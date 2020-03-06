【新冠肺炎】西貢隔離營友亂填體溫表　康文署：屬低風險人士

港府推出多項措施防止俗稱「武漢肺炎」的新冠病毒繼續爆發，但早前由康文署管理的西貢戶外康樂中心，就爆出營友聚賭。原來營方要求被隔離人士自行量度體溫，並要求他們在14日完結隔離後，才交回體溫表格。 有營友向《香港01》表示，觀察所見大部份同房沒有自行量體溫，體溫表只是「隨心」填寫，管理方從沒抽查。他又指隔離營要全層共用廁所，吸煙區有營友並排而坐吸煙。 立法會議員郭家麒狠批相關安排兒戲，並會對隔離營及社區造成疫情爆發危險。康文署回覆指，入住暫住設施的人士全屬低風險人士。

「根本大家（營友）都知係『做樣』，夠14日後就走得。」營友張先生（化名）從內地經深圳灣回港，之後被安排於西貢隔離營隔離14日。他表示，到隔離營後獲派電子探熱針，及一張體溫紀錄表，並獲告之要「自行探熱、自行填表、自行申報」。

西貢隔離營友表示，入營獲派電子探熱針，須自行探熱。（讀者提供）

自行探熱 自行填表 自行申報

他表示，同房有另外5名住客，全部互不相識，大多是早前自行從內地入境香港的港人。他觀察10日所見，除了一名大叔會自律每天早上自行量體溫外，其餘數名同房都沒有跟要求自行量體溫，大家只是「隨心」填體溫表，未有認真看待。

張又說沒有職員檢查營友體溫表，他們只需要於結束隔離時，將表格交回管理方就可離開，因此大家「隨心」填體溫表，營方亦不會發現。換言之，假如有營友發燒，如果他不自律探熱，即使完成整個隔離，亦可能無人發現。他又說，6名同房會一同在房內食飯，大家日夜相對，有時交流都不會戴口罩。他又說西貢戶外康樂中心屬多層建築物，一層樓有多間隔離房，大家會共用同一個洗手間。

西貢隔離營友表示，全層營友共用廁所。（讀者提供）

吸煙區內並肩吸煙 民安隊成員：難以理解

張又透露在西貢營內，隔離者都可以互相接觸。從張提供給記者的照片中，吸煙區為一個涼亭，內有排櫈，可見同時有六名男子一同在內抽煙，當中三名男子並肩而坐，明顯屬於飛沫傳染距離內。他說戶外地方都屬共用空間，大家可隨便去散步交談，但一般而言都會載上口罩。

之前曾駐守過鯉魚門、麥理浩等隔離營的民安隊隊員阿文表示，民安隊未有駐守西貢隔離營。他指之前駐守過的隔離營，體溫探測都由醫療扶助隊負責，營友亦要定期會見醫生，難以理解西貢隔離營有另一套規則。他又說除親人等，被隔離人士不會共用一個洗手間。另外又有規定限制被隔離人士接觸，例如要求營友只能在營外指定範圍活動，避免營友親密接觸。他指後來管理層體恤營友，容許步出戶外散步，但亦同時要求營友之間需保持2米距離。

西貢隔離營友享吸煙區，相片可見三名男子並肩坐在一起。（讀者提供）

郭家麒：可致營友互相感染

立法會議員郭家麒狠批，康文署的安排兒戲，他形容是「欺騙市民」，足以釀成疫情爆發。他指，因為一般普通人未必知道感染徵狀，因此隔離營內應有醫護人員每日為營友量體溫兩次，並了解營友的健康情況。他說，受隔離人士都有可能受武漢肺炎感染，如果沒有醫護人員了解他們最新情況，可能會延誤營友的診斷，營友間亦可互相傳染，甚至變成隱形個案，在14日返回社區，導致更大規模爆發。

郭又說隔離營的原則就是要減低營友交流，減低互相感染的風險。然而，目前西貢隔離營不相識的營友共住一房，同層人士又共用廁所，營友又一同到吸煙區吸煙，完全違犯原則。他認為，衞生署必須派員監督隔離營運作。他又指西貢已爆出聚賭、打架等醜聞，而隔離營設施屬極度重要，外國都由軍隊管理，香港亦應加入警隊管理營內秩序。

立法會議員郭家麒則批評政府的檢疫兒戲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

康文署強調：營友全屬低風險人士 沒有感染病徵

就上述情況，康文署表示，如內地返港的香港居民沒有病徵、又未曾與確診者有緊密接觸或於抵港前14天內未有到訪過湖北省，屬風險較低的人士。如他們在港無法安排入住地方，就需入住於政府安排的暫住設施，例如西貢戶外康樂中心(中心)，進行強制檢疫。他們全屬低風險人士，因為入境香港時已確認沒有發燒，也沒有出現任何病徵才可獲轉介暫住中心。

入住後，署方會舉行簡介會，提醒他們必須經常佩戴口罩，並須留意健康狀況，包括每天自行量度體溫，並把出現的徵狀記錄在個人健康表格內，與家居隔離人士沒有分別；若受檢疫人士有發覺身體不適，必須立即通知中心人員。中心人員亦會在場地巡視，提醒營友需經常與其他人保持距離；另外，由於中心是以團體營舍設計，每層均設有共用洗手間及浴室設施；在檢疫期間，中心清潔員工會加強清潔，以確保設施清潔衛生及減低受檢疫人士互相感染的風險。署方在回覆多次強調：「入住中心的人士全屬低風險人士及沒有感染新型冠狀病毒的病徵。」