【新冠肺炎】體育學院為衝擊奧運　閉關期冒險讓5青少年泳將集訓

三名空手道港隊運動員在法國集訓回港後確診新冠肺炎。位於沙田的香港體育學院本周一（23日）公布，因三人曾入住宿舍，體院於周三中午起關閉，全職運動員及教練可繼續留宿集訓，但14日內不得外出；有運動員就趕在門禁前遷出。 然而，有體院職員向《香港01》透露，五名15至17歲的青少年游泳港將，被急召趕在周三關閉前進入體院，參與兩周「閉關集訓」。體院發言人承認，有5名非全職游泳運動員留院訓練，指他們正爭取奧運資格，故未有暫停訓練。 有傳染病專科醫生認為在疫情高峰下不宜集訓。但有前港隊表示，運動員停止練習會對狀態以至成績有很大影響，認為在體院關閉及限制人流下集訓，更加安心。

有體院職員向《香港01》透露，五名15至17歲的青少年游泳港將，趕在周三關閉前進入體院，與其他全職運動員一同「閉關集訓」。（運動員社交網站截圖）

體院因疫情關閉 5青少年港將被急召入營集訓

三名從法國集訓回港的空手道港將，早前確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），最早中招的是上周三（18日）確診的李振豪，而三人確診前也曾在體育學院的宿舍居住。體院在李振豪確診當晚，已為相關宿舍樓層等位置消毒。

體院本周一（23日）發出新聞稿指，因應疫情危急由本周三中午12時起，至4月8日中午12時，入住宿舍的全職運動員和教練可繼續訓練，但在該14日內不能離開。據報道，體院宿舍原有440名運動員入住，而閉關後仍有約110名運動員及40名教練留宿。

不過，體院職員阿雪（化名）向《香港01》透露，本周三體院閉關前，數百名全職運動員已暫時遷出，但有五名15至17歲的青少年卻被急召，五人周二晚急急收拾行裝陸續搬進體院，參加一連14日集訓。

體院職員：有家長不太情願讓子女集訓

據悉，涉事的五名學生精英運動員介乎15至17歲，均為港隊的明日之星，近年曾出戰多項國際及本地賽事，成績不俗，有望爭取出戰奧運資格。

《香港01》記者在社交網站上，發現該批學生運動員的動態，日前有人上載相片，顯示在體院訓練泳池拍攝的相片。阿雪指，其中一張正是該批學生運動員，在體院標準大池及健身房訓練的情況。

阿雪續指，據她了解有家長對集訓安排非常擔心，全因學生運動員未成年，體院又曾出現確診個案，擔憂他們缺乏照顧，亦有機會感染肺炎，但稱在教練徵召下，家長一般都會順從，讓子女參加。

五名15至17歲的青少年游泳港將，趕在周三關閉前進入體院，參與兩周「閉關集訓」。（運動員社交網站截圖）

體院：獲監護人同意集訓

體院社區關係及市務總監李忠民回應記者查詢，指上述五名青少年港將均獲泳總列於奧運初選名單內，屬正爭取奧運資格的運動員，雖然其餘青少年代表已在1月底暫停訓練，但五人不曾暫停訓練。李稱，這次集訓是由港隊總教練要求，集訓亦已獲監護人同意。

李忠民又稱，體院已全面消毒及清潔，更指自己同樣在體院工作，「運動員參加集訓，係向體院投下信心嘅一票」。被問及為何新聞稿未提及，有青少年運動員獲准入住體院集訓，李稱新聞稿難以交代所有事情。

記者昨日致電體院董事局主席林大輝查詢，他稱因事忙未能接聽，至截稿前未再回覆。

體院本周一（23日）發出新聞稿指，因應疫情危急由本周三中午12時起，至4月8日中午12時，入住宿舍的全職運動員和教練可繼續訓練，但5名青少年非全職港將卻被急召入體院集訓。

曾祈殷：不宜集訓或聚集

香港連日錄得數十宗確診，醫療系統承受極大壓力，醫護人員多番呼籲市民留家。有行政會議成員日前更提出研究禁止多人集會，減低病毒擴散風險。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，體院不宜容許運動員留宿集訓。他指疫情近日迎來高峰，每日確診人數很多，康文署體育館、泳池，以至圖書館也關閉，旨在減少人流聚集，部分食肆更在晚上不設堂食，政府甚至推出禁酒令，可見疫情不容忽視。

他表示，諒解運動員持之以恆艱辛訓練，成績得來不易，但集訓實有相當風險，雖然屬「閉關集訓」14日，但如不幸有人確診，亦會在運動員之間傳染，無可避免會加重公共醫療系統的負擔。

前港將：有需要持續訓練 閉關能安心練習

前港泳隊成員劉彥恩解釋，運動員需持續訓練保持狀態，一周不操練對成績已有很大影響。她認為，雖然有港將不幸確診，但相信體院已全面消毒，而且體院關閉更能營造「密封式環境」，更能讓運動員安心練習，「總好過出去私人泳池或沙灘練習」。

浸大體育及運動學系副教授雷雄德同樣認為，確診的運動員是在外地感染病毒，而非在體院內中招，而且體院已全面消毒，相信風險會相對較少。再者，運動員停止訓練，必然會對其體能狀況有所影響，影響在國際賽事的狀態及成績，而體院內有醫生，相信可支援集訓的運動員。