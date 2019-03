【熬夜致肥】平日睡不足補眠於事無補　更想「食嘢」更易致肥！

你有沒有發現「瞓得少」那天特別「想食嘢」,舉例只睡5小時,翌日特別想吃朱古力、麵包及蛋糕等。 有研究發現及證實,「瞓得少」影響代謝及胰島素敏感性。即使補眠也「欠債難還」,長期睡眠不足,如何補也於事無補。

本年2月28日,美國科羅拉多大學波德分校(University of Colorado Boulder.)的研究人員Kenneth Wright在《當代生物學》(Current Biology)雜誌上,發表一份有關放假補眠及睡眠不足的報告。他們徵召了36名18歲至39歲的志願者,並將他們分成3組。第一組連續9晚有9小時充足睡眠;第二組連續9晚每晚5小時睡眠;第三組前5天每晚5小時睡眠,中間兩天不限時睡眠,最後兩天恢復每晚5小時睡眠。

測試結果顯示,第二組(連續9晚每晚睡5小時)和第三組(前5後2每天睡5小時,中間2天不限時睡眠)均出現夜間進食增多、體重增加及胰島素敏感性(Insulin Sensitivity)降低的情況。「補眠組」(第三組)在不限時睡眠的兩天中,相關指標稍有改善,譬如夜間進食減少,但當恢復睡眠不足的作息方式,這些改善馬上消失,故態復萌「想食嘢」。

參考資料:

Cell Press. "Does extra sleep on the weekends repay your sleep debt? No, researchers say." ScienceDaily. ScienceDaily, 28 February 2019.