三哥、壽司郎、大家樂、太興、賞茶等，即看各大食肆新年營業時間！



為配合賀年活動，許多餐廳新年期間都會暫停開放（資料圖片）

13間連鎖餐廳新年營業時間2024

新年營業時間2024【1】壽司郎

壽司郎於新春期間，所有分店會照常營業。

（圖片來源：FB@Sushiro HK 香港壽司郎 ）

新年營業時間2024【2】麥當勞

麥當勞農曆新年期間繼續營業，部份分店（如海洋公園、馬場）會因所屬景點更改開放時間而變更營業時間。

（資料圖片）

新年營業時間2024【3】薩莉亞意式餐廳

薩莉亞大部份分店於新春期間照常營業，而荃灣Aeon店、將軍澳Aeon店和荔枝角Aeon店大年初一的營業時間會改為11:00-20:00。

新年營業時間2024【4】譚仔雲南米線

譚仔雲南米線的全線分店年初一（2月10日）將休息一天，而初二至初四（2月11至13日），部份分店將於11:00後照常營業（不設早餐時段）。所有分店於年初五恢復正常開放時間。

初二至初四將於11:00後照常營業的分店：

新年營業時間2024【5】譚仔三哥米線

譚仔三哥米線初一至四只有指定分店在12:00後營業，並在21:00關門。有分店於年初五恢復正常開放時間。

新年營業時間2024【6】大家樂

大家樂全線分店會於新年期間延遲營業，部份分店則會全日休息。各分店於新年的營業時間，可參閱大家樂網站。

（圖片來源：FB@大家樂）

新年營業時間2024【7】太興

太興全線（機場除外）大年初一（2月10日）當日將延後至中午12:00起營業，初二開始恢復正常營業時間。

（圖片來源：FB@太興集團）

新年營業時間2024【8】すき家（食其家）

すき家的康怡廣場分店年初一（2月10日）只會於12:00 - 20:00期間營業，最後下單時間為19:30，其他分店則在新春期間照常營業。

（資料圖片）

新年營業時間2024【9】牛大人

牛大人所有分店於2月8日（年廿九） 至 2月10日 （年初一）休業，並於2月11日（年初二）中午12:00啓市。

圖片來源：牛大人

新年營業時間2024【10】味千拉麵

味千拉麵年初一（2月10日）會實施特別營業時間，東涌分店會於12:00-22:00（21:30截單）營業；而龍馬分店會於12:00-23:00 （22:30截單）營業，上環及旺中分店則於12:00-21:30 （21:00截單）營業。

味千拉麵（圖片來源：FB@香港味千拉麵）

新年營業時間2024【11】IKEA美食站及餐廳

IKEA美食站及餐廳新年期間會更改營業時間，詳情可參閱下圖：

（圖片來源：IKEA）

新年營業時間2024【12】賞茶

賞茶初一期間全線分店休息，初二起則會更改營業時間，詳情可參閱下圖：

（全文完）