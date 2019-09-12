【獨家】新地補價4.68億元　荃灣新居屋旁工廈獲批建約400伙住宅

《香港01》獲悉，新地（0016）繼續全方位開拓土儲，繼將農地改變用途後，新地與政府已達成補地價協議，將荃灣工廠區安泰工業中心改變成住宅，可建一幢400至500伙住宅。毗鄰即為連同已入伙兩年的新居屋荃灣尚翠苑，預料該部分的荃灣工廠區將會陸續改建成住宅。

是次政府批出工廈改建住宅的補地價，以可建樓面16.8萬方呎計算，每呎為2788元，而落實的時間是6月反修例運動之前。新地於1993年購入該廈的價錢2.28億元，連同利息及建築成本，新地該項目每呎可建樓面的總成本大約為8000至1萬元。

該幅荃灣工廠區用地已多年未有工廈成功轉型住宅，最接近已是附近的爵悅庭及名逸居。新地該工廈改建住宅項目，將成為私樓新供應。

新地與政府已達成補地價協議，將荃灣工廠區安泰工業中心改變成住宅，可建一幢約400伙住宅。圖為新地主席郭炳聯。（資料圖片／林若勤攝）

該項目屬沙咀道、聯仁街交界的城規會「綜合發展區（3）」地帶的一部分。該項目由安泰工業中心、亞洲脈絡中心等4幢工廈組成，雖然在近年已經獲城規會批出總綱發展藍圖，計劃分4個階段重成6幢住宅，涉及1,047伙，其中剛批補地價的新地所持有安泰工業中心，將會重建成2幢住宅，提供327伙。

不過，新地可隨時提交修改申請，改動興建單位數目，以地皮可建16.8萬方呎計算，足夠興建400至500個較細單位。

預計隨着新地成功為安泰工業中心闖關改建住宅，該部分工廈獲批補地價改建住宅的機會將大大增加。