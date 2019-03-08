【熬夜致肥】平日睡不足補眠於事無補　更想「食嘢」更易致肥！

你有沒有發現「瞓得少」那天特別「想食嘢」，舉例只睡5小時，翌日特別想吃朱古力、麵包及蛋糕等。 有研究發現及證實，「瞓得少」影響代謝及胰島素敏感性。即使補眠也「欠債難還」，長期睡眠不足，如何補也於事無補。

本年2月28日，美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder.）的研究人員Kenneth Wright在《當代生物學》（Current Biology）雜誌上，發表一份有關放假補眠及睡眠不足的報告。他們徵召了36名18歲至39歲的志願者，並將他們分成3組。第一組連續9晚有9小時充足睡眠；第二組連續9晚每晚5小時睡眠；第三組前5天每晚5小時睡眠，中間兩天不限時睡眠，最後兩天恢復每晚5小時睡眠。

測試結果顯示，第二組（連續9晚每晚睡5小時）和第三組（前5後2每天睡5小時，中間2天不限時睡眠）均出現夜間進食增多、體重增加及胰島素敏感性（Insulin Sensitivity）降低的情況。「補眠組」（第三組）在不限時睡眠的兩天中，相關指標稍有改善，譬如夜間進食減少，但當恢復睡眠不足的作息方式，這些改善馬上消失，故態復萌「想食嘢」。

按圖了解補眠對健康壞處，甚至令你更想「食嘢」：

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參考資料：

Cell Press. "Does extra sleep on the weekends repay your sleep debt? No, researchers say." ScienceDaily. ScienceDaily, 28 February 2019.