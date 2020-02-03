【武漢肺炎】從衛星圖看武漢醫院建成　工程車輛絡繹不絕

武漢火神山醫院早前號稱會在10日內建成，即今日（2月3日）建成。從衛星圖可見，醫院工地數月前仍是一遍綠油油，只有少量房子。至1月31日，則出現了數排白色及藍色屋頂的建築物，傳附近道路的車輛絡繹不斷。醫院昨日已交付，準備今日起接收病人。

火神山醫院選址於武漢蔡甸知音湖邊，本為武漢職工療養院。從美國衛星公司Planet Labs Inc.提供的衛星圖像可見，去年10月1日時，該處主要是綠化地，有少量矮房。1月24日，市政府宣佈動工，由中建三局工人施工。過程中更進行網上直播，讓公眾監察施工進度。

至1月31日，由衛星圖可見，原來的綠地上已建有一排又一排的白色及藍色屋頂建築物，部份座數相連。據報道，火神山醫院總建築面積約3.4萬平方米。內設普通、及重症病區、重症監護病區，共419間病房，合共一千個牀位。惟武漢地區連日來多雲，衛星未能於其餘日子攝得清晰圖像。

另一組衛星圖則顯示，工地附近一條連接湖另一邊的橋上，10月1日時空空如也，1月31日攝得的相片中，同一大橋上則排滿車輛，絡繹不絕，龍頭彎進工地內，相信是運送建材的工程車和貨車，似乎正等候駛入圖中右下角所示的醫院範圍。與早前拍得的衛星圖所見，市內其他道路空蕩無車，造成強烈對比。

武漢新型冠狀病毒肺炎病情持續擴大，武漢為解決醫院床位不足問題，早前宣佈建造兩間臨時醫院用作接收以及醫治病人之用。其中火神山醫院可提供一千個床位，佔地2.5萬平方米、已於在2月2日正式交付人民軍隊醫務工作者。