【入廚貼士】甜椒處理6大貼士　去青澀保亮澤不同口感不同切法！

甜椒色彩繽紛，常以配角的形式運用在各式料理中，以便提亮顏色。雖說是甜椒，但不少大人小朋友看見甜椒都避之則吉，因為吃不到甜味反而只有苦澀味。其實只要學識以下步驟便可以減低青澀味及提升甜椒口感！

（1）除苦澀味

甜椒有3種顏色，分別是紅、黃、綠，又因其外皮多為綠色而俗稱「青椒」。甜椒含有豐富的維他命C，但因其苦澀味令人拒於門外，原來只要去除內部種子及囊狀組織即可！因為其苦味來源是種子和白色的棉絮組織，只要用刀把它們削掉，便能去除苦澀味。

甜椒苦味來源是種子和白色的棉絮組織（資料圖片）

（2）烹調後保持顏色鮮豔

甜椒中的青椒跟其他綠色蔬菜一樣，煮耐了顏色會變黃，樣子會變霉。其實有方法可以令青椒保持鮮綠，按圖參考以下2個方法：

不過需注意的是青椒在過油時會吸收油脂，令其口感較油，炒的料理較為適合用此方法。

（3） 減低草青味

甜椒中的特殊「青」味也是大家抗拒的味道之一，「青」味主要來至表皮，所以只要將皮去掉便可以，而用燒的方法有助去皮。按圖參考以下2個方法：

如何提升甜椒的口感：（4） 爽脆、（5） 柔軟、（6） 保持原味

去除苦澀草青味外，當然要學習如何提升甜椒的口感！原來甜椒可以透過不同的切法，突顯不同的味道，下次烹調甜椒時不妨跟日本媽媽kikkoman的方法，令甜椒更好食！

按圖參考日本媽媽甜椒切法：

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資料參考：Kikkoman 料理の基本