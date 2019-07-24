【獨家】浸大聘超齡非學者楊志剛　未經校董會　教協會長促解釋

浸會大學協理副校長楊志剛，6月在報章撰文，稱反修例運動為「西方黑手四両撥千斤的洋紫荊革命」，言論引發爭議，遭浸大逾2000師生及校友聯署譴責，成為一場風波。 《香港01》發現，這位2017年走馬上任的浸大協理副校長，原來早已超過浸大教職員60歲退休的年齡限制。《香港01》取得浸大內部人事文件指出，超齡聘任非學者乃例外情況（exceptional）。浸大當時公布聘請楊志剛，並沒有披露楊超過大學的年齡限制。 浸大教職員工會前發言人杜耀明指，浸大超齡錄用非教學人員屬「好罕見」，批評校方無就此做任何說明。立法會教育界議員葉建源亦促校方解釋。浸大發言人表示，會因應其策略發展和個別院系部門的專業需要，考慮聘任年逾60歲的學者或專業人士。楊志剛本人未有直接回應記者查詢。

（資料圖片/吳鐘坤攝）

楊志剛2017年3月履新，成為浸大協理副校長（外務），領導籌劃浸大對外拓展、公開關係、校友事務、傳訊公關等事務。翻查公開資料，楊志剛1977年於香港大學社會科學系本科畢業，即使以畢業年齡21歲計算，楊志剛早已年逾60歲，甚至2017年履新時很可能已超浸大規定的年齡限制。

根據一份浸大內部人事文件指出，除教授級及以上學術人員外，其他人員的超齡(逾60歲)聘任乃例外情況（exceptional）。在新聘請院長、部門主管等高管職位時，候選人若是最好選擇，在相關領域有出色經驗，相關遴選委員會或會推薦延長其合約退休年齡至65歲。

拒回應楊年齡 浸大：通過「嚴謹的既定程序」聘請

浸大2016年6月於英文分類報章登出招聘廣告，要求有出色的相關領域經驗，具國際視野等，但就無具體學歷、年齡等設硬性要求。（翻攝自Classified Post） 浸大發言人回應查詢時表示，浸大全職教職員的一般退休年齡為60歲，但會因應策略發展和個別院系部門的專業需要，聘任年逾60歲的學者或專業人士。而楊所任職的浸大協理副校長（外務）一職，是浸大於2016年6月公開登報招聘，並「通過嚴謹的既定程序作出聘任」。 浸大指出，該職位由校長委任，毋須經校董會。而至於楊志剛的實際年齡，浸大以私隱為由拒絕回應。 《香港01》查閱2016年6月報章，於《南華早報》旗下分類資訊報章《Classified Post》，見到相關招聘公告，公告指出，協理副校長負責學校發展、籌款、校友事務、公共關係等工作，要求有出色相關經驗，具國際視野、籌款能力等，但就無具體學歷、年齡等設硬性要求。 公告並註明，浸大可保留將職位懸空的權力，亦可主動邀約人選。至於楊志剛是否由浸大主動邀請，發言人並無回應。

香港浸會大學發言人以隱私為由，拒絕透露協理副校長楊志剛的具體年齡。（資料圖片）

拒回應楊年齡 浸大：通過「嚴謹的既定程序」聘請

浸大發言人回應查詢時表示，浸大全職教職員的一般退休年齡為60歲，但會因應策略發展和個別院系部門的專業需要，聘任年逾60歲的學者或專業人士。而楊所任職的浸大協理副校長（外務）一職，系浸會大學「於2016年6月公開登報招聘，並通過嚴謹的既定程序作出聘任」。

浸大指出，該職位由校長委任，毋須經校董會。而關於楊志剛的實際年齡，浸大以私隱為由拒絕回應。

《香港01》查閱2016年6月報章，於南華早報旗下分類資訊報章《Classified Post》，見到相關招聘公告，公告指出，協理副校長負責學校發展、籌款、校友事務、公共關係等工作，要求有出色的相關領域經驗，具國際視野等，但就無具體學歷、年齡等設硬性要求。

公告並註明，浸大可保留懸空職位的權力，亦可主動邀約人選。至於楊是否由浸大主動邀請，發言人並無回應。

對於大學聘請超齡非教學人員，教協會長馮偉華表示「理解不通」，「教授有專長，（延任）可以理解，而行政人員市場上好多人可提供，一定請到人，有何必要（請超齡人士）？」（資料圖片 / 余俊亮攝）

教協會長馮偉華：很難理解超齡聘請行政人員

香港教育人員專業協會會長馮偉華表示，大學聘請超齡非教學人員並不常見，「基層絕對夠鐘就走」，而高層行政人員有時會有超齡聘請及「延期再延期」的現象。

馮表示對此「理解不通」，「教授有專長，（延任）可以理解，而行政人員市場上好多人可提供，一定請到人，有何必要（請超齡人士）？」馮認為學校應當給出合理解釋。

浸大教職員工會前發言人、前助理教授杜耀明亦表示，過60歲上任屬「好罕見」，而浸大無就此事做任何解釋，教職員亦無渠道申訴。另外，楊志剛與現任浸大校長錢大康曾於科大共事，杜耀明指校長在請幕僚時有很大發言權，但就從無就與楊過去的共事經歷對教職員做任何說明。

浸大於2016年12月30日新聞稿中表示，校長錢大康教授歡迎楊先生加入大學管理團隊，並引述錢對楊的肯定，錢形容「我有信心在他（楊）的領導下，大學與本地和海外的學生、校友、支持者和社會人士的聯繫將更上層樓」。

浸大教職員工會前發言人、前助理教授杜耀明表示，過60歲上任屬「好罕見」，而浸大無就此事做任何解釋，教職員亦無渠道申訴。（資料圖片 / 羅君豪攝）

收到郵件始知悉 學生會曾質疑聘任程序不透明

翻查資料，浸大於2016年9月30日公布，改組大學領導層架構，包括在4位協理副校長職稱後加上其專責範疇。同年12月29日，浸大宣布委任時任公開大學公共事務總監楊志剛，為協理副校長（外務），於翌年3月1日履新。

浸會大學聘請逾退休年齡*非教學人員程序 原有教職員退休延任程序 新聘請超齡人員程序 部門主管諮詢部門相關同事後做出延任推薦 浸大發言人指，將依據既定人事招聘守則進行，如公開招聘、遴選委員會或面試小組的組成、遴選和面試的程序等，確保招聘過程公平公正。 推薦經學校人事部門交予相關審核小組考慮。審核小組主席為校長及副校監，成員包括教務長、副校長、人事主管及主席酌情增選的一至兩名院長級人員 校長及副校監決定是否同意延任 經批准延任的教職員，延任期一般為一至兩年 *浸大所有教職員退休年齡為60歲 資料來源：浸大內部文件、浸大發言人回覆

時任浸大學生會會長黃浚軒曾指，學生在校方公布聘用楊時才知悉事件，質疑負責聘任事宜的委員會及招聘程序均不明。黃浚軒曾指，聘任毋須經過校董會，但其餘細節並不知情，以他所知並無學生參與其中。

立法會教育界議員葉建源強調，若學校在人事上做出特別安排，最重要是有清楚而公開的政策，「一定要能跟公眾解釋」。

楊志剛任董建華創辦智庫董事

楊現時是香港發展中心董事，該中心由董建華及梁愛詩於本年5月創辦。楊志剛曾任董建華競選辦公室公關組副主任、香港賽馬會對外關係部主管、公開大學公共事務總監等職位。記者另向楊志剛本人查詢，至截稿前未有回覆。

立法會教育界議員葉建源強調，若學校在人事上做出特別安排，最重要是有清楚而公開的政策，「一定要能跟公眾解釋」。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

城大：除非莫大貢獻 一般不會延聘 科大：所有延任 均要校董會批核

《香港01》亦就教職員超齡受聘及退休後延任問題，向本港多間大專院校查詢。其中香港科技大學表示，退休後延任並不常見，而且所有延任必須具備充分的理據，經內部審批後再呈予大學校董會作批核。

香港城市大學發言人亦表示，除個別個案，如對大學的教研行政有莫大貢獻，在一般情況下，大學並不會延聘已屆退休年齡之員工。香港大學則回應稱，若職員如有意申請在60歲退休年齡後重新就任，學校有既定的審批程序處理。

立法會議員葉建源分析，大學教職員在校長期任職，若其工作受到肯定，職位又須有延續性，其退休後延任「相對容易明白和接受」，而與從校外聘請超齡人士就不可同日而語，亦甚少聽到。